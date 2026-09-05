విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్కు ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువే - సర్వీసులు అంతంతమాత్రమే
అత్యధిక సేవా రుసుములు ప్రయాణికులపై భారం మోపుతున్నాయి- విజయవాడ విమానాశ్రయంలో రద్దీ ఏటా పెరుగుతున్నప్పటికీ, దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన కార్యకలాపాలు మాత్రం పరిమితం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 2:32 PM IST
Gannavaram Airport Services : విజయవాడ విమానాశ్రయానికి అంతర్జాతీయ హోదా లభించి పదేళ్లు గడిచాయి. అయినప్పటికీ ఇక్కడి నుంచి నడిచే దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సేవలు కనీస అవసరాలను కూడా అందుకోలేకపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం కోవిడ్-19 మహమ్మారికి ముందు ఉన్న సేవల కంటే తక్కువ సంఖ్యలోనే సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం రెండు అంతర్జాతీయ సేవలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి సింగపూర్కు మరొకటి షార్జాకు.
ఇవి రెండూ వారానికి మూడు రోజుల చొప్పున నడుస్తాయి. సాధారణంగా ప్రయాణికుల డిమాండ్ ఆధారంగా విమానయాన సంస్థలు సేవలను నడపడానికి పోటీ పడుతుంటాయి. ఇక్కడ ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ సేవల సంఖ్యను పెంచడంలో వైఫల్యం ప్రయాణికులకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. వేరే మార్గం లేక ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
రికార్డు స్థాయి ప్రయాణికుల వృద్ధి రేటు: రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యం కలిగిన విమానాశ్రయం ఇదే. 2014–15లో వార్షిక ప్రయాణికుల సంఖ్య కేవలం 2.33 లక్షలుగా ఉండేది. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తాజా నివేదిక ప్రకారం 2025–26 నాటికి ఈ సంఖ్య 14.11 లక్షలకు చేరింది. దేశంలో మరే ఇతర విమానాశ్రయం కూడా ఇంతటి భారీ వృద్ధిని నమోదు చేయలేదు. 12 ఏళ్ల కాలంలో ప్రయాణికుల సంఖ్యలో 500% కంటే ఎక్కువ వృద్ధి, ఆదాయంలో 1,370% పెరుగుదల నమోదైంది. వార్షిక ఆదాయం 2014–15లో రూ.5.98 కోట్ల నుంచి 2025–26 నాటికి రూ.87.97 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రధాన నగరాలకు అంతర్జాతీయ, దేశీయ సేవలను ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రయాణికుల సంఖ్య, ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా.
ప్రస్తుత సేవలు : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి, చెన్నై, వారణాసి, విశాఖపట్నాలకు ప్రతిరోజూ 19 దేశీయ విమానాలు నడుస్తున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా ఏడు విమానాలు హైదరాబాద్కు నడుస్తున్నాయి. బెంగళూరుకు నాలుగు, దిల్లీకి మూడు, విశాఖపట్నానికి రెండు, ముంబయి, చెన్నై, వారణాసి నగరాలకు ఒక్కో విమానం చొప్పున నడుస్తున్నాయి. అలాగే తిరుపతి, కడప, కర్నూలు నగరాలకు వారానికి మూడు రోజుల చొప్పున విమాన సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గమ్యస్థానం ఏదైనా 80% కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ: ఈ విమానాశ్రయం 24 గంటలూ సేవలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన సదుపాయాలను కలిగి ఉంది. ఇటీవల ఏటీసీ టవర్ కార్యరూపం దాల్చింది. అలాగే పెద్ద బోయింగ్ విమానాలను అనుమతించేందుకు రన్వే పొడవును 3,360 మీటర్లకు పెంచారు. విజయవాడ నుంచి ఏ నగరానికైనా నడిచే విమానాలు నిలకడగా 80% కంటే ఎక్కువ ఆక్యుపెన్సీ రేటును (సీట్ల భర్తీని) నమోదు చేస్తున్నాయి. గత ఏడాది చివరలో ప్రారంభమై వారానికి మూడు రోజులు నడుస్తున్న సింగపూర్ విమాన సేవ, 80%కి పైగా ఆక్యుపెన్సీ నిష్పత్తిని, నమోదు చేస్తోంది. సుమారు నెల రోజుల క్రితం ప్రారంభమైన వారణాసి విమాన సేవ కూడా 80%కి పైగా ఆక్యుపెన్సీ రేటును కొనసాగిస్తోంది.
ఈ నగరాలకు విమాన సేవలు అత్యవసరం : విజయవాడ నుంచి సింగపూర్, షార్జాకు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న విమానాలను ప్రతిరోజూ నడపాలని, అలాగే దుబాయ్, శ్రీలంకలకు కొత్త సేవలను ప్రారంభించాలని అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశాల్లో పలుమార్లు ప్రతిపాదించారు. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలు ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. దుబాయ్కు నేరుగా విమాన సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే విజయవాడ నుంచి ప్రపంచంలోని ఏ దేశానికైనా సులభంగా ప్రయాణించే వెసులుబాటు కలుగుతుందని ప్రయాణికులు భావిస్తున్నారు. కొచ్చి, అహ్మదాబాద్, గోవా, కోల్కతాలకు దేశీయ విమాన సేవలను ప్రారంభించాలని అలాగే తిరుపతి, ముంబయి, దిల్లీలకు విమానాల సంఖ్యను పెంచాలని కూడా అభ్యర్థనలు ఉన్నాయి.
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