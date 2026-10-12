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విద్యార్థుల కోసం 'అపార్​ కార్డులు' - డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్​ యూనివర్సిటీ కొత్త విధానం

AAPAR ID Cards - విశ్వవిద్యాలయంలో డిగ్రీ, పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థుల వివరాలను ఒకే చోట ఉంచేందుకు డిజి లాకర్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 1.2 లక్షల మంది వివరాలు దాంట్లో నమోదయ్యాయి.

Dr. B.R AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్​ యూనివర్సిటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 3:26 PM IST

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AAPAR ID Cards : రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చి డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్​ విశ్వవిద్యాలయంలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్​తో పాటు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థుల సమగ్ర వివరాలన్నింటినీ ఒకే చోట ఉంచేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. దీనికోసం కొత్తగా అపార్ (ఆటోమేటెడ్‌ పర్మనెంట్‌ అకడమిక్‌ అకౌంట్‌ రిజిస్ట్రీ) కార్డును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దూరవిద్య ద్వారా చదువుతున్న విద్యార్థులకు మొదటిసారిగా ఈ కార్డును ఇస్తున్నారు. దీని ద్వారా అందులో చదువున్న విద్యార్థుల వివరాలను డిజి లాకర్​లో భద్రపరుస్తున్నారు. డిజి లాకర్​లో విద్యార్థి పేరు, విద్యార్హతలు, గతంలో అభ్యసించిన చదువుతో పాటు ఇతర వివరాలన్నింటినీ ఇందులో పొందుపరుస్తారు. ఈ డిజి లాకర్​లో వివరాలను నమోదు చేయాలంటే అపార్​ కార్డు ముఖ్యమైనది. దీనికోసం ఆధార్​ తరహాలో ప్రతి విద్యార్థికీ ఒక నంబర్​ ఇచ్చి అపార్​ కార్డును అందిస్తున్నారు.

నకిలీవా నిజమైనవా తెలుసుకునేందుకు

దూరవిద్య విధానం ద్వారా చాలా మంది డిగ్రీ, పీజీ పూర్తి చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులంతా ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఉన్నత విద్య, పరిశోధనలతోపాటు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం రాష్ట్రాన్ని వీడి వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్లు నిజమైనవా? నకిలీవా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. ఆ అనుమానలన్నింటినీ డిజీ లాకర్​ నివృత్తి చేస్తోంది. ఎందుకంటే దీంట్లో విద్యార్థికి సంబంధించిన విద్యార్హత వివరాలన్నీ ఉంటాయి. దీంతో ఉద్యోగాలిచ్చే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు, బ్యాంకులు సంబంధిత అధికార వర్గాలకు మన వివరాలు సృష్టంగా అర్థమవుతాయి.

బహుళ ప్రయోజనాలు

ఈ కార్డు డిగ్రీ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌లో ప్రవేశం పొందినప్పటి నుంచి కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు ఈ కార్డు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను అధికారులు గత విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు 1.2 లక్షల మంది విద్యార్థుల వివరాలు డిజిలాకర్‌లో పొందుపరిచారు. అందులోని సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. అప్​డేట్​ చేసిన వివరాలన్నీ అకడమిక్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ క్రెడిట్‌ (ఏబీసీ) అనే ఎడ్యులాకర్‌లో నమోదు చేస్తారు. ఇందులో విద్యాప్రయాణం, సాధించిన విజయాలు ఉంటాయి. ఆధార్ కార్డు తరహాలోనే ప్రతి అపార్​ కార్డుకు ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్​ ఉంటుంది. విద్యార్థుల వివరాలన్నీ ఇందులో నమోదు కావడం వల్ల వారికి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.

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