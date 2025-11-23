పక్కనే విజయవాడ ఉన్నా మచిలీపట్నం పొమ్మనడమేంటి? - పెనమలూరుకు మోకాలడ్డు
ప్రజల ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా నేతల యత్నాలు - పెనమలూరును ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపితేనే ప్రజలకు సౌలభ్యం అభివృద్ధికీ అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 7:51 PM IST
Downsides in Merging Penamaluru Municipality in Machilipatnam: జిల్లాల విభజనలో ప్రధాన ఉద్దేశం పాలనా సౌలభ్యం, ప్రజల ఆకాంక్షలే. కానీ విజయవాడలో భాగమైన పెనమలూరు నియోజకవర్గ నేతల రూటే వేరు. 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఎన్టీఆర్ కలెక్టరేట్ ఉన్నప్పటికీ 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మచిలీపట్నం వెళ్లాల్సిందే. అదే మీ జిల్లా కేంద్రమంటూ ప్రజలను ఇబ్బందుల పాలు చేస్తున్నారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనలకూ మోకాలడ్డుతున్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చేరిస్తే తమ ఆధిపత్యానికి గండిపడుతుందని, నగరపాలక సంస్థలోని ఐఏఎస్ అధికారి తాము చెప్పినదానికల్లా తలాడించరనే ఆందోళనే దీనికి కారణంగా తెలుస్తోంది. కృష్ణా జిల్లాలోనే కొనసాగిస్తే మూడో శ్రేణి మున్సిపాలిటీలోని అధికారుల్ని గుప్పిట పెట్టుకుని ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించవచ్చని యోచిస్తున్నారు. అందుకే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చేసిన అడ్డగోలు విభజనను సరిదిద్దేందుకు ససేమిరా అంటున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు దృష్టి సారిస్తేనే పెనమలూరు ప్రజల ఆశలు సాకారమవుతాయి.
సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గంలోని కొన్ని గ్రామాలు ఒంగోలులో భాగంగా ఉన్నాయి. దాంతో నియోజకవర్గ ప్రజలకు సైతం నగరంతోనే ఎక్కువ అనుబంధం. అయితే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దీన్ని బాపట్ల జిల్లాలో చేర్చాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది. అయితే అక్కడి ప్రజలు వ్యతిరేకించడంతో ప్రకాశం జిల్లాలోనే కొనసాగించారు. తిరుపతి లోక్సభ నియోజకవర్గంలోని సర్వేపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాన్ని శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో కొనసాగించడానికి కూడా ప్రధాన కారణమదే.
కందుకూరు, అద్దంకి నియోజకవర్గాల్లోని మండలాలు, గ్రామాల నుంచి ఒంగోలుకు దూరం 60 కిలోమీటర్లు పైనే ఉంది. అయినప్పటికీ అక్కడి ప్రజలకు ఒంగోలుతో భౌగోళిక, సాంస్కృతిక సంబంధాలున్నాయి. అందుకే 2 నియోజకవర్గాలను తిరిగి ప్రకాశం జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనను తీసుకొచ్చారు. దాదాపు మూడొంతులు నియోజకవర్గం విజయవాడలో భాగంగా ఉండే పెనమలూరు పరిస్థితి మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. అక్కడి నాయకులు తమ నియోజకవర్గాన్ని విజయవాడ కేంద్రంగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కాకుండా కృష్ణా జిల్లాలో కొనసాగిస్తేనే ప్రజలకు సౌలభ్యమంటూ వితండ వాదన చేస్తున్నారు. దీనికి మంత్రివర్గ ఉపసంఘమూ వంత పాడుతోంది.
