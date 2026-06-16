ETV Bharat / state

సర్​ ప్రక్రియపై సందేహాలు ఉన్నాయా? - సమాధానాలు ఇవే!

రాష్ట్రంలో ఈనెల 25 నుంచి ప్రారంభంకానున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - ఓటర్లు తరచూ అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సర్​ అధికారుల సమాధానాలు - ఈసీ నుంచి ప్రకటన

సర్​ ప్రక్రియపై సందేహాలు
Doubts And Clarification About SIR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 9:12 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Doubts And Clarification About SIR : రాష్ట్రంలో ఈనెల 25 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను చేపట్టనుంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే అన్నీ ఏర్పాట్లు అయ్యాయి. కానీ దీనిపై ఓటర్లలో పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సర్​పై రాజకీయ పార్టీల నుంచి కూడా కొన్ని విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఓటర్లు తరచూ అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సర్​ అధికారులు సమాధానమిచ్చారు. దీనికి సంబంధించి సోమవారం ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ఓటర్ల ప్రశ్నలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఇచ్చిన సమాధానలు ఇవే.

ఎస్​ఐఆర్​ అంటే ఏంటి? : ఓటర్లు వలస వెళ్లడం లేదా మృతి చెందటం అలాగే మరో చిరునామాకు మారడం వంటి వాటిపై సమగ్ర సర్వే జరుపుతారు. ఆ తర్వాత అర్హులైన వారిని మాత్రమే ఉంచి, అనర్హులను తొలగిస్తారు. దీనినే సర్​ ప్రక్రియ అంటారు. మరి దీనిని ఈసారి ఏ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తున్నారనే దానిపై అధికారులు మరింత స్పష్టంగా వివరించారు.

ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం : ఈసారి సర్​ ప్రక్రియలో ఈ ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలే ముఖ్యమైనవి. దీని ద్వారానే అధికారులు వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అందుకోసం బీఎల్​వోలు ప్రతి ఇంటికి మూడు సార్లు వస్తారు. ఓటరుకు రెండు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను అందించి వాటిని ఎలా నింపాలో కూడా తెలియజేస్తారు. వాటిని నింపాక ఒకటి బీఎల్​వో తీసుకుంటారు. మరొకటి రశీదుగా ఇస్తారు. ఈ ప్రక్రియను ఆన్​లైన్​లో కూడా చేయొచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https:voters.eci.gov.in లోకి వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని నింపొచ్చు.

ఆన్‌లైన్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం పూరించే విధానం : సంబంధిత వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి ఓటరు గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న మొబైల్​ నంబరు లేదా ఎపిక్ కార్డు నంబర్​ను ఉపయోగించి పోర్టల్​లోకి లాగిన్​ కావాలి. కాగనే ఫోన్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని నమోదు చేయటంతో ఫుల్​ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ (Full Enumaration Form) అని కనిపిస్తుంది. దానిపైన క్లిక్​ చేసి వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి. ఈ సౌకర్యం కేవలం ఓటరు జాబితాలోని పేరు, వారి ఆధార్​ కార్డులోని పేరుకు సరిపోయిన వారికే ఉంటుంది.

సమస్యలకు పరిష్కారం ఈ వెబ్​సైట్​లో : ఒకవేళ బీఎల్‌వో ఇంటికి రాకపోయినా, ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని అందించకపోయినా ఓటర్లు వెంటనే https://ceotelangana.nic.in వెబ్‌సైట్‌లో బీఎల్‌వో నంబరు ఉంటుంది. ఫోన్‌ చేసి సంప్రదించవచ్చు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్, ఈసీఐనెట్‌ యాప్‌(బుక్‌ ఏ కాల్‌ విత్‌ బీఎల్‌వో) ద్వారానూ సంప్రదించవచ్చు. బీఎల్​వో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓటరు లేకపోతే కుటుంబంలో మేజర్​ అయిన సభ్యుడికి పత్రాన్ని ఇచ్చి వివరాలను తీసుకుంటారు. అలాగే కుటుంబంలోని ఓ ఓటరు ఇతర ప్రాంతాల్లో పని చేస్తుంటే అతని పత్రాన్ని కుటుంబ పెద్దకు అందించి నమోదు చేసుకుంటారు.

పత్రాన్ని పూరించటంలో ఇబ్బందులు ఎదురైతే? : ఎన్యూమరేషన్​ పత్రంలో ఏవైనా సవరణలు కావాలంటే కొత్త ఫారాన్ని అందించే నిబంధన లేదు. అందుకే బీఎల్​వోలు మొదటిసారి పత్రం ఇచ్చినప్పుడే ఏ విధంగా పూరించాలో స్పష్టంగా చెప్తారు. మళ్లీ సందేహాలు ఉన్నా రెండోసారి వివరిస్తారు. అయినా తప్పులు జరిగితే ఆ పత్రంలోనే సవరించి మరోసారి వివరాలను స్పష్టంగా నమోదు చేయవచ్చు.

