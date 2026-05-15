2026 దోస్త్ మొదటి విడత ఫలితాలు విడుదల - అత్యధికంగా అమ్మాయిలకే సీట్లు
తొలి 20 మంది టాపర్లలో 16 మంది అమ్మాయిలే - అప్రెంటిస్లో 12 శాతమే చేరిక - సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్, రెండో విడత రిజిస్ట్రేషన్, వెబ్ ఆప్షన్ల తేదీలివే
Published : May 15, 2026 at 1:39 PM IST
DOST First Phase Results Details 2026 : ఈ ఏడాది విద్యా సంవత్సరానికి గానూ విద్యామండలి దోస్త్ నోటిఫికేషన్ను కొన్ని రోజుల క్రితమే విడుదల చేసింది. దాంట్లో భాగంగానే గురువారం రోజున డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్-తెలంగాణ(దోస్త్) మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ను నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించి ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్, దోస్త్ కన్వీనర్ ఆచార్య వి.బాల కిష్టారెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ కౌన్సిలింగ్లో అబ్బాయిల కంటే ఎక్కువగా అమ్మాయిలే సీట్లు పొందటంతో విశేషం సంతరించుకుంది.
మొదటి విడత గణాంకాలివే : 'డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్-తెలంగాణ' (దోస్త్) ప్రక్రియ మొదటి విడతలో మొత్తం 56,147 మంది విద్యార్థులు డిగ్రీ సీట్లను పొందారు. వీరిలో అత్యధిక సంఖ్యలో 23,214 మంది విద్యార్థులు (36%) బీకాం కోర్సుల్లో చేరడానికి మొగ్గు చూపారు. మొదటి దశకు సంబంధించిన సీట్ల కేటాయింపు గురువారం అధికారికంగా జరిగింది. సీట్లు పొందిన విద్యార్థులలో 64.65% మంది మహిళలే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా టాప్ 20 ర్యాంకులు సాధించిన వారిలో 16 మంది బాలికలే ఉన్నారు. సీట్లు దక్కించుకున్న వారిలో 36,302 మంది మహిళా విద్యార్థులు కాగా, 19,845 మంది పురుష విద్యార్థులు ఉన్నారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ అందుబాటులోకి : మొదటిసారిగా, ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులను (అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అధ్యయనాలు) కూడా దోస్త్ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చినట్లు ప్రకటించారు. అందుబాటులో ఉన్న 290 సీట్లలో, 263 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా, 98 ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో అప్రెంటిస్షిప్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఈ కోర్సులకు మొత్తం 11,580 సీట్లలో కేవలం 1,379 (11.91%) మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. 44 ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న 2,610 సీట్లలో, కేవలం 208 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ప్రవేశం పొందారని తెలిపారు.
20 మంది ఇంటర్మీడియట్ టాపర్లు : ఇంటర్మీడియట్ టాపర్లలోని 20 మందిలో, 9 మంది నిజాం కళాశాలలో ప్రవేశం పొందగా, ముగ్గురు 'వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం'లో చేరారు. ఈ టాపర్లలో కేవలం 5 మంది మాత్రమే ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో చేరడానికి మొగ్గు చూపారు. రెండో విడతలో కొత్త కోర్సులను జోడిస్తామని ఛైర్మన్ ప్రకటించారు.
టాప్ 5 ర్యాంకుల విద్యార్థులు : పబ్బ సృజన (99.50% మార్కులు) నిజాం కళాశాలలో భౌతిక శాస్త్రం (Physical Sciences) విభాగంలో చేరారు. బోదపోతుల కిరణ్ గౌడ్ (99.50% మార్కులు) నిజాం కళాశాలలో వాణిజ్య శాస్త్రం (Commerce) విభాగంలో చేరారు. బండి శశికమార్ (99.50% మార్కులు) నిజాం కళాశాలలో భౌతిక శాస్త్రం విభాగంలో చేరారు. షేక్ సమీరా (99.50% మార్కులు) మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్రం విభాగంలో చేరారు. తరణ్నుమ్ (99.50% మార్కులు) జహీరాబాద్లోని ఆచార్య డిగ్రీ కళాశాలలో జీవ శాస్త్రం (Life Sciences) విభాగంలో చేరారు.
ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ తేదీలివే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, సీట్ల కేటాయింపు మొదటి దశ పూర్తయ్యే నాటికి, 79 కళాశాలల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరలేదు. ఈ సంస్థలలో రెండు ప్రభుత్వ కళాశాలలు ఉన్నాయి. సీట్లు కేటాయించిన అభ్యర్థులు తమ సీట్లను ఖరారు చేసుకోవడానికి, ఈ నెల 15 నుండి 23వ తేదీ మధ్య ఆన్లైన్ సెల్ఫ్-రిపోర్టింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని చైర్మన్ సూచించారు. సెల్ఫ్-రిపోర్టింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోతే సీటు కేటాయింపుతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా రద్దవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రెండవ దశ రిజిస్ట్రేషన్లు వెబ్ ఆప్షన్ల ప్రక్రియ ఈ నెల 15 నుండి 26వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.
