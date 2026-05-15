పంపిణీకి ముహూర్తం కుదిరింది - సమస్యల గురించి కూడా పట్టించుకోండి
Double Bedroom Houses at Nalgonda - గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్ల నిర్మాణం - ఎట్టకేలకు లబ్ధిదారుల చేతుల్లోకి తాళాలు - మిగిలిన పనులు త్వరగా పూర్తిచేయాలని కోరుతున్న లబ్ధిదారులు
Published : May 15, 2026 at 3:38 PM IST
Double Bedroom Houses Allotment At Nalgonda : నల్గొండ జిల్లాలో రెండు పడక గదుల ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గృహయోగంపై ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. నిర్మాణాలు పూర్తయినా ఇప్పటివరకు పంపిణీ కాకుండా ఉన్న డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను జూన్ 2న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా అందజేయేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేస్తున్నారు. అయితే ఏళ్ల తరబడి వాడుకలో లేకపోవడంతో గృహ సముదాయాల్లో అనేక సమస్యలు బయటపడుతున్నాయి.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్ల నిర్మాణం : నిరుపేదల ఆత్మగౌరవ ప్రతీకగా భావించిన రెండు పడక గదుల ఇళ్ల పంపిణీకి నల్గొండ జిల్లాలో మార్గం సుగమమవుతోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జిల్లాలోని వివిధ నియోజకవర్గాల్లో ఈ ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టినా మౌలిక వసతుల లోపం, గుత్తేదారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పనులు సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసి పేదలకు ఇళ్లు అందజేస్తామని ప్రకటించింది.
ఇళ్ల పంపిణీకి సిద్ధమౌతున్న అధికారులు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులను ఎల్-1, ఎల్-2, ఎల్-3 జాబితాలుగా విభజించారు. ప్రస్తుతం ఇంటి స్థలాలు ఉన్న ఎల్-1 లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు మంజూరు చేస్తుండగా స్థలాలు, ఇళ్లు లేని ఎల్-2 దరఖాస్తుదారులకు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు కేటాయించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 2న జిల్లావ్యాప్తంగా ఇళ్ల పంపిణీకి అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
అస్తవ్యస్తంగా వసతులు : ఈటీవీ-ఈనాడు బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించగా అనేక సమస్యలు వెలుగుచూశాయి. ఏళ్లుగా పంపిణీ కాకపోవడంతో గృహ సముదాయాలు ఆకతాయిల అడ్డాగా మారాయి. కిటికీల అద్దాలు, విద్యుత్ బోర్డులు, నీటి పైపులు ధ్వంసమయ్యాయి. మద్యం సీసాలు ప్రాంగణాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ఇళ్లలో గబ్బిలాలు చేరగా మరుగుదొడ్లు అపరిశుభ్రంగా మారాయి. నీటి ట్యాంకులు దెబ్బతిన్నాయి. ఇంకా రహదారులు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, మురుగునీటి పైపులు వంటి మౌలిక వసతుల పనులు పూర్తికాలేదు. అమృత్-2 పథకం కింద తాగునీటి కనెక్షన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది.
"నల్లగొండ పట్టణంలో 552 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను 2017లో ప్రారంభించారు. 2026 వస్తున్నప్పటికీ రెండు ప్రభుత్వాలు మారినా లబ్ధిదారులకు అందని ద్రాక్షలాగే మిగిలిపోతున్నాయి. రోజు రోజూ లబ్ధిదారుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే దీనిపై పార్టీ తరపున అనేక పోరాటాలు చేశాం. దానికి అనుగుణంగా గతంలో లక్కీ డ్రాలో ఎంపికైన లబ్ధిదారులకే ఇళ్లను కేటాయిస్తామని ప్రభుత్వం తెలియజేసింది. దానికి ధన్యవాదాలు. కానీ అక్కడ కనీస వసతుల విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన పనులు నత్తనడకగా సాగుతుంది. ఆ ఇళ్లలో కావాల్సిన కరెంట్, నీళ్లు, డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మిగతావి ఆలస్యంగానైనా చేయొచ్చు" - తుమ్మల వీరారెడ్డి, సీపీఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి
మొత్తం 8,155 డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు : నల్గొండ జిల్లాలో ఆరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో మొత్తం 8,155 డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు నిర్మించారు. ఇందులో జూన్ 2న మొదటి విడతగా 1,574 ఇళ్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. నల్గొండ మండలంలో 552, మిర్యాలగూడలో 560, తిప్పర్తిలో 100, బ్రాహ్మణవెల్లంలో 150, ఔరావాణిలో 80, చిట్యాలలో 132 ఇళ్లు అందజేయనున్నారు. గతంలో లాటరీ ద్వారా ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు మౌలిక వసతుల కొరత కారణంగా ఇళ్లు అప్పగించలేదు. ఈసారి వారికి కూడా తాళాలు అందజేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
"2164 డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు ఇంకా ఇవ్వాల్సి ఉంది. అందులో 31 కాలనీలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఇప్పటికే 19 కాలనీలను అందించాం. ఇంకా 12 కాలనీలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. నల్గొండలో 552, మిర్యాలగూడలో 560, తిప్పర్తిలో 100 ఇళ్లను జూన్ 2 అందించటానికి గౌరవ మంత్రిగారు ఆదేశించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి జూన్ 2నే గృహాప్రవేశాలు చేయాలని ఆదేశాలిచ్చారు" - చంద్రశేఖర్, నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్
లబ్ధిదారుల ఆశాభావం : ఈసారైనా ప్రభుత్వం వాయిదా వేయకుండా ఇళ్ల పట్టాలు అందజేస్తే తమ సొంతింటి కల నెరవేరుతుందని లబ్ధిదారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మిగిలిన మౌలిక వసతుల పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు.