దారుణంగా వీధిదీపాల పరిస్థితి: 2020 డిసెంబరులో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కానూరు, పోరంకి, తాడిగడప, యనమలకుదురు గ్రామాల్ని కలిపేసి తాడిగడప మున్సిపాలిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఐదేళ్లవుతున్నా ఇక్కడ సరైన రహదారులు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు లేవు. కొత్త కాలనీల్లో అంతర్గత రోడ్లు, వీధిదీపాల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. సనత్నగర్ ప్రాంతమంతా విజయవాడలో అంతర్భాగమైంది. తులసీనగర్, వరలక్ష్మీపురంకాలనీ, మహదేవపురంకాలనీ, లిమ్రాకాలనీ, యనమలకుదురు, వినాయకనగర్, మురళీనగర్ తదితర కాలనీలన్నీ నగరంలో కలిసినా అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు.
విజయవాడలో కలిస్తే భారీ ఎత్తున నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అభివృద్ధికీ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో గ్రేటర్ అమరావతి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఓఆర్ఆర్, మెట్రో, ఎన్హెచ్-65 విస్తరణ వంటి ప్రాజెక్టులు రాబోతుండటం విజయవాడ- మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారిని ఆనుకున్న ప్రాంతంలో భారీ గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ దశలో ఉండటంతో పెనమలూరు నియోజకవర్గంలోని మండలాలన్నీ విజయవాడతో పెనవేసుకుపోతాయి. భవిష్యత్తు కోణంలో చూసినా పెనమలూరు నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలపడమే ఉత్తమం.
70% జనాభా విజయవాడలో భాగమే: పెనమలూరు నియోజకవర్గ జనాభా 3.70 లక్షలుగా ఉంది. ఇందులో విజయవాడలో భాగమై ఉన్న తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోనే 2 లక్షల ప్రజలు ఉన్నారు. దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల లోపులో ఉన్న పెనమలూరు, పెదపులిపాక, గంగూరు, ఈడ్పుగల్లు, గోశాల, కంకిపాడు ప్రాంతాల్లో కనీసం 70,000 మందికి పైగా నివసిస్తున్నారు. అంటే నియోజకవర్గ జనాభాలో 70 శాతం దాదాపుగా విజయవాడలో భాగమయ్యారు.
అంతేకాకుండా కానూరు, తాడిగడప, యనమలకుదురు, పోరంకి, గంగూరు, గోశాల ఇవన్నీ తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో ఉన్నప్పటికీ నగరంలో అంతర్భాగమైపోయాయి. అక్కడ ఉండే 90% ప్రజల అవసరాలన్నీ విజయవాడతోనే ముడిపడి ఉన్నాయి. నియోజకవర్గ ప్రజలంతా ప్రతి పనికీ విజయవాడే వెళతారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులుంటే మాత్రం మచిలీపట్నానికి వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
విజయవాడను ఆనుకుని ఉన్న తాడిగడప నుంచి బందరు 65 కిలోమీటర్లు, పెనమలూరు కూడలి నుంచి 60 కిలోమీటర్లు, మరో చివరన ఉన్న ఉయ్యూరు నుంచి చూసినా సరే కనీసం 36 కి.మీ. దూరం ఉంది. ప్రజలకు ఇవి ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదన పరిశీలిస్తున్న మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఇదే సూత్రాన్ని పెనమలూరు విషయంలో ఎందుకు వర్తింపజేయడం లేదనే విమర్శలూ వినిపిస్తున్నాయి.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోనే కలపాలి: మచిలీపట్నం మాకు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని సిద్ధార్థ వాకర్స్ సంఘం అధ్యక్షుడు యార్లగడ్డ రూప్కుమార్ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో ఏ పని ఉన్నా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్లడానికి చాలా కష్టమవుతోందని ఆయన వివరించారు. విజయవాడకు అనుబంధంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలిపితే ప్రజలకు వ్యయప్రయాసలు తగ్గుతాయని పేర్కొన్నారు.
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు ప్రజాగళం సభలో చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం
పెనమలూరు వైఎస్సార్సీపీలో రాజుకున్న అసమ్మతి- జోగి రమేశ్ వద్దంటూ ర్యాలీలు