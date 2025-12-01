'డబుల్డెక్కర్' బస్సులు సింహాచలం వైపు - ట్రయల్రన్ నిర్వహించిన అధికారులు
నెలరోజుల క్రితం ఓపెన్టాప్ డబుల్డెక్కర్ బస్సును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన అధికారులు - మరోవైపు ఆన్లైన్లోనే అప్పన్న ఆలయ సేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
December 1, 2025
Double Decker Buses In simhachalam: బీచ్రోడ్డులో ఆర్కేబీచ్ నుంచి తొట్లకొండ వరకు పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. వీటిని సింహాచలం వైపు నడిపేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లేదు. దాంతో పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించడంతో పాటు ఆక్యుపెన్సీ, ఆదాయం పెంచుకునే దిశగా అధికారులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మేరకు శనివారం ట్రయల్రన్ నిర్వహించారు. డబుల్డెక్కర్ బస్సులో బీచ్రోడ్డు నుంచి విశాఖ వ్యాలీ మార్గం ద్వారా నేషనల్ హైవైపై హనుమంతువాక, అడవివరం ప్రాంతాల మీదుగా సింహాచలం వరకు అధికారులు ప్రయాణించి తిరిగి బీచ్రోడ్డుకు చేరుకున్నారని సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. నెల రోజుల క్రితం ఓపెన్టాప్ డబుల్డెక్కర్ బస్సును అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు బస్సులను ఆర్కేబీచ్, తొట్లకొండ ప్రదేశాల నుంచి బీచ్రోడ్డు ద్వారా సింహాచలం వరకూ నడిపే ఆలోచన చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆన్లైన్లో అప్పన్న సేవలు: సింహాచలం క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చినట్లు ఈవో సుజాత తెలిపారు. అదే విధంగా దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలు, ప్రసాదాల టోకెన్లు వసతి గదులు వివరాలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి ఉంచినట్లు చెప్పారు. ఆన్లైన్లో ఆయా సేవలను సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకున్న వారు ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండే పరిస్థితి లేకుండా ప్రత్యేక సదుపాయలు కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. స్వామివారి దర్శనం, ప్రసాదం కౌంటర్ల వద్ద ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన వారి కోసం ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు.
భక్తులు వివిధ సేవలకు సంబంధించిన రుసుములు, అన్నప్రసాదం, శాశ్వత పూజలు, గోసంరక్షణ తదితర పథకాలకు సంబంధించిన విరాళాలను క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, గూగుల్, ఫోన్పే, పేటీఎం, బీహెచ్ఐఎం యూపీఐ ద్వారా చెల్లించవచ్చని పేర్కొన్నారు. బురుజుపేటలో కొలువైన కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకునే భక్తుల సౌకర్యార్థం సేవలు అన్నింటినీ ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి కె.శోభారాణి తెలిపారు. దర్శనం, అభిషేకాలు, ప్రసాదాల టోకెన్లు, ఇతర సేవలు అన్నీ ఆన్లైన్లో పొందవచ్చనని చెప్పారు. సేవలకు సంబంధించిన మరెన్నో వివరాల ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే https://www.aptemples.org/en-in/home లేదా మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబరు 95523 00009 ద్వారా కూడా సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
టికెట్ రేట్ల వివరాలు: విశాఖలో డబుల్ డెక్కర్ బస్సుల్లో పెద్దలకు రూ.250, పిల్లలకు రూ.100 టికెట్ ధర నిర్ణయించారు. అలాగే రూ.100 టికెట్ తీసుకున్న సమయం నుంచి 24 గంటల వరకూ ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణించవచ్చు. ఉదాహరణకు ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు తీసుకుంటే మరునాడు ఉదయం 11 గంటల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్సుల విశాఖలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాల దగ్గర నుంచి ఆధ్యాత్మిక దేవాలయాల వరకూ వీటిలో ప్రయాణించవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే విశాఖలో నడుస్తున్న బస్సుల్ని సింహాచలం వరకు పొడిగించే దిశగా అధికారులు అడుగులు వేస్తున్నారు.
