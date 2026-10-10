మారనున్న గచ్చిబౌలి ఫేస్ - ఏడాదిలోగా అందుబాటులోకి 2 డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్లు!
గచ్చిబౌలి కూడలిలో 3 ఫ్లై ఓవర్లు నిర్మాణం అవుతుండగా, అందులో 2 డబుల్ డెక్కర్ పైవంతెనలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ఓ అండర్పాస్ కూడా నిర్మించనున్నారు. ఏడాదిలోపు వీటిని అందుబాటులోకి తెచ్చేలా అధికారులు పనిచేస్తున్నారు.
Published : October 10, 2026 at 10:43 AM IST
Gachibowli Junction Flyover Project : గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్ పలు రికార్డులకు నిలయంగా మారింది. నగరంలో మొదటిసారిగా ఓ చౌరాస్తాలో మూడు ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటితో పాటు త్వరలో ఓ అండర్పాస్ కూడా రానుంది. ఇక్కడి పైవంతెనల్లో రెండు డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్లు కావడం విశేషం.
మొత్తంగా గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్ ఐటీ కూడలిలో భూతల, భూగర్భంతో పాటు రెండు అంతస్తుల్లో రోడ్డు నెట్వర్క్లు నిర్మాణమవుతూ ప్రాజెక్ట్ పురోగతిలోనూ వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. ఏడాదిలోగా పనులను పూర్తి చేసి, ఫ్లై ఓవర్లపై వాహనాల రాకపోకలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో సైబరాబాద్ పురపాలక సంస్థ (సీఎంసీ) కమిషనర్ జి.సృజన పని చేస్తున్నారు.
డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్లను ఇలా నిర్మిస్తున్నారు
ఐఎస్బీ, డీఎల్ఎఫ్ రోడ్ల మధ్య టూవే రాకపోకలను సులభంగా మార్చేందుకు గానూ 720 మీటర్ల పొడవుతో నాలుగు లేన్ల ఫ్లైఓవర్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పైవంతెన అంచుల వెంబడి ఐదు పిల్లర్లు ఫస్ట్ లెవల్ ఫ్లైఓవర్తో పాటు సెకండ్ లెవల్ పైవంతెనను కూడా మోయగలిగే సామర్థ్యంతో నిర్మాణమవుతున్నాయి. వీటి మీద ఐఎస్బీ వైపు నుంచి గచ్చిబౌలి జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాల రాకపోకల కోసం 1.2 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రెండో అంతస్తులో 3 వరుసల వంతెనను నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే డీఎల్ఎఫ్ రోడ్డు నుంచి లింగంపల్లి వైపు వెళ్లేందుకు 948 మీటర్ల పొడవుతో 3 లేన్ల ఫ్లైఓవర్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రెండు కర్వ్డ్ ఫ్లైఓవర్లను ఫస్ట్ లెవల్ పైవంతెనలోని పిల్లర్లను కనెక్ట్ చేస్తూ నిర్మిస్తారు.
సిగ్నల్ ఫ్రీగా మారనుంది
ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రెండు డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని, ఈ డిజైన్ వల్ల భూసేకరణతో పాటు నిర్మాణ ఖర్చులూ గణనీయంగా తగ్గాయని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. ఈ చౌరాస్తాలో గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి మధ్య వాహనాల రాకపోకలను మరింత సులభతరం చేసేలా 520 మీటర్ల పొడవున 6 లేన్ల అండర్పాస్ను కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ గచ్చిబౌలి ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే ఈ జంక్షన్ సిగ్నల్ ఫ్రీగా మారనుంది. ఈ అన్ని రోడ్డు మార్గాల మొత్తం పొడవు 3.39 కిలోమీటర్లు. రూ.459 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే గచ్చిబౌలి జంక్షన్ గుండా వెళ్లే వాహనాల ప్రయాణ సమయం 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకు తగ్గుతుంది.
"సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన రహదారి అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటిలో ట్రిపుల్ ఐటీ కూడలి ప్రాజెక్ట్తో పాటు ఖాజాగూడ దగ్గర చేపట్టిన నిర్మాణ పనులు ప్రధానమైనవి. ట్రిపుల్ ఐటీ చౌరాస్తా దగ్గర ఫ్లైఓవర్లు పూర్తయ్యాక ఆ ప్రాంతం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. కూడలిలో రోడ్డును 200 అడుగుల వెడల్పుకు విస్తరిస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి ఓఆర్ఆర్ జంక్షన్ మీదుగా బయోడైవర్సిటీ చౌరాస్తా వరకు రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టాం. ఇక బయోడైవర్సిటీ నుంచి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్లే రహదారి అభివృద్ధి పనులను కూడా 2027 మే నాటికి పూర్తి చేస్తాం" - జి.సృజన, సీఎంసీ కమిషనర్
వేగంగా భూసేకరణ పనులు
సైబరాబాద్ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన భూసేకరణ ప్రక్రియను చకచకా పూర్తి చేస్తోంది. ట్రిపుల్ ఐటీ జంక్షన్ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ఇప్పటికే 98 శాతం ఆస్తులు సేకరించామని, కూల్చివేత పనులు కూడా వేగంగా సాగుతున్నాయని సీసీపీ వెంకన్న తెలిపారు. అలాగే గచ్చిబౌలి జంక్షన్ నుంచి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ వరకు ఉన్న మార్గంలో 21 ఆస్తులను సేకరించారు.
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