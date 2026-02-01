ETV Bharat / state

ఎల్‌-2 లబ్ధిదారులకూ డబుల్‌ బెడ్‌రూం ఇళ్లు - 21.49 లక్షల దరఖాస్తుదారులు

సెప్టెంబరులోగా అర్హులకు అందించడానికి ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లు - 1.54 లక్షల ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాల్సిన ప్రక్రియ - స్థలాలు లేని వారిని ఎల్​-2 జాబితాలో పేర్కొన్న ప్రభుత్వం

Double Bedroom Houses
Double Bedroom Houses (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 6:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Double Bedroom Houses For L2 List in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ దశల్లో ఉన్న రెండు పడకల గదుల ఇళ్ల నిర్మాణాలు, లబ్ధిదారుల కేటాయింపులపై గృహ నిర్మాణ శాఖ దృష్టి సారించింది. గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో మొత్తం 2.90 లక్షల డబుల్​ బెడ్​ రూం ఇళ్లను మంజూరు చేశారు. ఇందులో 2.31 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచి పనులు సైతం చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు 1.62 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో 1.46 లక్షల ఇళ్లను అర్హులైన లబ్ధిదారులకు కేటాయించారు.

ఇళ్ల కోసం 77 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు : మరో 1.54 లక్షల ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను ఇంకా ఎంపిక చేయాల్సి ఉంది. ఈ ఇళ్లలో కొన్ని ఇప్పటికే నిర్మాణాలు పూర్తికాగా, మరికొన్ని వివిధ దశల్లో పురోగతిలో నడుస్తున్నాయి. వాటిని సెప్టెంబరు నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రజాపాలన దరఖాస్తుల్లో భాగంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం 77.68 లక్షల నుంచి విన్నతులు వచ్చాయి. దరఖాస్తుదారుల్లో స్థలాలు ఉన్నవారిని ఎల్‌-1గా, స్థలాలు లేనివారిని ఎల్‌-2గా, అనర్హుల జాబితాను ఎల్‌-3గా గుర్తించారు.

అర్హులకు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు : ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థలాలు ఉన్నవారికే (ఎల్‌-1 జాబితా) ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక చేయూతను అందిస్తుంది. ఎల్‌-2 జాబితాపై ఇప్పటి వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగగా తాజాగా రెండు పడకల గదుల ఇళ్లను ఎల్‌-2 జాబితాలో ఉన్న లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంతో కొంత వెసులుబాటు కల్పించే విధంగా ఉంది. ఈ జాబితాలో కూడా భారీ మొత్తంలో 21.49 లక్షల మంది దరఖాస్తుదారులు ఉన్నారు. అందులో పేదలను ఎంపిక చేసి రెండు పడకల గదుల ఇళ్లను అందించడానికి ప్రభుత్వం దానికనుగుణమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

హౌసింగ్‌ శాఖ పరిధిలోకి రావడంతో : గత ప్రభుత్వం గృహ నిర్మాణ శాఖను ఆర్‌అండ్‌బీలో విలీనం చేసింది. తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో రెండు పడకల గదుల ఇళ్ల నిర్మాణాలను అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆర్‌అండ్‌బీ, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖలకు సంబంధిత కలెక్టర్లు అప్పగించారు. అయితే, రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు పడకల గదుల ఇళ్లపై పూర్తి అధికారాలను హౌసింగ్‌ శాఖకు కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరు నెలల కిందటే రెండు పడక గదుల ఇళ్ల వద్ద మంచి నీరు, విద్యుత్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థల కోసం ప్రభుత్వం రూ.391.23 కోట్లను కేటాయించి వేగంగా పనులను చేపడుతోంది. వీటిని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ఎల్‌-2 లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు ప్రభుత్వం సమాయత్తం అవుతోంది.

వసూల్​ రాజాల బెడద : డబుల్​ బెడ్​ రూం ఇళ్లు మంజూరయ్యాయని, ముందస్తుగా డబ్బులు ఇస్తేనే జాబితాలో నీ పేరు ఉంటుందని దళారులు, పైరవీకారులు ఇప్పటి నుంచే ప్రజలను నమ్మిస్తున్నారు. ఇళ్ల మంజూరు పత్రం చేతిలో పడగానే మిగతా మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వాలని రకరకాలుగా ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో రూ.50 వేల నుంచి బేరం కుదిరినకాడికి వసూలు చేస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. సమయం లేదు, తొందరగా డబ్బులు సిద్ధం చేసుకోండని కిందిస్థాయి నాయకులు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి హడావుడి చేస్తున్నారు. ముఖ్య నాయకులు వారి పేర్లు తెరమీదకు రాకుండా వెనకాల ఉండి చక్రం తిప్పుతూ కార్యకర్తలతో ముందస్తు ఒప్పందాలు చేసుకుని డబ్బులు దండుకుంటున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇళ్ల స్థలాలున్న పేద ప్రజలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కేటాయించి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలను చెల్లిస్తోంది.

డబుల్ బెడ్​ రూం ఇళ్ల ఆశ జూపి వసూళ్ల దందా - ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్న నాయకులు

2 BHK ఇళ్లకు రూ.247 కోట్లు విడుదల చేసినా నో యూజ్​ - ఆ తేదీలోపు పూర్తిఅయ్యేనా?

TAGGED:

TELANGANA HOUSING SCHEME
DOUBLE BEDROOM HOUSES
INDIRAMMA HOUSES SCHEME
పేదలకు డబుల్ బెడ్​ రూంలు
DOUBLE BEDROOM HOUSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.