ఎస్‌ఐఆర్‌-2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరు : ఎస్​ఐఆర్​-2002 ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఈ కింది విధంగా చేయాలి. ముందు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన https:voters.eci.gov.in లేదా https://ceotelangana.nic.in పోర్టల్‌లోకి వెళ్లాలి. ఆ తర్వాత సెర్చ్‌ బై ఎలక్టర్స్‌ డీటెయిల్స్‌’ ఆప్షన్‌ క్లిక్​ చేయాలి. అక్కడ పార్టీలవారీగా ఓటర్ల జాబితా సమాచారం పీడీఎఫ్‌ రూపంలోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది. అలా వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

2024 పార్లమెంటరీ ఎన్నికలలో ఓటు వేసిన వ్యక్తి పేరు సర్​ 2002 ఓటర్ల జాబితాలో లేకపోతే ఏమి చేయాలి? : సర్​ 2002 జాబితాలో పేరు లేదంటే, ఆ సమయంలో వారు ఓటరుగా నమోదు కాలేదని అర్థం. అటువంటి సందర్భాలలో, వారి తల్లిదండ్రులు/తాతనానమ్మల ఓటింగ్ వివరాలను సేకరించి, గణన ఫారంలోని సంబంధిత కాలమ్‌లో నింపవచ్చు. ఇందుకోసం, బూత్ స్థాయి అధికారి సహాయం తీసుకోవచ్చు.

ఓటరు కొత్త ప్రాంతానికి మారితే ఏమవుతుంది? : ఒకవేళ ఓటరు కొత్త ప్రాంతానికి మారితే, జూలై 31న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురించిన తర్వాత వారు తమ చిరునామాను మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం, వారు ఫారం-8 ద్వారా ఈఆర్వోకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ దరఖాస్తులను జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 30 వరకు పరిశీలించి, మార్పులను తుది జాబితాలో చేర్చుతారు. అలాగే ఎన్యూమరేషన్​ ఆధార్ నంబర్ అడుగుతారు. కానీ ఇది తప్పనిసరి కాదు. ఈ ఫారంలో కేటాయించిన స్థలంలో ఈ మధ్యకాలంలో దిగిన ఫొటోను అతికించాలి.

18 సంవత్సరాలు నిండిన కొత్త ఓటరు సర్​లో భాగంగా తన పేరును జాబితాలో చేర్చడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా? : కొత్త ఓటరు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం డిక్లరేషన్ ఫారంతో పాటు బీఎల్​వో జారీ చేసిన ఫారం-6ను కూడా నింపాలి. ఈ పత్రాలు బీఎల్​వోల వద్ద అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 30 మధ్య పరిశీలిస్తారు. ఈఆర్వో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అక్టోబర్ 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండే కొత్త ఓటర్లు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు.

హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1950 అందుబాటులో : ఆన్‌లైన్‌లో లేదా మరెక్కడైనా ఓటర్ల నమోదు ఫారమ్‌ను నింపేటప్పుడు మీకు ఏవైనా సందేహాలు లేదా సమస్యలు ఉంటే, మీరు ఓటర్ల టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1950 ని సంప్రదించవచ్చు. లేదా ఈసీఐనెట్​ యాప్‌లోని 'బుక్ ఎ కాల్ విత్ బీఎల్​వో' సదుపాయాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఓటరు వారి కుటుంబ సభ్యులు గ్రామంలో అందుబాటులో లేకపోతే, వారు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించి, ఆ గ్రామ చిరునామాతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? : ఓటరు ఎవరైనా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వకపోతే గైర్హాజరు, మృతి చెందడం, వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లిపోవడం లేదా రెండు చోట్ల ఓటు ఉండడం వంటి వివరాలపై బీఎల్‌వోలు ఆరా తీస్తారు. తర్వాత వీరి పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో ప్రచురించరు.

ఎన్యూమరేషన్​ పత్రంతో పాటు ఏమైనా గుర్తింపు కార్డులు సమర్పించాలా? : ఎన్యూమరేషన్​ పత్రంతో పాటు ఏ గుర్తింపు కార్డులను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఏవైనా తేడాలు ఉన్నట్టు గమనిస్తే వారికి ఈఆర్వో నోటీసులు జారీ చేస్తారు. ఆ నోటీసు అందిన తర్వాత సంబంధిత వ్యక్తి ఈ కింది పత్రాల్లో ఒకటి అందించాలి.

  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు/ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (పీఎస్​యూ) ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లకు జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు లేదా పెన్షన్ చెల్లింపు ఉత్తర్వు (పీపీవో)
  • 01-07-1987న లేదా అంతకు ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు/బ్యాంకులు/తపాలా కార్యాలయాలు/ఎల్​ఐసీ పత్రాలు
  • జనన ధృవీకరణ పత్రం లేదా పాస్‌పోర్ట్
  • గుర్తింపు పొందిన బోర్డులు/విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన మెట్రిక్యులేషన్ లేదా ఇతర విద్యా అర్హత పత్రాలు
  • సంబంధిత అధికార సంస్థ జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధృవీకరణ పత్రం
  • అటవీ హక్కుల ధృవీకరణ పత్రం, కుల ధృవీకరణ పత్రం
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన కుటుంబ నమోదు ధృవీకరణ పత్రం
  • ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా భూమి/ఇంటి కేటాయింపు ధృవీకరణ పత్రం

సర్ ప్రక్రియ​పై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే తీవ్ర నష్టం - అప్రమత్తంగా ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

సెక్యులర్ ఓటు బ్యాంకును తొలగించే కుట్ర జరుగుతోంది - పీసీసీ చీఫ్ ఆరోపణ

TAGGED:

SIR PROCESS 2026
WHEN SIR STARTS IN TELANGANA
QUERIES ON SIR PROCESS 2026
తెలంగాణలో సర్​ ప్రక్రియ ఎప్పుడు
DOUBTS AND CLARIFICATION ABOUT SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.