ఇళ్లు లేక మరుగుదొడ్డిలో నివాసం - ఈనాడులో కథనం చూసి ఇళ్లు నిర్మించిన దాతలు

వ్యక్తి మరుగుదొడ్డిలోనే నివాసం అంటూ ఈనాడులో కథనం - ఈనాడు స్టోరీకి స్పందన - ఇంటిని నిర్మించిన దాతలు

Donors Build a House for the Poor Man
Donors Build a House for the Poor Man (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Donors Build a House for the Poor Man : ఏ దిక్కు లేని వారికి దేవుడే దిక్కు అంటారు. ఆ దేవుడు ఎవరి రూపంలోనూ రాడు మనిషి రూపంలోనే వస్తుంటారని పెద్దలు చెబుతారు. ఇక్కడ అదే జరిగి తీరింది. ఉండడానికి నీడ కోల్పోయిన వ్యక్తి మరుగుదొడ్డిలో జీవిస్తున్నాడు. అతడిపై ఈనాడులో ఒక కథనం ప్రచురితం అయింది. దీంతో దాతలు ఆ కథనాన్ని చదివి అతడికి నిలువు నీడతో పాటు ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు.

మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం తిమ్మాపూర్​ గ్రామానికి చెందిన పెరుగు లింగయ్య మరుగుదొడ్డిలో జీవితం సాగిస్తున్నాడు. భార్య చనిపోయి నా అనే వారెవరూ చేరదీయక తొమ్మిదేళ్లుగా మరుగుదొడ్డిలోనే బతుకు పోరాటం సాగించాడు. అతడి దీనగాథను వివరిస్తూ మరుగుదొడ్డిలోనే జీవనం శీర్షిక అనేది గతేడాది మే 26న ఈనాడులో ఒక కథనం ప్రచురితం అయింది. దీనిపై స్పందించిన హైదరాబాద్​కు చెందిన రఘు ఆరికపూడి స్వయంగా తిమ్మాపూర్​కు వచ్చి లింగయ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు.

Donors Build a House for the Poor Man
ఈనాడులో కథనం (Eenadu)

రూ.2.5 లక్షలతో ఇళ్లు నిర్మాణం : అప్పటికే లింగయ్య అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. అతడిని హైదరాబాద్​కు తీసుకెళ్లి శివానంద రిహాబిలిటేషన్​ సెంటర్​లో వైద్యం అందించారు. తరువాత ఏడాదికి సరిపడా నిత్యావసర సరకులు అందించారు. దీంతో పాటు ఇల్లు కట్టించి ఇస్తామని హమీ సైతం ఇచ్చారు. ఈ మేరకు దాతలు శ్యాంమోహన్, యార్లగడ్డ సాయి ప్రత్యూష, పొట్లూరి ఉషారాణి, పోలవరపు హరికుమార్​, పద్మ, శ్రీపాద శివరాంప్రసాద్​ల సహకారంతో రఘు ఆరికపూడి సేవా ట్రస్టు ద్వారా రూ.2.5 లక్షలు వెచ్చించి తిమ్మాపూర్​లో ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. శుక్రవారం రాత్రి లింగయ్యతో గృహ ప్రవేశం చేయించి అతడికి అప్పగించారు. దీంతో ఆ గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ఎనిమిదేళ్లు మరుగుదొడ్డిలోనే బతుకు పోరాటం : "ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మరుగుదొడ్డిలోనే బతుకు పోరాటం సాగిస్తున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా సక్షెట్టిపేట మండలం తిమ్మాపూర్​కు చెందిన 51 ఏళ్ల పెరుగు లింగయ్య. కుష్ఠు వ్యాధి బాధితుడైన ఆయన పింఛనుకూ నోచుకోక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 20 ఏళ్ల క్రితం భార్య లక్ష్మి అనారోగ్యంతో మరణించింది. ఉన్న ఏకైక కుమారుడు వారి అమ్మమ్మ వద్ద పెరిగి అక్కడే ఉంటున్నారు. దీంతో ఒంటరిగా ఉంటున్న లింగయ్య పూరి గుడిసె కూలిపోవడంతో ఇంటి ఆవరణలోని మరుగుదొడ్డినే ఆవాస గదిగా మార్చుకున్నారు. నాలుగు అడుగుల ఆ గదిలో వానకు తడుస్తూ, ఎండకు ఎండుతూ, చలికి వణుకుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అనారోగ్యంతో పనికి వెళ్లే పరిస్థితి లేని ఆయన రేషన్​ బియ్యంతో అన్నం వండుకుని, భిక్షాటనతో కూరలు తెచ్చుకుంటారు. తన దీనస్థితిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని, ఇప్పటికైనా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, పింఛను మంజూరు చేసి ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు." - ఈనాడు శీర్షిక

