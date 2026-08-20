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డాల్ఫిన్​ హోటల్స్​ 29వ వార్షికోత్సవం - రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా వేడుకలు

ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సీహెచ్​. విజయేశ్వరి - వివిధ విభాగాల్లో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి సన్మానం - ఆకర్షణగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

DOLPHIN HOTELS 29TH ANNIVERSARY
DOLPHIN HOTELS 29TH ANNIVERSARY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 8:17 AM IST

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Dolphin Hotels 29th Anniversary : డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ 29వ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలోని సితార హోటల్‌ వేదికగా నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబసభ్యులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఆతిథ్య రంగంలో అంకితభావంతో సేవలందిస్తూ సంస్థకు పేరు తీసుకొస్తున్న ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని యాజమాన్యం ఘనంగా సత్కరించి, వారి ప్రతిభకు గుర్తింపునిచ్చింది. సేవకు గౌరవం, ప్రతిభకు పురస్కారం, అనుబంధానికి ఆత్మీయతను చాటుతూ ఈ వేడుకలు ఆద్యంతం సందడిగా సాగాయి.

కన్నుల పండువగా 29వ వార్షికోత్సవం : ప్రపంచ పర్యాటకుల స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ 29వ వార్షికోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగింది. ఈ వేడుకలకు డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సీహెచ్​ విజయేశ్వరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఉన్నతోద్యోగులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. వివిధ విభాగాల్లో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని సన్మానించారు. లాయల్టీ అవార్డు సాధించిన 11 మంది ఉద్యోగులకు 8 గ్రాముల గోల్డ్ కాయిన్‌ అందజేశారు.

25 ఏళ్లుగా డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌లో పని చేస్తున్న 18 మందికి రూ.50 వేల చెక్‌తో పాటు మెమెంటో, బహుమతులు అందించారు. అదేవిధంగా మేనేజిరియల్ ఎక్సలెన్స్, అచీవ్‌మెంట్, బ్రైట్‌ బిగినర్స్, బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఉమెన్ ఎక్సలెన్స్ సహా పలు కేటగిరీల్లో అవార్డులు అందించారు. క్విజ్‌ పోటీలు నిర్వహించి విజేతలకు పురస్కారాలు అందించారు.

ఉద్యోగుల అభివృద్ధితోనే సంస్థ ఉన్నత శిఖరాలకు : డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌తో తమకున్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్న ఉద్యోగులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆర్థికంగా స్థిరపడటంతో పాటు కుటుంబ అభివృద్ధికి డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ ఎంతో తోడ్పాటునందించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. డాల్ఫిన్ హోటల్స్ సాధించిన ప్రతి విజయం వెనక ఉద్యోగుల కృషి, అంకితభావం ఉందని సంస్థ ఎం​డీ విజయేశ్వరి కొనియాడారు. 'అతిథి దేవోభవ' స్ఫూర్తితో పని చేస్తున్నామన్నారు. రోజూ ఏదైనా కొత్త అంశాన్ని నేర్చుకోవాలని సూచించారు. ఉద్యోగుల అభివృద్ధితోనే సంస్థ మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటుందని తెలిపారు.

"ఈ 29 ఏళ్లలో సాధించింది మొత్తం మీ కృషి వల్లే. ఈ విజయంలో ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి పాత్ర ఉంది. ఇది నా విజయం, అలాగే యాజమాన్యం విజయం మాత్రమే కాదు, ఇది మనందరి విజయం. ఒక కుటుంబంలా ఒకరికొకరు అండగా ఉన్నాం. మీరంతా నా కుటుంబంలాగే. అతిథి మాకు దేవుడితో సమానం. వారిని ప్రేమాభిమానాలతో స్వాగతిస్తాం" - విజయేశ్వరి, డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌ ఎండీ

ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు : డాల్ఫిన్ హోటల్స్ వార్షిక వేడుకల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబసభ్యుల ప్రదర్శనలతో సితారా హోటల్ సందడిగా మారింది. డీజే బీట్స్‌కు తగ్గట్లు స్టెప్పులు వేశారు. మాషప్ డ్యాన్స్, యునైటెడ్ ఇన్‌ డైవర్సిటీ థీమ్‌తో ప్రదర్శించిన దేశభక్తి గీతం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా బోనాల నేపథ్యంతో ప్రదర్శించిన నృత్యం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమం అనంతరం ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబసభ్యులకు వివిధ రకాల వంటకాలతో విందు ఏర్పాటు చేశారు.

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రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ హైదరాబాద్​
DOLPHIN HOTELS 29TH ANNIVERSARY

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