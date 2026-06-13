సత్తా చాటిన యువ డాక్టర్ - జాతీయస్థాయిలో 2 ర్యాంకు సాధించిన చేతన్ సుప్రీత్
జాతీయస్థాయి డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసన్ ప్రవేశపరీక్షలో రెండో ర్యాంక్ సాధించిన డాక్టర్ కె. చేతన్ సుప్రీత్ - వైఎస్సార్ కడప జిల్లా గోపవరం మండలం బచ్చన్నపల్లెకు చెందిన యువ డాక్టర్ సుప్రీత్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 5:09 PM IST
Dr. Chetan Supreeth Success Story from YSR Kadapa District : వైద్యరంగంలో రాణించాలన్నది ఆ యువకుడి కల. తన కుటుంబంలో అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మలు క్యాన్సర్తో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో దానిపై పరిశోధనలు చేయాలని సంకల్పించాడు. అదే ఆ కుర్రాడిని చదువులో ముందుండేలా చేసింది. అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ (ఎయిమ్స్) దిల్లీ నిర్వహించిన జాతీయస్థాయి డాక్టర్ ఆఫ్ మెడిసన్ (డీఎం) ప్రవేశపరీక్షలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అతడే వైఎస్సార్ కడప జిల్లా గోపవరం మండలం బచ్చన్నపల్లెకు చెందిన యువ డాక్టర్ కె. చేతన్ సుప్రీత్.
వైద్య వృత్తిలో స్థిరపడాలనే లక్ష్యంతో : చేతన్ సుప్రీత్ తండ్రి కె. ఓబయ్య పీహెచ్సీలో హెల్త్ అసిస్టెంట్గా పని చేస్తున్నారు. తల్లి ఇందిర విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలు. పదో తరగతి వరకు బద్వేలులో చదివిన యువకుడు విజయవాడలో ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. వైద్య వృత్తిలో స్థిరపడాలనే లక్ష్యంతో ఎంసెట్లో 3100 ర్యాంకు సాధించి కర్నూలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశం పొందాడు.
ఇది పూర్తయ్యాక ఎయిమ్స్ నిర్వహించిన ఐఎన్ఐ-సెట్ (ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కంబైన్డ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్) ఫలితాల్లో ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో 408 ర్యాంకు సాధించి చండీగఢ్ పీజీఐఎంఈఆర్ (పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్)లో సీటు సంపాదించాడు. అక్కడ ఇంటర్నల్ మెడిసన్ విభాగంలో పరిశోధన చేశాడు. ప్రస్తుతం సీనియర్ రెసిడెంట్గా పని చేస్తున్నాడు.
దేశంలో కేవలం 6 సీట్లు : ఐఎన్ఐ-ఎస్ఎస్లో డీఎం (క్లినికల్ హెమటాలజీ - బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్) విభాగంలో దేశంలో కేవలం 6 సీట్లు ఉంటాయి. దీని గురించి తెలుసుకున్న చేతన్, ఇందులో ప్రవేశం పొందాలని భావించాడు. చండీగఢ్లో సీనియర్ రెసిడెంట్గా పని చేస్తూనే ఎయిమ్స్, దిల్లీ నిర్వహించిన ప్రవేశపరీక్షకు గతేడాది హాజరయ్యాడు. తొలి ప్రయత్నంలో తొమ్మిదో ర్యాంకు సాధించిన సుప్రీత్, దిల్లీ ఎయిమ్స్లో సీటు వచ్చే అవకాశం లేకపోవడంతో రెండోసారి మళ్లీ పరీక్ష రాశాడు. ఇందులో సత్తా చాటి ఆలిండియా రెండో ర్యాంకు సాధించాడు.
"చిన్నప్పటి నుంచి గొప్ప డాక్టర్ కావాలన్నదే లక్ష్యం. నేను ఎంబీబీఎస్ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న సమయంలో అమ్మమ్మ బ్లడ్క్యాన్సర్తో, ఆ తర్వాత నాన్నమ్మ కూడా అదే వ్యాధితో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అప్పుడే దీనికి సంబంధించి పరిశోధన చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. బ్లడ్ క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలో గుర్తించాక కీమోథెరపీతో నయం కాదు. వేరొకరి రక్తాన్ని (స్టెమిస్టెల్) ఎక్కించాలి. అలాగే చిన్న పిల్లల్లో బోన్ మారో ఫెయిల్ అయితే రక్తకణాలు తయారవ్వడం ఆగిపోతుంది. వారికీ కొత్త రక్తం ఎక్కించాలి. దీనిపై సమగ్ర పరిశోధన చేసి రోగులను కాపాడటమే నా ధ్యేయం. డీఎం పూర్తి చేసి దేశంలో ప్రభుత్వ వైద్య సంస్థల్లో సేవలందిస్తూనే పరిశోధనలు కొనసాగిస్తాను." - చేతన్ సుప్రీత్, యువ డాక్టర్
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