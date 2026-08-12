వార్ధా-వెయిన్గంగ నదీ సంగమ ప్రాంతలోనే బ్యారేజీ - తుమ్మిడిహెట్టి డీపీఆర్లో సిఫార్సు
150 మీటర్ల నీటిమట్టంతో 6.517 కి.మీ. పొడవుతో బ్యారేజీ నిర్మాణం - వన్యమృగ సంరక్షణ ప్రాంతంలో ఎలాంటి ముంపు ఉండదని స్పష్టం - గ్రామాలేవీ ముంపునకు గురికావడంలేదని వెల్లడించిన డీపీఆర్
Published : August 12, 2026 at 12:04 PM IST
Thummidihatti DPR Recommendations : తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా నీటిని మళ్లించడానికి వార్ధా - వెయిన్గంగ నదులు కలిసే ప్రాంతమే అత్యంత అనువైనదని సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీపీఆర్) వెల్లడించింది. ఇక్కడ 150 మీటర్ల పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో 6.517 కి.మీ. పొడవుతో బ్యారేజీ నిర్మించడం వల్ల గేట్ల నిర్వహణ సులభంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. వన్యమృగ సంరక్షణ ప్రాంతంలోనూ ఎలాంటి ముంపు ఉండదని స్పష్టం చేసింది. మొత్తం ముంపులో 68 శాతం నదీ గర్భం (రివర్ బెడ్)లోనే ఉంటుందని వెల్లడించింది. బ్యారేజీని ఎక్కడ నిర్మించాలన్న విషయంపై నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాల గురించి డీపీఆర్లో పేర్కొనడంతో పాటు ఇందులో వార్ధా - వెయిన్గంగ కలిసే ప్రాంతం వద్ద బ్యారేజీకి సిఫార్సు చేసింది.
తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి సుందిళ్ల బ్యారేజీకి నీటిని మళ్లించి అక్కడి నుంచి ప్రస్తుతమున్న లిఫ్టుల ద్వారా ఎల్లంపల్లికి ఎత్తిపోయడం, 5.85 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీటిని అందించేలా తయారు చేసిన డీపీఆర్ ప్రకారం పథకం నిర్మాణ వ్యయం రూ.12,085 కోట్లుగా తెలిపారు. 2025-26 ధరల ఆధారంగా ఈ అంచనాను రూపొందించారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన డీపీఆర్ను కన్సల్టెన్సీ సంస్థ నీటిపారుదల శాఖకు అందజేసింది. దీనిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమగ్రంగా చర్చించినట్లు సమాచారం.
148 మీటర్ల ఎత్తుకే పరిమితం చేయాలని : ఉమ్మడి ఏపీలో తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద 152 మీటర్ల పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టంతో బ్యారేజీ నిర్మించి 160 టీఎంసీల నీటిని మళ్లించి చేవెళ్ల వరకు సరఫరా చేసేలా ప్రాణహిత-చేవెళ్లను చేపట్టారు. 28 ప్యాకేజీలుగా పనులను విభజించి టెండర్లు ఖరారు చేశారు. కొన్ని పనులు కూడా మొదలుపెట్టారు. దీనిలో భాగంగానే బ్యారేజీ ఎత్తుపై మహారాష్ట్రతో చర్చలు జరిపి అంతర్రాష్ట్ర బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. అయినా తుది నిర్ణయానికి రాలేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా చర్చలు జరిగినప్పటికీ 148 మీటర్ల ఎత్తుకే పరిమితం చేయాలని మహారాష్ట్ర సూచించింది.
డీపీఆర్లోని ప్రధానఅంశాలివే : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద నిర్మించే బ్యారేజీ నుంచి 71.5 కి.మీ. దూరం కాలువ పనులను ప్రాణహిత - చేవెళ్లలో భాగంగా చేపట్టారు. 71.5 కి.మీ. నుంచి ఎల్లంపల్లికి లిఫ్టు ద్వారా ఎత్తిపోసేలా ప్రణాళికలు రచించారు. ఇందులో భాగంగా 40 కి.మీ. వరకు కాలువ పనిని గతంలో చేపట్టారు. ఈ కాలువను 76.65 కి.మీ. వరకు పొడిగించాలి, తర్వాత 20.9 కి.మీ. దూరం టన్నెల్ తవ్వకం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 8.25 కి.మీ. గ్రావిటీ కాలువ తవ్వి సుందిళ్ల బ్యారేజీకి మళ్లిస్తారు.
సుందిళ్ల బ్యారేజీకి ఎగువన మూడు కి.మీ. దూరంలో ఫోర్షోర్లో ఈ నీరు కలుస్తుంది. సుందిళ్ల నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న లిఫ్టు ద్వారానే ఎల్లంపల్లికి నీటిని ఎత్తిపోస్తారు. ప్రాణహిత నుంచి 20 టీఎంసీలు వినియోగించుకొనేలా ఇప్పటికే ఆమోదించిన నీటితో పాటు నికర జలాల్లోనే మరో 57.086 టీఎంసీలు కలిపి 77.086 టీఎంసీలు మళ్లించాల్సి వస్తుందని, అయితే 80 టీఎంసీలు మళ్లించేలా నిర్ణయించినట్లు డీపీఆర్ పేర్కొంది.
వార్ధా - వెయిన్గంగ కలిసే చోట బ్యారేజీ : గతంలో వార్ధా - వెయిన్గంగ కలిసిన తర్వాత 1.5 కి.మీ. దిగువన 3.4 కి.మీ. పొడవుతో బ్యారేజీ నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించారు. దీనివల్ల చప్రాల వన్యమృగ సంరక్షణ ప్రాంతం ముంపునకు గురవుతుంది. దీంతో పాటు మరో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలను కూడా పరిశీలించి చివరకు వార్ధా - వెయిన్గంగ కలిసే చోట బ్యారేజీ నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించారు. 62,232 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వెళ్లేలా వెయిన్గంగకు 77 గేట్లు, వార్ధాకు 60 గేట్లతో డిజైన్ చేశారు.
90 రోజుల్లో 80 టీఎంసీలు మళ్లించేందుకు : ప్రాణహిత - చేవెళ్లలో 582.65 క్యూసెక్కుల నీటిని మళ్లించేలా డిజైన్ చేయగా ప్రస్తుతం 291.33 క్యూసెక్కులతో డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల 90 రోజుల్లో 80 టీఎంసీలు మళ్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా 5.85 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందుతుందని డీపీఆర్ పేర్కొంది.
గ్రామాలేవీ ముంపునకు గురికావడం లేదు : ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లో 80 శాతం మహారాష్ట్రలో ఉండగా 20 శాతం తెలంగాణలో ఉంది. మొత్తం ముంపులో 68 శాతం నది పొడవునా ఉందని, వెయిన్గంగపైన 16.5 కి.మీ, వార్ధాపైన 21 కి.మీ. ఉంటుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ప్రాజెక్టులో భాగంగా గ్రామాలేవీ ముంపునకు గురికావడం లేదని దీనివల్ల పునరావాస సమస్య లేదని వెల్లడించింది. నదీ ప్రాంతంలో మహారాష్ట్రలో 3,104 ఎకరాలు, తెలంగాణలో 1,111 ఎకరాలు, చప్రాల ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్లో 943 ఎకరాలు, ఇతర భూములు తెలంగాణలో 198 ఎకరాలు, మహారాష్ట్రలో 821 ఎకరాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
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