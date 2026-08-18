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డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసు - నిందితులకు 2 రోజుల పోలీస్ కస్టడీ

డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసులో కీలక పరిణామం - నిందితులు రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు పోలీసుల కస్టడీకి

Doctor Priyanka Murder Case
Doctor Priyanka Murder Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:28 PM IST

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Doctor Priyanka Murder Case : రాజమహేంద్రవరంలో సంచలనం సృష్టించిన డాక్టర్ ప్రియాంక హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మద్యం మత్తులో కారుతో ప్రియాంక స్కూటీని ఢీకొట్టి ఆమె మృతికి కారణమైన నిందితులు సూరంపూడి దస్వంత్, జోసెఫ్ ఎడ్వర్డ్స్‌లను రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతిస్తూ రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్న ఇద్దరు నిందితులను రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. కస్టడీలో నిందితులను విచారించి హత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులు, ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఇతర కీలక అంశాలపై పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో పోలీస్ కస్టడీ కీలకంగా మారనుంది.

ఇది కేసు : ఈ నెల 3న రాత్రి రాజమహేంద్రవరం ప్రసాద్‌ ఆదిత్యమాల్‌లో సినిమా చూసి, సహచర విద్యార్థితో కలిసి ఆమె ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరారు. వాహనాలు థియేటర్‌ గేటు వద్ద ఆగగా, అదే సమయంలో నామవరానికి చెందిన సురవరపు దశ్వంత్, లాలాచెరువుకు చెందిన ఆండ్రూ జోసెఫ్‌ ఎడ్వర్డ్స్‌ మద్యం మత్తులో కారు వేగంగా నడుపుతూ వచ్చి వీరి వాహనాన్ని ఢీకొట్టారు. తర్వాత మరోసారి ఢీకొట్టి పైనుంచి కారు వెళ్లడంతో కింద పడిపోయిన ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో ఈ నెల 6న సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్‌కు తరలించారు. తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఆమెను బతికించేందుకు వైద్యులు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు.

ప్రియాంక నేపథ్యం : చనిపోయిన మెడికో ప్రియాంక స్వస్థలం తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అయిజ మండలంలోని ఎక్లాస్‌పూర్‌. తండ్రి వెంకటేశ్, చంద్రకళ దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వెంకటేశ్‌ మొదట్లో స్వగ్రామంలో ఉంటూ హార్డ్‌వేర్‌ దుకాణం నడిపారు. తర్వాత పిల్లల చదువుల కోసం కర్నూలులో ఉంటూ స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేశారు. రెండేళ్ల కిందట హైదరాబాద్‌కు మకాం మార్చారు. పెద్దమ్మాయి ప్రియాంక వైద్య విద్య చదువుతుండగా, ఇద్దరు కుమార్తెలు హైదరాబాద్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

ఆ రోజు వైద్య విద్యార్థుల కదలికలు :

  • 3న సాయంత్రం 6.50కు వైద్య విద్యార్థులు కనికే ప్రియాంక, ఉమేష్‌ మాల్‌లోకి ప్రవేశం
  • 6.54కు మాల్‌ 4వ అంతస్తులో స్క్రీన్‌-4లో సినిమా చూసేందుకు లోపలికి వెళ్లారు.
  • రాత్రి 9.37కు సినిమా చూసి ఇద్దరూ కలిసి బయటకు వచ్చారు.
  • రాత్రి 9.44 నుంచి 9.47 గంటల మధ్య లిప్ట్‌లో సెకెండ్‌ ఫ్లోర్‌ నుంచి బేస్మెంట్‌-1కు చేరుకుని, పార్కింగ్‌లో ఉన్న తమ వాహనాన్ని తీసుకుని బయటకు వచ్చారు.
  • 9.48 గంటలకు ప్రమాదం జరిగింది. కారుతో రెండు దఫాలు ఢీకొట్టి, మూడో దఫా బలంగా ఢీకొట్టి వారిపై నుంచి కారుతో దూసుకెళ్లిపోవడంతో ప్రియాంక తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

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