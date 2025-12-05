డబుల్డెక్కర్ వంతెనలతో మెట్రోరైల్ - భూసేకరణ భారం ఉండదు- ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తవు
విశాఖలో 20.10 కి.మీ., విజయవాడలో 4.33 కి.మీ.డబుల్డెక్కర్ వంతెనలు- ఎన్హెచ్ఏఐకి రూ.563 కోట్లు మిగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 11:54 AM IST
Double Decker Flyover on NH 16 Vijayawada Nidamanuru Flyover : విశాఖపట్నం, విజయవాడ నగరాల్లో జాతీయ రహదారులపై ఎలివేటెడ్ వంతెనలు నిర్మించేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) సిద్ధమైంది. ఇదే మార్గంలో మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నారు. రెండూ వేర్వేరుగా నిర్మిస్తే అదనంగా భూసేకరణలు చేయాలి. దీనివల్ల ఆస్తులు నష్టపోతామనే ఆందోళన ప్రజల్లో ఉంటుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులేవీ లేకుండా రెండూ కలిపి ఒకే ఎలైన్మెంట్లో డబుల్డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్గా నిర్మిస్తే భూసేకరణ భారం ఉండదు. ప్రజలకు ఊరట కలుగుతుంది.
అలాగే ఒకే ప్రాజెక్టుగా చేపట్టడం వల్ల ఎన్హెచ్ఏఐ, మెట్రోరైల్ కార్పొరేషన్లకు కలిపి రూ.563 కోట్లు మిగులుతుందని అధికారులు లెక్క తేల్చారు. నిర్మాణ సమయం కలిసి వస్తుంది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉండవు. ఇదే విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. వీటిని కలిపి ఒకే ప్రాజెక్ట్లా చేపట్టేందుకు అనుమతులు ఇవ్వాలని రెండు సంస్థల్లో ఎవరు నిర్మాణ పనులు చేపట్టినా అభ్యంతరం ఉండదని పేర్కొంది.
డబుల్డెక్కర్తో ఎన్హెచ్ఏఐకి మేలు : విశాఖపట్నంలో కొమ్మాది నుంచి స్టీల్ప్లాంట్ వరకు 46.23 కి.మీ. మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్టును మొదటి దశగా చేపట్టనున్నారు. ఇదే మార్గంలో మధురవాడ నుంచి స్టీల్ప్లాంట్ దాటాక లంకెలపాలెం వరకు హైవేపై ఉన్న 12 కూడళ్ల వద్ద వంతెనలు నిర్మించేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ సమ్మతించింది. ఇలా వేర్వేరు వంతెనలకు బదులు అంతా కలిపి ఎలివేటెడ్ వంతెన నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. దీనికి ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాథమికంగా అంగీకరించింది. ఇప్పుడు ఇదే మార్గంలో మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉండటంతో రెండింటికి కలిపి డబుల్డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు.
మధురవాడ నుంచి తాటిచెట్లపాలెం వరకు 16 కి.మీ., గాజువాక నుంచి స్టీల్ప్లాంట్ వరకు 4.10 కి.మీ. కలిపి మొత్తం 20.10 కి.మీ.మేర డబుల్డెక్కర్ వంతెనలు నిర్మించనున్నారు. వంతెన మొదటి అంతస్తులో నాలుగు వరుసల హైవే ఉంటుంది. దానిపైన మెట్రోరైల్ వంతెన ఉంటుంది. కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ అంచనా ప్రకారం విశాఖలోని 46.23 కి.మీ. మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్ట్కు రూ.11,498 కోట్ల వ్యయమవుతుంది. ఇందులోని ప్రతిపాదిత డబుల్డెక్కర్ భాగం 20.10 కి.మీ.పరిధిలో వేర్వేరుగా నిర్మాణాలు జరిపితే.. మెట్రో రైల్ సంస్థకు రూ.2,076 కోట్లు, ఎన్హెచ్ఏఐకి రూ.2,587 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.4,663 కోట్లు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అదే డబుల్డెక్కర్ వంతెన నిర్మిస్తే రూ.4331 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే సరిపోతుంది. ఇందులో ఎన్హెచ్ఏఐ వెచ్చించాల్సిన మొత్తం రూ.2,252 కోట్లకు తగ్గుతుంది. అంటే ఈ సంస్థకు రూ.335 కోట్లు మిగులుతుంది.
ఆ రెండు సంస్థలకూ ఆర్థిక ప్రయోజనం : విజయవాడ నగరం మీదుగా వెళ్లే చెన్నై-కోల్కతా హైవేపై మహానాడు కూడలి నుంచి నిడమానూరు వరకు 5.8 కి.మీ. ఎలివేటెడ్ వంతెన నిర్మించేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ అంగీకరించింది. ఇదే మార్గంలో మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ మంజూరైంది. అది ఎలివెటేడ్ వంతెన వెళ్లే మార్గంలో రామవరప్పాడు నుంచి నిడమానూరు వరకు 4.33 కి.మీ. వెళ్తుంది. దీంతో అక్కడ డబుల్డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాల్సి ఉంది. ఈ 4.33 కి.మీ.లో ఎన్హెచ్ఏఐ ఎలివేటెడ్ వంతెనకు రూ.528 కోట్లు, మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్టుకు రూ.465 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.993 కోట్ల వ్యయం అవుతుంది.
విజయవాడ మెట్రో పనుల్లో పురోగతి - డబుల్ డెక్కర్ వంతెనకు త్వరలో డీపీఆర్
రూ.563 కోట్ల ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది : అదే రెండూ కలిపి డబుల్డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తే రూ.865 కోట్లు వెచ్చిస్తే సరిపోతుంది. అంటే రూ.128 కోట్లు మిగులుతుంది. ఇలా విశాఖలో రూ.335 కోట్లు, విజయవాడలో రూ.128 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.563 కోట్ల మేర ఎన్హెచ్ఏఐ, మెట్రోరైల్ కార్పొరేషన్లకు ఆర్థికభారం తగ్గుతుంది. బెంజ్సర్కిల్-పెనమలూరు మధ్య డబుల్డెక్కర్ వంతెనకోసం ప్రతిపాదలు పెట్టారు. విజయవాడ-మచిలీపట్నం ఇహైవేను విస్తరిస్తున్నారు. ఇందులో అమరావతి అవుటర్ రింగ్ క్రాస్ అయ్యే చోట (దావులూరు సమీపం) నుంచి మచిలీపట్నం వరకు ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. కానూరు నుంచి దావులూరు సమీపం వరకు ప్రస్తుత నాలుగు వరుసల హైవేకు ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మిస్తారు. బెంజ్సర్కిల్ నుంచి కానూరు వరకు భూసేకరణ సమస్య కారణంగా ఎటువంటి విస్తరణ పనులూ చేయకూడదని ఎన్హెచ్ఏఐ భావించింది.
అయితే ఇదే మార్గంలో విజయవాడ ప్రధాన బస్టాండ్ నుంచి బెంజ్సర్కిల్ మీదుగా పెనమలూరు వరకు మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నారు. దీంతో ఇందులోని బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి పెనమలూరు వరకు 8 కి.మీ. మేర డబుల్డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఇందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ, మెట్రోరైల్ కార్పొరేషన్లకు కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది.
విశాఖ, విజయవాడలో మెట్రో ప్రాజెక్టులు -25 కి.మీ మేర డబుల్ డెక్కర్ విధానం