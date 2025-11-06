ETV Bharat / state

6 వరుసలుగా హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ హైవే విస్తరణ - రూ.10 వేల కోట్లతో నిర్మాణం

NH - 65 విస్తరణకు డీపీఆర్‌ సిద్ధం - త్వరలో పీఏటీఎస్‌సీ ముందుకు -209 కి.మీ. బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ 22 కి.మీ. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారిగా

Hyderabad_to_Vijayawada_Highway
Hyderabad_to_Vijayawada_Highway (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DPR Ready for Hyderabad to Vijayawada Highway Expansion: 6 వరుసలుగా హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR) సిద్ధమైంది. దీన్ని ఈ నెల 2వ వారంలో జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (National Highways Authority of India) ప్రాజెక్టు ఎప్రైజల్‌ అండ్‌ టెక్నికల్‌ స్క్రూటినీ కమిటీ (పీఏటీఎస్‌సీ) ముందు అధికారులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. డీపీఆర్‌లో మొత్తం 4 ఆప్షన్లను తయారుచేయగా మొదటి ఆప్షన్‌ను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం.

అయితే దీని ప్రకారం మొత్తం 231.32 కిమీ మేర (209.07 కిమీ బ్రౌన్‌ఫీల్డ్, 22.25 కిమీ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌) రోడ్డు విస్తరణ జరగనుంది. తెలంగాణ పరిధిలో ప్రస్తుతం ఉన్న హైవేనే 4 వరుసల నుంచి 6 వరుసలుగా మారుస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంబారుపేట, ఐతవరం పరిధిలో 7.3 కిమీ మేర బైపాస్‌ రోడ్డు (ఇందులో 6.65 కిమీ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌) నిర్మిస్తారు. అలాగే కాచవరం, పల్లిపాడు పరిధిలో 16.15 కిమీ మేర బైపాస్‌ రోడ్డు (ఇందులో 15.6 కిమీ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌) నిర్మాణం చేపడతారు.

సుమారు రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు: మొత్తం 4 ఫ్లైఓవర్లు ఉంటాయి. చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి 60 వాహనాల అండర్‌పాస్‌లు, జంతువులు రోడ్డు దాటడానికి మరో 10 అండర్‌పాస్‌లు నిర్మించనున్నారు. అయితే ఈ 4 నుంచి 6 వరుసల విస్తరణకు 182.41 హెక్టార్ల భూసేకరణ అవసరమని గుర్తించారు. తెలంగాణలోని యాదాద్రి జిల్లా మల్కాపూర్‌ సమీపం నుంచి ప్రారంభమై చౌటుప్పల్, చిట్యాల, నార్కట్‌పల్లి, నకిరేకల్, సూర్యాపేట, కోదాడ, నవాబుపేట, నందిగామ, కీసర, పరిటాల, ముళ్లపాడు, ఇబ్రహీంపట్నం, గుంటుపల్లి, గొల్లపూడి మీదుగా విజయవాడలోని కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌ వరకు రోడ్డు విస్తరణ నిర్మించనున్నారు. ఇందుకుగాను కేంద్రం సుమారు రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది.

అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే: డీపీఆర్‌ మొదటి ఆప్షన్‌ను పీఏటీఎస్‌సీ ఆమోదిస్తే టెండర్ల ప్రక్రియకు వేగంగా అడుగులు పడనున్నాయి. ఇందులో ఏమైనా సూచనలు చేస్తే మరోసారి ఎలైన్‌మెంట్‌లో అవసరమైన మార్పులు చేస్తారు. పీఏటీఎస్‌సీ అలాగే ఆమోదిస్తే వెంటనే నివేదికను పబ్లిక్‌ ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌నర్‌షిప్‌ ఎప్రైజల్‌ కమిటీకి (పీపీపీఏసీ) పంపిస్తారు. ఇక్కడ ఆమోదం పొందిన తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ ముందుంచుతారు. అనంతరం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ టెండర్ల ప్రక్రియకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. దీనికి 2-3 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో హైదరాబాద్‌-విజయవాడ రహదారి విస్తరణ పనులను ప్రారంభించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు సమాచారం.

విజయవాడ టు మచిలీపట్నం హైవే విస్తరణకు డీపీఆర్ - ఫ్లైఓవర్లు మర్చిపోయారా!

అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ నిర్మాణంలో కీలక అడుగు - భూసేకరణ ప్రక్రియకు శ్రీకారం!

TAGGED:

DPR READY FOR HYD TO VJA HIGHWAY
HYD TO VIJAYAWADA HIGHWAY EXPANSION
హైదరాబాద్‌ టు విజయవాడ జాతీయ రహదారి
DPR READY FOR VIJAYAWADA HIGHWAY
HYDERABAD TO VIJAYAWADA HIGHWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.