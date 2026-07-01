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అరుదైన వ్యాధిని జయించి సేవా బాటలో డాక్టర్​ లావణ్య - తన బాధను సేవగా మలిచిన వైద్యురాలు

సేవనే జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్న డాక్టర్‌ - 32 ఏళ్ల వయసులోనే మయస్థీనియా గ్రావిస్‌ అనే వ్యాధి - మరెవరికీ రాకూడదనే సంకల్పంతో వ్యాధిపై ప్రజకు అవగాహనే లక్ష్యం

Doctor Kunkala Lavanya Success Story
Doctor Kunkala Lavanya Success Story (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 12:12 PM IST

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Doctor Kunkala Lavanya Success Story : శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలం మండలం చెముడుగుంటకి చెందిన దశరథ నాగేంద్ర ప్రసాద్, లక్ష్మి దంపతుల కుమార్తె డాక్టర్‌ లావణ్య. చిన్నప్పటి నుంచే చదువుల్లో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన ఆమెకు డాక్టర్‌ కావాలనే లక్ష్యం ఉండేది. ఆ లక్ష్య సాధన కోసం నిరంతరం శ్రమించి నారాయణ మెడికల్‌ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ సీటు సాధించారు. 2010 నుంచి 2016 వరకు ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తి చేసిన అనంతరం బెంగళూరులోని సెయింట్‌ మార్తాస్‌ ఆస్పత్రిలో డీఎన్‌బీ (జనరల్‌ మెడిసిన్‌) పూర్తి చేశారు. తర్వాత చెన్నైలో డీఎం (న్యూరాలజీ) చదివి గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించి తన ప్రతిభను మరోసారి నిరూపించారు.

ఉన్నతమైన కెరీర్ : ఉన్నత విద్య పూర్తయ్యాక నెల్లూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా సేవలందించారు. అనంతరం ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ నాగేంద్ర ప్రసాద్‌తో వివాహం జరిగింది. ఇద్దరు పిల్లలతో ఆనందమైన కుటుంబ జీవితం కొనసాగుతుండగా, స్థానికంగా న్యూరాలజిస్ట్‌గా వైద్య సేవలు ప్రారంభించారు. కుటుంబం, ఉద్యోగం, ప్రైవేట్‌ ప్రాక్టీస్‌ ఇలా జీవితం సాఫీగా సాగుతున్న సమయంలో ఊహించని పరీక్ష ఆమె ముందుకొచ్చింది.

ఒక్కరోజులో మారిపోయిన జీవితం : 2025 జనవరిలో ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా డాక్టర్‌ లావణ్యకు మాట స్పష్టంగా రాకపోవడం ప్రారంభమైంది. కొద్దిసేపటికే నిలబడలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మొదట చిన్న ఆరోగ్య సమస్యేనని భావించినప్పటికీ పరిస్థితి క్రమంగా విషమించడంతో పలు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. చివరకు ఆమెకు 'మయస్థీనియా గ్రావిస్‌' అనే అరుదైన ఆటో ఇమ్యూన్‌ వ్యాధి ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

అరుదైన వ్యాధి, ప్రాణాలకే ముప్పు : మయస్థీనియా గ్రావిస్‌ అనేది శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థే నరాలు, కండరాల మధ్య సమాచార వ్యవస్థపై దాడి చేసే అరుదైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. దీని కారణంగా కండరాలు బలహీనపడతాయి. ముఖ్యంగా కంటి, మెడ, గొంతు కండరాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. 32 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ వ్యాధి సోకడం లావణ్య కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ఒక దశలో మంచానికే పరిమితమై, సాధారణంగా మాట్లాడటం, నిలబడటం కూడా కష్టమయ్యింది. పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా మారిందంటే ప్రాణాలు దక్కుతాయో లేదో అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి.

వైద్యురాలిగా కాదు, రోగిగా ఎదురైన కఠిన పరీక్ష : తాను న్యూరాలజిస్ట్‌ అయినప్పటికీ తనకే ఈ వ్యాధి రావడం డాక్టర్‌ లావణ్యను తీవ్రంగా కలిచివేసింది. 'ఇతరులను కాపాడే నేను, నన్ను నేనే కాపాడుకోలేకపోయానా?' అనే ఆవేదన ఆమెను మానసికంగా ఎంతో బాధించింది. అయితే ఆ బాధలోనే కూర్చోలేదు. ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని వ్యాధిపై మరింత లోతుగా అధ్యయనం ప్రారంభించారు.

దేశవ్యాప్తంగా మయస్థీనియా గ్రావిస్‌ బాధితులు నిర్వహిస్తున్న వాట్సాప్‌ గ్రూపులో చేరి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. వైద్య నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపి, వ్యాధి నియంత్రణకు కీలకమైన థైమస్‌ గ్రంథిని రోబోటిక్‌ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించించుకున్నారు. శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది. వైద్యులు దీర్ఘకాలిక విశ్రాంతి అవసరమని సూచించినప్పటికీ, తన సంకల్పబలంతో కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే కోలుకుని మళ్లీ వైద్య సేవల్లో చేరారు.

తన బాధను సేవగా మలిచిన వైద్యురాలు : వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న తర్వాత డాక్టర్‌ లావణ్య జీవితానికి కొత్త అర్థం లభించింది. తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలు మరెవరికీ రాకూడదనే సంకల్పంతో మయస్థీనియా గ్రావిస్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ప్రారంభించారు. వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తిస్తే చికిత్సతో సాధారణ జీవితం గడపవచ్చనే సందేశాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ప్రజల వద్దకే వైద్యం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేదలకు వైద్యం అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ప్రత్యేక వైద్య వాహనాన్ని రూపొందించారు. ప్రతి శుక్రవారం గ్రామాలకు వెళ్లి ప్రజల ఇళ్ల వద్దకే చేరుకుని ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గొలగమూడి, పూడిపర్తి, సర్వేపల్లి తదితర గ్రామాల్లో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి వందలాది మందికి చికిత్స అందించారు. త్వరలో మరిన్ని గ్రామాలకు ఈ సేవలను విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఎందరికో స్ఫూర్తి : జీవితంలో ఎదురైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, మళ్లీ సాధారణ జీవితంలోకి రావడమే కాకుండా అదే అనుభవాన్ని సమాజ సేవగా మలచుకున్న డాక్టర్‌ లావణ్య ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. వ్యాధి మనిషిని ఓడించలేదని, మనోధైర్యం ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితినైనా జయించవచ్చని ఆమె జీవితం స్పష్టంగా చెబుతోంది. వ్యక్తిగత బాధను సమాజానికి ఉపయోగపడే సేవగా మార్చుకున్న డాక్టర్‌ లావణ్య ప్రయాణం నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.

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డాక్టర్‌ కుంకాల లావణ్య
DOCTOR LAVANYA SUCCESS STORY

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