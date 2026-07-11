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‘సర్‌’పై సందేహాలున్నాయా? ఇవిగో సమాధానాలు - ఇంకా ఆలస్యం వద్దు

ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్ని బీఎల్‌వోలకు సమర్పించడానికి ఈ నెల 14 వరకే గడువు - అనేక సందేహాలు, వాటి సమాధానాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకోండి

Doubts and Answers Regarding Sir
Doubts and Answers Regarding Sir (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:45 AM IST

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Doubts and Answers Regarding Sir: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌)కు సంబంధించి ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలే అందలేదు. చాలా మందికి వాటిని ఎలా నింపాలో తెలియట్లేదు. కొందరైతే 2002 నాటి, ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాలను ఎక్కడి నుంచి, ఎలా పొందాలో అర్థంకాక సతమతమవుతున్నారు. మరోవైపు ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్ని బీఎల్‌వోలకు సమర్పించడానికి ఈ నెల 14 వరకే గడువుంది. ఈ ప్రక్రియపై క్షేత్రస్థాయిలో ఓటర్లకు అనేక సందేహాలున్నాయి. వాటికి సమాధానాలివి.

ప్రశ్న: ఇప్పటికీ నాకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం అందలేదు. ఎవర్ని, ఎలా సంప్రదించాలి?

సమాధానం: గత ఎన్నికల్లో మీరు ఏ పోలింగ్‌ కేంద్రంలో ఓటేశారో ఆ బూత్‌ స్థాయి అధికారిని (బీఎల్‌వో) సంప్రదించాలి. మీ ఫొటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు (ఎపిక్‌ కార్డు) నంబర్‌ ఉన్నా, దాంతో అనుసంధానమైన ఫోన్‌ నంబర్‌ ఉన్నా https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి లేదా ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌లోకి వెళ్లి వాటిని నమోదు చేసినట్లైతే మీ ఓటు వివరాలతో పాటు బీఎల్‌వో పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌ కనిపిస్తాయి. ఆ నంబర్‌లో సంప్రదించి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం పొందొచ్చు.

  • https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఇంటి పేరుతో సహా మీ పేరు, మీ తండ్రి పేరు, వయసు, లింగం, జిల్లా, నియోజకవర్గం వంటివి నమోదు చేస్తే మీ ఓటు వివరాలతో పాటు బీఎల్‌వో పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌ లభ్యమవుతాయి.
  • మీ పేరు ఆధార్‌లో, ఓటరు జాబితాలోనూ ఒకే విధంగా ఉండి, మీ ఫోన్‌ నంబర్‌ ఆధార్‌తో, ఎపిక్‌ నంబర్‌తోనూ అనుసంధానమై ఉంటే పైవెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లోనూ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం సమర్పించొచ్చు. 5 నిమిషాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

ప్రశ్న: ఎన్యుమరేషన్‌ పత్రంలో ఏయే వివరాలు నింపాలి, ఎలా నింపాలి?

సమాధానం: ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం పైభాగంలో మీ పేరు, ఓటరు ఫొటో గుర్తింపు కార్డు నంబర్, చిరునామా, పోలింగ్‌ కేంద్రం వివరాలు, నియోజకవర్గం, మీ ఫొటో ముందే ముద్రించి ఉంటాయి. 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరుంటే ఆ వివరాలు నింపాలి. అప్పటి జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు లేదా భార్య/భర్త లేదా ఇతరత్రా కుటుంబీకులు, సంబంధీకుల పేర్లు ఎవరివి ఉంటే వారి వివరాలు నమోదు చేయాలి. మీ పుట్టిన తేదీ, ఆధార్, మొబైల్‌ నంబర్, తండ్రి/సంరక్షకుడి పేరు, తల్లి పేరు, భార్య/భర్త పేరు, వారి ఎపిక్‌ నంబర్‌ (అందుబాటులో ఉంటే) వివరాలన్నీ నింపి, కొత్త కలర్‌ ఫొటోలు అతికించి బీఎల్‌వోకి ఇవ్వాలి. రెండు ఫాంలలో ఒకదానిపై బీఎల్‌వో సంతకం చేసి, దాన్నే రసీదుగా ఓటరుకు ఇస్తారు. దీన్ని తప్పనిసరిగా భద్రపరుచుకోవాలి.

ప్రశ్న: వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను బీఎల్‌వోలకు ఎప్పటిలోగా ఇవ్వాలి? గడువులోగా సమర్పించకపోతే నష్టం ఏంటి?

సమాధానం: వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను ఈ నెల 14లోగా బీఎల్‌వోలకు సమర్పించాలి. లేకపోతే ఓటుహక్కు కోల్పోతారు. జులై 21న విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో మీ పేరు ఉండదు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఓటు హక్కు పొందాలంటే కొత్తగా ఫారం-6లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దాంతో పాటు మీ అర్హత నిరూపించుకునేలా ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 11 రకాల పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలి.

ప్రశ్న: 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితా ఎలా లభ్యమవుతుంది.. అందులో మా వివరాలు ఎలా చూసుకోవాలి?

