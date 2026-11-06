కృష్ణా నదిపై మరో రైల్వే వంతెన - 1.30 కి.మీ. మేర నిర్మించేలా డీపీఆర్
Another Railway Bridge over Krishna River: కృష్ణా నదిపై కొత్తగా మరో రైల్వే వంతెన నిర్మించనున్నారు. విజయవాడ జంక్షన్-కృష్ణా కెనాల్ జంక్షన్ స్టేషన్ల మధ్యలో విజయవాడ-సీతానగరం మధ్య ఈ కొత్త వంతెన రానుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:19 AM IST
విజయవాడ వద్ద కృష్ణా నదిపై కొత్తగా మరో రైల్వే వంతెన నిర్మించనున్నారు. విజయవాడ జంక్షన్-కృష్ణా కెనాల్ జంక్షన్ స్టేషన్ల మధ్యలో విజయవాడ-సీతానగరం మధ్య ఈ కొత్త వంతెన రానుంది. బల్లార్ష-ఖాజీపేట-విజయవాడ-గూడూరు మధ్య నాలుగో రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నారు. ఇందులో విజయవాడ నుంచి గూడూరుకు 293 కి.మీ. నాలుగో లైన్ నిర్మాణానికి రూ.5,858 కోట్లతో డీపీఆర్ రూపొందించి బోర్డుకు పంపారు.
1.30 కి.మీ. మేర కొత్త వంతెన : ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా కృష్ణా నదిపై 1.30 కి.మీ. మేర కొత్త వంతెన నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు. ఇప్పటికే విజయవాడ-సీతానగరం మధ్య కృష్ణానదిపై రెండు రైల్వే వంతెనలు ఉన్నాయి. ఓ వంతెనపై డబుల్, మరో వంతెనపై సింగిల్ లైన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటి పక్కనే మూడో వంతెన నిర్మించనున్నారు. దీనివల్ల తెనాలి, గుంటూరు వైపుల నుంచి వచ్చే రైళ్లు కృష్ణా కెనాల్ స్టేషన్ వద్ద నిరీక్షించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే విజయవాడ మీదుగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి తమిళనాడు వైపు రాకపోకలు సాగించే గూడ్స్ రైళ్లు సైతం నిరీక్షణ లేకుండా పరుగులు పెట్టే వీలుంటుంది.
- కృష్ణా నదిపై ఇప్పటికే రెండు కొత్త వంతెనల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు.
- ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు మధ్య కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మించనుండగా ఇందులో భాగంగా మండల కేంద్రమైన అమరావతికి దగ్గరలో కృష్ణా నదిపై ఓ రైల్వే వంతెన నిర్మించనున్నారు. దీనికి టెండర్లు కూడా పిలిచారు.
- విజయవాడకు బైపాస్ లైన్లో భాగంగా గుడివాడ-విజయవాడ లైన్లోని ఇందుపల్లి నుంచి విజయవాడ-తెనాలి లైన్లో దుగ్గిరాల వరకు 36.8 కి.మీ. మేర కొత్తగా డబుల్లైన్ నిర్మిస్తారు. విశాఖవైపు నుంచి చెన్నై వైపు రాకపోకలు సాగించే గూడ్స్ రైళ్లు విజయవాడ స్టేషన్లోకి రాకుండానే వెళ్లేలా ఈ బైపాస్ లైన్ ఉపయోగపడుతుంది.
- బైపాస్ లైన్లో భాగంగా చోడవరం సమీపంలో కృష్ణానదిపై కొత్త వంతెన నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు.
- మొత్తం బైపాస్ లైన్, కృష్ణా నదిపై వంతెనకు కలిపి రూ.3,197 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రైల్వే బోర్డుకు డీపీఆర్ పంపారు. త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్కు అనుమతి రానుంది.
కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి రైల్వేశాఖ క్లియరెన్స్ : మరోవైపు నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నం వరకు కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి రైల్వో బోర్డు ప్రణాళిక వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వేశాఖ క్లియరెన్స్ కూడా పొందింది. 41.5 కి.మీ. మేర లైన్కు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వేతోపాటు, సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) రూపొందించాలని రైల్వేశాఖ ఆదేశించింది. దీంతో రైల్వే అధికారులు ఎఫ్ఎల్ఎస్, డీపీఆర్కు టెండర్లు ఆహ్వానించి, 9 నెలల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ కొత్త లైన్ నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్లు వ్యయమవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.