డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్ల ఆశ జూపి వసూళ్ల దందా - ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్న నాయకులు
వరంగల్ నగరంలో డబుల్ బెడ్ రూం దందా షురూ - వరంగల్ తూర్పులో నియోజక వర్గంలోని అన్ని డివిజన్లలో ఇదే చర్చ -రూ.50 వేల చొప్పున వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం
Double Bedroom Houses Scam in Warangal : వరంగల్ నగరంలో రెండు పడక గదుల ఇళ్లు ఇప్పిస్తామంటూ వసూళ్ల దందా మొదలైంది. వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని అన్ని డివిజన్లలో ప్రస్తుతం ఇదే చర్చ నడుస్తోంది. ఒక్కో డివిజన్కు 50 ఇళ్లు మంజూరయ్యాయని, ముందస్తుగా డబ్బులు ఇస్తేనే జాబితాలో నీ పేరు ఉంటుందని దళారులు, పైరవీకారులు ప్రజలను నమ్మిస్తున్నారు. ఇళ్ల మంజూరు పత్రం చేతిలో పడగానే మిగతా మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వాలని ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని డివిజన్లలో రూ.50 వేల చొప్పున వసూలు చేస్తున్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. సమయం లేదు, తొందరగా డబ్బులు సిద్ధం చేసుకోండని కిందిస్థాయి నాయకులు వేగంగా హడావుడి చేస్తున్నారు. కొన్ని డివిజన్లలో ముఖ్య నాయకులు తెరమీదకు రాకుండా వెనకాల ఉండి చక్రం తిప్పుతూ కార్యకర్తలతో ముందస్తు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
నాయకుల వద్దకు పరుగులు
- దూపకుంటలో రెండు పడక గదుల ఇళ్లు ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అర్హులైన వారికే డబుల్ బెడ్ రూంలను ఇవ్వాలని తీర్మానించారు. వారం, పదిరోజుల్లో లబ్ధిదారుల ఎంపిక ఉంటుందని తెలియడంతో ఆశావహులు కాంగ్రెస్ నాయకుల ఇళ్ల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. కొంత మంది కార్పొరేటర్లు, అధికార పార్టీ నాయకుల ఇళ్ల ముందైతే ఏకంగా పడిగాపులు కాస్తున్నారు. లబ్ధిదారుల జాబితాలో నా పేరు చేర్చండని కోరుతున్నారు.
- రెండు పడక గదుల ఇళ్ల పంపిణీ ఉంటుందని తెలియడంతో చాలా మంది దూపకుంట గ్రామానికి వెళ్లి భవనాలను చూసి వస్తున్నారు. ఇక్కడ డివిజన్ స్థాయి లీడర్ల హడావుడి ఎక్కువైంది. ఆధార్కార్డు, రేషన్ కార్డుల జిరాక్స్లతో పాటు కావాల్సిన పత్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది.
గత దరఖాస్తుల సంగతేంటి?
- 12 ఏళ్లుగా గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రెండు పడక గదుల ఇళ్ల పంపిణీ జరగలేదు. వరంగల్ పశ్చిమలో మాత్రం కొన్ని పంపిణీ చేశారు. గతంలో వేలాది మంది అప్లై చేసుకున్నారు. వారిలో దివ్యాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, వృద్ధులు కూడా ఉన్నారు. డబుల్ బెడ్ రూంలు వస్తాయనే ఆశతో ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఇళ్లు కేటాయిస్తారా? లేదా? అనేది ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
- నిబంధనల ప్రకారమైతే ఇళ్లు లేనివారు, ఇంటి స్థలం లేని దారిద్య్రరేఖకు (బీపీఎల్) దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు రెండు పడక గదుల ఇళ్లను ఇవ్వాలి. నిబంధనలు అమలు చేస్తారా?, అర్హులైన వారికి అవకాశం ఉంటుందా? అని వందలాది మంది లబ్ధిదారులు కొండంత ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
వరంగల్ ఈస్ట్ మంత్రి కొండా సురేఖదే : వరంగల్ తూర్పు అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం నుంచి ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. గతంలో నన్నపునేని నరేందర్ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసంపూర్తిగా ఉన్న 69 వేల డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను లబ్ధిదారుల నేతృత్వంలోనే బెనిఫిషియరీ లెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ పద్ధతిలో పూర్తి చేస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇటీవల ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. వాటి నిర్మాణం కోసం ఆయా లబ్ధిదారులకు రూ.5 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందజేస్తామని ప్రకటించారు కూడా. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పదేళ్లలో 60 వేల ఇళ్లను మాత్రమే అరకొరగా పూర్తి చేసిందని, అక్కడ తాగునీరు, సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్ వంటి కనీస వసతులు కూడా కల్పించలేదని విమర్శించారు. తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు పడక గదుల ఇళ్ల వద్ద మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించామని త్వరలోనే వాటిని పంపిణీ చేస్తామని పలు సందర్భాల్లో చెబుతూనే ఉన్నారు.
