హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్​న్యూస్ - త్వరలోనే 'డబుల్​' ఆనందం

రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ జిల్లాల్లో అసంపూర్తిగా ఉన్న డబుల్​ బెడ్​రూమ్​ ఇళ్లు - గృహాల సముదాయంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రూ.400 కోట్లను కేటాయించిన ప్రభుత్వం - ఆరువేల గృహాల పంపిణీకి సర్కారు సన్నాహాలు

Double Bed Room Indiramma Houses
Double Bed Room Indiramma Houses (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Double Bed Room Indiramma Houses : పేదలకు సొంతింటి కల సాకారం చేయాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనిలో భాగంగా గ్రేటర్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తు చేసిన వారిలో అర్హులైన వారికి మంజూరు చేయడానికి నిర్ణయించింది. ప్రాధాన్య క్రమంలో రెండు పడక గదుల ఇళ్లు మంజూరు చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

అసంపూర్తిగా డబుల్​ బెడ్​రూమ్​ ఇళ్లు : రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ జిల్లాల్లో అసంపూర్తిగా ఉన్న డబుల్​ బెడ్​రూమ్​ ఇళ్లను, మెహదీపట్నం భోజగుట్టలోని 6 వేల గృహాలను ఇవ్వనున్నారు. ఆయా జిల్లాలోని గృహాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సుమారు రూ.400 కోట్లను కేటాయించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కర్మన్​ఘాట్​లోని నందవనం, కుర్మల్​గూడ, అబ్దుల్లాపూర్​మెట్, ​మల్లాపూర్​, బాటసింగారం ప్రాంతాల్లో, మేడ్చల్​ జిల్లాలోని దుండిగల్​, బౌరంపేట్, గాగిల్లాపూర్​ ప్రాంతాల్లోని డబుల్​ ఇళ్లు జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించి, ఆయా బ్లాకుల్లోనే ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, పార్కులను హౌసింగ్​ బోర్డు అధికారులు నిర్మించనున్నారు. వీటి నిర్మాణం కోసం సమీపంలోని ప్రభుత్వ స్థలాలను తీసుకుంటున్నారు. గృహ నిర్మాణాల ప్రాంగణాలున్న చోట ఆక్రమణలుంటే హైడ్రా అధికారులకు సమాచారమిచ్చి వాటిని తొలగించనున్నారు.

ప్రజా రవాణాకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : డబుల్ ఇళ్లలోని వారి కోసం ప్రత్యేకంగా బస్సు సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​, బాటసింగారం ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారికి బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. అయితే బస్టాప్​లు లేవు. దీంతో వాహనాలు ఆపడం లేదు. అక్కడుంటున్న వారి అభ్యర్థన మేరకు వాటిని నిలిపేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇదే తరహాలో కొల్లూరులోని డబుల్​ బెడ్​రూమ్​ల సముదాయాల వారికి రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. బౌరంపేట్​, దుండిగల్, నందవనం, గాగిల్లాపూర్​ ప్రాంతాల్లో అప్రోచ్​ రోడ్లను ఒకటి, రెండు నెలల్లో నిర్మించనున్నారు.

ఇటీవల తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపుల్లో ప్రభుత్వం తాజాగా కొన్ని నూతన మార్పులు చేసింది. మొదటి, రెండు, నాలుగు విడతలు మినహా మిగిలిన మూడో విడత బిల్లుల చెల్లింపులోనే స్వల్ప మార్పులు చేపట్టింది. ఈ పథకాన్ని వీబీ జీరామ్​జీ పథకానికి అనుసంధానం చేయడంతో మార్పు తప్పనిసరిగా మారిందని అధికారులు అంటున్నారు. ప్రధానంగా జాబ్​ కార్డు కలిగి ఉన్న ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు 90 రోజులు పని కల్పించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వేతనం నగదును వారి ఖాతాల్లోనికి జమ చేయనున్నట్లు చెబుతున్నారు.

జాబితా తయారీలో నిమగ్నం : రెండేళ్లుగా ఉపాధిహామీలో కొత్తగా చేరేవారికి జాబ్​కార్డుల జారీ నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరైన వారిలో జాబ్​కార్డులు లేవివారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ పథకాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుందనే విషయాన్ని చెప్పవచ్చు, వారికి ప్రత్యేకంగా జాబ్​ కార్డులు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసిన అనంతరం జాబితాలను తయారు చేసి పంపించారు. వీరిలో కొందరికి ఈపాటికే నూతన జాబ్​ కార్డులు అందించగా, త్వరలోనే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నట్లుగా సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

బిల్లుల చెల్లింపు క్రమం ఇలా : ఒక్కో ఇంటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు చెల్లిస్తున్న విషయం ఇప్పటికే తెలిసిందే. పునాది వరకు పూర్తి చేస్తే రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించన తర్వాత రూ.లక్ష, పైకప్పు వేసిన తర్వాత రూ.1.40 లక్షలు, పని పూర్తయిన తర్వాత రూ.లక్ష చొప్పున మొత్తం రూ.4.40 లక్షలు చెల్లింపులు చేయనున్నారు. తర్వాత ఉపాధిహామీ కింద రోజుకు రూ.307 చొప్పున 90 రోజులకు రూ.27,630 స్వచ్ఛభారత్​ మిషన్​ కింద మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకుంటే రూ.12 వేలు, ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్​ యోజన కింద రూ.21 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.60 వేలను లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేయనున్నారు.