సమాధానం: 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితా బీఎల్‌వోలు, రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన బూత్‌ స్థాయి ఏజెంట్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో లేదా ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని అందులో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న: ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రంతో పాటు ఇంకేమైనా పత్రాలు బీఎల్‌వోకు ఇవ్వాలా?

సమాధానం: పూర్తిచేసిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం తప్ప బీఎల్‌వోలకు ఇతరత్రా ఏ పత్రాలూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఆధార్‌ జిరాక్స్‌ అడుగుతున్నారు. అది ఇవ్వాలా, వద్దా అనేది ఓటరు ఇష్టం.

ప్రశ్న: 2002లో మా తల్లిదండ్రుల ఓటు ఎక్కడుందో గుర్తులేదు ఏం చెయ్యాలి?

సమాధానం: ఈసీఐ నెట్‌యాప్‌ లేదా https://voters.eci.gov.in లోకి వెళ్లి అప్పట్లో మీ తల్లిదండ్రులు నివసించిన జిల్లా, నియోజకవర్గం వివరాలు, ఇంటి పేరుతో మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు నమోదు చేస్తే వివరాలు లభ్యమవుతాయి.

ప్రశ్న: నాకు 2002 తర్వాత పెళ్లయింది. ప్రస్తుతం మా అత్తరింట్లో ఉంటున్నా. నా తల్లిదండ్రుల ఓటు వివరాలు ఇక్కడ అందుబాటులో లేవు. మ్యాపింగ్‌ ఎలా చేసుకోవాలి?

సమాధానం: బీఎల్‌వోకు మీ తల్లిదండ్రులు అప్పట్లో నివసించిన నియోజకవర్గం, గ్రామం పేరు చెబితే ఈసీఐ నెట్‌ యాప్‌లో వెతికిపెడతారు. లేదా మీరైనా ఈ యాప్‌లో చూసుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు లభ్యమవ్వకపోతే మీ భర్త లేదా వారి తల్లిదండ్రుల వివరాలతోనైనా అనుసంధానించొచ్చు.

ప్రశ్న: బీఎల్‌వో ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం కనిపించట్లేదు. ఏం చేయాలి?

సమాధానం: ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరో పత్రమివ్వాలని బీఎల్‌వోని అడిగితే.. ఆయన ఈఆర్‌వోను సంప్రదించి అందిస్తారు.

ప్రశ్న: ఓటరు కార్డులో పేర్లు తప్పుగా నమోదయ్యాయి. ఇప్పుడు మార్చుకునే అవకాశం ఉందా?

సమాధానం:ప్రస్తుతం ఓటర్ల మ్యాపింగ్‌ మాత్రమే జరుగుతోంది. ఈ నెల 21న ముసాయిదా జాబితా విడుదల చేసిన తర్వాత తప్పులు సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది. బీఎల్‌వోలకు లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఫారం-8 పత్రం సమర్పిస్తే తప్పులు సరిదిద్దుతారు.

ప్రశ్న: నేను 20 ఏళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నా. ఓటు హక్కు, రేషన్‌కార్డు ఉంది. మ్యాపింగ్‌ చేసుకోవడానికి మా తల్లిదండ్రులు, తాతల ఓట్లు ఇక్కడ లేవు. నా ఓటుహక్కు కొనసాగుతుందా?

సమాధానం: బీఎల్‌వో నోటీసిచ్చి విచారణకు పిలుస్తారు. ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 1. కేంద్ర/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా పింఛనుదారుకు జారీ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డు లేదా పింఛను పేమెంట్‌ ఆర్డర్‌. 2. 1987 జులై 1కు ముందు ప్రభుత్వ/స్థానిక సంస్థలు/బ్యాంకులు/ పోస్టాఫీసు/ ఎల్‌ఐసీ/పీఎస్‌యూలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రాలు. 3. అధికారిక జనన ధ్రువీకరణ పత్రం. 4. పాస్‌పోర్ట్, గుర్తింపు పొందిన బోర్డు/విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన విద్యా సర్టిఫికెట్లు. 6. రాష్ట్ర అధికారులు జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ. 7. అటవీ హక్కుల చట్టం సర్టిఫికెట్‌. 8. కులధ్రువీకరణ. 9. నేషనల్‌ రిజిస్టర్‌ ఆఫ్‌ సిటిజన్స్‌ (అమల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే) 10. రాష్ట్ర/స్థానిక సంస్థలు తయారు చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్‌. 11. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన భూమి/ఇంటి కేటాయింపు పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తే.. బీఎల్‌వో వాటితో సంతృప్తి చెందితే ఓటు హక్కు కొనసాగుతుంది. ఆధార్‌ కార్డును కేవలం గుర్తింపు కార్డుగానే పరిగణిస్తారు. అది అర్హత నిరూపించుకునేది కాదు.

ప్రశ్న: ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నాం. మా పరిస్థితి ఏంటి?

సమాధానం:మీకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ ఫాంను మీ ఇంటిపెద్ద లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు అందజేస్తారు. వారే ఆ ఓటరు వివరాలు నింపి, మీ తరఫున సంతకం చేసి బీఎల్‌వోకు ఇవ్వాలి.

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