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బండి తోలుతూ దొరికితే మీ అబ్బాయి పోలీస్​ కాలేడు - యూపీఎస్సీ రాయలేడు!

ప్రైవేట్ బస్సు రవాణా ఫీజులు భరించలేకపోతున్న తల్లిదండ్రులు - మైనర్లకు బైకులు కొనివ్వటమే శరణ్యమని నిర్ణయం - హైదరాబాద్ నగర శివార్లో కళాశాలలు ఉండటంతో రోడ్లపై స్టంట్స్ చేస్తున్న విద్యార్థులు

Do Not Give Bikes To Minors
Do Not Give Bikes To Minors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 1:35 PM IST

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Do Not Give Bikes To Minors : 'అమ్మా నేను టెన్త్​ క్లాస్​లో పాస్ అవ్వాలన్నా, వంద శాతం మార్కులు రావాలన్నా నాకు బైక్ కొనాల్సిందే' అంటూ కొందరు విద్యార్థులు మారాం చేస్తుంటారు. వాళ్ల చదువుపై దృష్టి పక్కదార్లు పట్టకుండా 'అలాగే నాన్నా ఫస్ట్​ నువ్వు మంచి మార్కులతో పాస్​ అవ్వు, అప్పుడు నీకు నచ్చిన బండి కొనిస్తా' అంటూ బుజ్జగిస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు. ఎలాగైనా బైక్​ కావాలనే పంతంతో పిల్లలు చదువుతారని వారి ఆశ. దీంతోపాటు కుమారుడు పెద్దవాడయ్యాడు. కొనిస్తే మనకూ ఇంట్లో పనులకు పనికొస్తుందని అనుకుంటుంటారు.

మరోవైపు ప్రజా రవాణా అందుబాటులో లేని వారు, ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో రవాణా ఫీజు భరించలేని తల్లిదండ్రులూ తమ పిల్లలకు బైక్​ కొనిచ్చేస్తున్నారు. ఒకటి కొన్నామంటే చాలు ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి వెళతారని, పొలాలకు వెళ్లడానికి, ఏదైనా పని ఉన్నా పనికొస్తుందనుకుంటున్నారు. పిల్లలు మైనర్లు, వారికి ఇంకా 18 ఏళ్లు నిండలేవని మాత్రం ఆలోచించరు. 18 సంవత్సరాలు నిండితేనే 'లెర్నర్స్ లైసెన్స్'​కు అయినా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

కానీ ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా విద్యార్థులు ద్విచక్ర వాహనాలపై చక్కర్లు కొడుతున్నారు. ఇంకొందరైతే ట్రాఫిక్​ పోలీసుల తనిఖీల్లో దొరికి కౌన్సెలింగ్ తీసుకున్నా మారడం లేదు. మల్కాజి​గిరి జోన్​లో ఈ నెలలో ఒక్కరోజు తనిఖీల్లోనే మైనర్ల డ్రైవింగ్, లైసెన్స్​ లేనివారు, ట్రిపుల్ రైడింగ్, సరైన పత్రాలు లేనివారు వంటి వివిధ రకాల ఘటనల్లో దాదాపుగా 1500 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.

బైక్​లతో స్టంట్లు చేయకూడదు : చాలా వరకు కాలేజీలు నగర శివారుల్లో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​ ట్రాఫిక్​ నుంచి బయటపడి కళాశాలలకు వెళ్లిన కుర్రాళ్లకు అక్కడి ఖాళీ, విశాల రోడ్లను చూడగానే ఉత్సాహం తన్నుకొస్తుంది. దానికి తోడు స్నేహితులు వారితో ఉండటంతో వారు చేసే పనులకు అడ్డూ అదుపు ఉండటం లేదు. రేసింగ్, స్టంట్లు చేస్తూ ప్రమాదాలకు గురవటం, ట్రిపుల్​ రైడింగ్​లు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. అయితే పిల్లలకు బైక్ ఇచ్చే ముందు అవసరం ఎంత ఉందో తల్లిదండ్రులు ఓసారి తప్పకుండా ఆలోచించాలి. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఒక్క కేసు నమోదైనా కూడా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయనే విషయం మర్చిపోకూడదు.

మీ పిల్లలకు బైక్​ ఇచ్చే ముందు మీకు మీరు ఈ ప్రశ్నలు వేసుకొండి :

  • 18 సంవత్సరాలు నిండకుండా బండి నడుపుతూ పోలీసులకు దొరికిన విద్యార్థులకు 25 ఏళ్లు వచ్చే వరకు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రాదు.
  • మైనర్లు బైక్​లు నడిపితే తల్లిదండ్రులకు శిక్ష, జరిమానా విధిస్తారు.
  • డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ లేకుండా ప్రమాదాలు జరిగితే బీమా వర్తించదు.
  • ర్యాష్​ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్​ కేసులో పేరు నమోదైతే సైన్యం, పైలట్, పోలీస్, యూపీఎస్సీ వంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది.
  • కేసు నమోదైతే పాస్​పోర్టు, వీసాలు రావడం కష్టమవుతుంది.

మైనర్ల తల్లిదండ్రులకు కేసులు, జరిమానా, శిక్షలపై ఎలాంటి అవగాహన ఉండటం లేదు. పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చినపుడు వాళ్ల అబ్బాయి బైక్ ఎలా నడిపాడో, నిబంధనలు ఎలా ఉల్లంఘించాడో వీడియో చూపిస్తున్నాం. తర్వాత చట్టాలను వివరిస్తున్నాం. లైసెన్స్​ తీసుకోవటం కాదు, పక్కాగా నియంత్రణ సాధించేలా డ్రైవింగ్ చేసేదాకా విద్యార్థులకు బైక్​ ఇవ్వకపోవడమే ఉత్తమం - నవీన్​ రెడ్డి, ఎల్బీనగర్ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ

బైక్​లు నడిపేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • అతి వేగంతో వాహనాలు నడపరాదు.
  • మద్యం సేవించి, ఫోన్​ మాట్లాడుతూ వాహనాలు నడపరాదు.
  • రోడ్లపైన స్టంట్స్​ చేయకూడదు. మైనర్లకు బైక్​లు ఇవ్వకూడదు.
  • రాత్రి సమయాల్లో గొడవపడి, కోపంతో, భయంతో బైక్​లు, కార్లు నడపకూడదు.

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TAGGED:

MINORS BIKE DRIVING
మైనర్లు బైక్​లు నడపరాదు
MINORS MUST NOT RIDE BIKES
BIKE STUNTS ON ROAD
DO NOT GIVE BIKES TO MINORS

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