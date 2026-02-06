ETV Bharat / state

రూ. 10తో వన్యప్రాణులకు ఆహారం - దాతలకు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు

అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జూపార్కులోని వన్యప్రాణులను ఆదుకోవడం, దత్తత తీసుకోవడం ద్వారా చేయూత - దత్తతకు ముందుకొచ్చే దాతలకు గుర్తింపు సహా ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు

Donations and Animal Adoptions for Sri Venkateswara Zoological Park in Tirupati
Donations and Animal Adoptions for Sri Venkateswara Zoological Park in Tirupati (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 1:52 PM IST

Donations and Animal Adoptions for Sri Venkateswara Zoological Park in Tirupati: మీరు జంతుప్రియులా? పర్యావరణ సమతుల్యతలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించే వన్యప్రాణుల కోసం మీ వంతు సాయం చెయ్యాలనుకుంటున్నారా? కానీ పెద్ద మొత్తంలో ఇవ్వలేం అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇకపై మీకు ఆ ఆలోచనే వద్దు. మీ దగ్గర కేవలం పది రూపాయలు ఉంటే చాలు వన్యప్రాణులకు మీ వంతు సాయం అందించొచ్చు. అవునండీ కేవలం రూ.10తో వాటికి ఆప్తులుగా నిలిచే అద్భుత అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది.

తాహతును బట్టి ధనిక, పేద అనే తేడా లేకుండా ఎవరైనా ఆపన్నహస్తం అందించొచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జూపార్కుల్లోని వన్యప్రాణులను ఆదుకోవడం, దత్తత తీసుకోవడం ద్వారా కూడా వాటికి చేయూతనివ్వొచ్చు. ఇలా జంతువులను దత్తత తీసుకునేందుకు ముందుకొచ్చే దాతలకు సరైన గుర్తింపునివ్వడంతోపాటు పలు సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. అంతే కాకుండా వీరికి ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

84 రకాలు - 1040 పక్షులు, జంతువులు: తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాల ఆసియాలోనే రెండో అతిపెద్దది. ఇది 1254.71 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. దీన్ని 1987లో శేషాచలం అడవుల చెంత మైథలాజికల్‌ థీమ్‌తో సహజసిద్ధ అడవిలో ప్రారంభించారు. ఇందులో వన్యప్రాణుల నివాస స్థావరాలు, సఫారీలు, సందర్శకుల ఆరామాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని 289 హెక్టార్లలో ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ 84 రకాలకు చెందిన 1040 పక్షులు, జంతువులను సంరక్షిస్తున్నారు. జూ అధికారులు వీటి పోషణకు సహకరించేలా వన్యప్రాణుల దత్తత కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లు వాటి కోసం ఒక్కరోజు నుంచి లైఫ్‌టైమ్‌ వరకు అవసరమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు సదుపాయం కల్పిస్తోంది.

అవి తినేవి ఏంటంటే?: జూపార్కులోని వన్యప్రాణులకు రోజులో రెండుపూటలు అంటే ఉదయం, రాత్రివేళ మాత్రమే ఆహారం అందజేస్తారు. మాంసాహారం తినే జంతువులకు ఉదయం పాలు, చికెన్, గుడ్లు ఇస్తారు. వాటికి సాయంత్రం బీఫ్‌ పెడతారు. మంగళవారం మాంసాహారం బదులుగా నీరు, పాలు ఇస్తారు.

జంతువులు - వాటికి పెట్టే ఆహారం:

తోడేళ్లు, అడవి కుక్కలు: కోడిమాంసం, బీఫ్‌ పెడ్తారు.

చిలుకలు ఇతర పక్షులు: కూరగాయలు, చిరుధాన్యాలు ఆహారంగా పెడతారు.

జింకలు, ఇతర శాకాహార జంతువులు: అరటిపండ్లు, కీర, బీట్‌రూట్, క్యారెట్, పుచ్చకాయ, ఎండుగడ్డి, పచ్చగడ్డి, ఆకుకూరలు, నానపెట్టిన పెసర, క్యాటిల్‌ ఫీడ్‌ ఆహారంగా పెడతారు.

సింహాలు, పెద్దపులులు, తెల్లపులులు, చిరుతపులులు: వీటికి రోజుకు 5 నుంచి 6 కిలోల బీఫ్, ఒక్కో దానికి 2 కిలోల కోడిమాంసం, అర లీటరు పాలు ఆహారంగా అందిస్తారు.

ఏనుగులు: వీటికి 200 కిలోల గడ్డి, 4 కిలోల రాగిసంగటి, బెల్లం, బీట్‌రూట్, అరటిపండ్లు, కాండం, చెరకు, పుచ్చకాయ, గుమ్మడికాయలు, క్యారెట్‌ రెండుపూటలా ఆహారంగా ఇస్తారు.

10 రూపాయల నుంచి ఎంతైనా ఇవ్వొచ్చు: కొందరు సామాజిక బాధ్యతతో జంతువులకు ఎంతో కొంత సాయం చెయ్యాలనుకుంటారు. మరికొందరు దాతలు వన్యప్రాణులపై ప్రేమ, మమకారాలతో తమ, ఆప్తుల పుట్టినరోజులు, సంస్మరణ దినోత్సవాలు, పెళ్లిరోజులను పురస్కరించుకుని రూ.10 నుంచి రూ.35 లక్షలు అంతకుపైన ఎంతైనా విరాళంగా ఇవ్వొచ్చని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

దాతలకు ప్రోత్సాహకంగా ఈ సదుపాయాలు: వన్యప్రాణులకు సాయం చేసిన దాతలకు ఎనిమిది స్థాయిల్లో ధ్రువపత్రాలు అందజేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. అంతే కాకుండా వారికి ఆదాయ మినహాయింపు, జూ ఉచిత ప్రవేశం కల్పించనున్నారు. అంతేకాకుండా జూ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో, వన్యప్రాణుల నివాస స్థావరాల ముందు దత్తత తీసుకున్న వారి పేర్లు, ఫొటోలు ప్రదర్శిస్తారు.

ఎవరి పేరున ఇవ్వాలంటే: దాతలు తమ విరాళాలు, డిపాజిట్లను క్యూరేటర్, ఎస్వీ జులాజికల్‌ పార్కు, తిరుపతి పేరున చెక్కుల రూపంలో అందజేయవచ్చు. కెనరా బ్యాంకు తిరుపతి ప్రధాన బ్రాంచిలో చెల్లేలా ఖాతా నంబరు 31712 21004 0128కు పంపాలి. ఇతర వివరాలకు క్యూరేటర్‌ నంబర్‌ 94408 10066ను సంప్రదించవచ్చు.

