విద్యార్థుల కోసం 'అపార్ కార్డులు' - డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ కొత్త విధానం
AAPAR ID Cards - విశ్వవిద్యాలయంలో డిగ్రీ, పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థుల వివరాలను ఒకే చోట ఉంచేందుకు డిజి లాకర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 1.2 లక్షల మంది వివరాలు దాంట్లో నమోదయ్యాయి.
Published : October 12, 2026 at 3:26 PM IST
AAPAR ID Cards : రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చి డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ విశ్వవిద్యాలయంలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్తో పాటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థుల సమగ్ర వివరాలన్నింటినీ ఒకే చోట ఉంచేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. దీనికోసం కొత్తగా అపార్ (ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ) కార్డును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దూరవిద్య ద్వారా చదువుతున్న విద్యార్థులకు మొదటిసారిగా ఈ కార్డును ఇస్తున్నారు. దీని ద్వారా అందులో చదువున్న విద్యార్థుల వివరాలను డిజి లాకర్లో భద్రపరుస్తున్నారు. డిజి లాకర్లో విద్యార్థి పేరు, విద్యార్హతలు, గతంలో అభ్యసించిన చదువుతో పాటు ఇతర వివరాలన్నింటినీ ఇందులో పొందుపరుస్తారు. ఈ డిజి లాకర్లో వివరాలను నమోదు చేయాలంటే అపార్ కార్డు ముఖ్యమైనది. దీనికోసం ఆధార్ తరహాలో ప్రతి విద్యార్థికీ ఒక నంబర్ ఇచ్చి అపార్ కార్డును అందిస్తున్నారు.
నకిలీవా నిజమైనవా తెలుసుకునేందుకు
దూరవిద్య విధానం ద్వారా చాలా మంది డిగ్రీ, పీజీ పూర్తి చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులంతా ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఉన్నత విద్య, పరిశోధనలతోపాటు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం రాష్ట్రాన్ని వీడి వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్లు నిజమైనవా? నకిలీవా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. ఆ అనుమానలన్నింటినీ డిజీ లాకర్ నివృత్తి చేస్తోంది. ఎందుకంటే దీంట్లో విద్యార్థికి సంబంధించిన విద్యార్హత వివరాలన్నీ ఉంటాయి. దీంతో ఉద్యోగాలిచ్చే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు, బ్యాంకులు సంబంధిత అధికార వర్గాలకు మన వివరాలు సృష్టంగా అర్థమవుతాయి.
బహుళ ప్రయోజనాలు
ఈ కార్డు డిగ్రీ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశం పొందినప్పటి నుంచి కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు ఈ కార్డు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను అధికారులు గత విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు 1.2 లక్షల మంది విద్యార్థుల వివరాలు డిజిలాకర్లో పొందుపరిచారు. అందులోని సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అప్డేట్ చేసిన వివరాలన్నీ అకడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ (ఏబీసీ) అనే ఎడ్యులాకర్లో నమోదు చేస్తారు. ఇందులో విద్యాప్రయాణం, సాధించిన విజయాలు ఉంటాయి. ఆధార్ కార్డు తరహాలోనే ప్రతి అపార్ కార్డుకు ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్ ఉంటుంది. విద్యార్థుల వివరాలన్నీ ఇందులో నమోదు కావడం వల్ల వారికి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
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