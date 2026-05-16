ఏ వీధిలో చూసినా భౌ భౌలే - హైదరాబాద్లో 10 లక్షలకు చేరిన వీధి శునకాల సంఖ్య
90 శాతం కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్స - గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కేవలం ఐదు జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలు మాత్రమే - రోజుకు 254 కుక్కలకు శస్త్ర చికిత్స
Published : May 16, 2026 at 12:27 PM IST
Dogs Population Increases Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో కుక్కలను నియంత్రించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ తీసుకునే చర్యలన్నీ నామమాత్రంగానే జరుగుతున్నాయి. నగరపు వీధుల్లో కుక్కల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. గడిచిన ఐదేళ్లలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 6 లక్షల వీధి కుక్కలు ఉన్నట్టు ఓ లెక్కుంది. కానీ ప్రస్తుతం శివారు ప్రాంతాలను విలీనం చేయడంతో వీధి శునకాల సంఖ్య 10 లక్షలకు చేరుకుందని అధికారులు ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు.
శునకాలకు పిల్లలు కలగకుండా ఆపరేషన్లు చేసినప్పటికీ, లెక్కలకు పొంతన లేకుండా పోతోంది. భాగ్యనగరంలో 90 శాతం కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్స చేశామని చెబుతున్నప్పటికీ ఎన్ని శునకాలున్నాయో సరైన లెక్కను ఎవరూ చెప్పడం లేదు. దీనివల్ల నగరంలో శునకాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఎంత నియంత్రించినా - రెట్టింపులో పుడుతున్నాయి : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కేవలం ఐదు జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరో రెండు కేంద్రాలు నిర్మాణ దశల్లో ఉన్నాయి. ఘట్కేసర్లో జంతు సంరక్షణ కేంద్రం ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు. ఈ ఐదు కేంద్రాల్లో రోజుకు 254 కుక్కలకు శస్త్రచికిత్సలు జరుగుతున్నాయి. ఆ లెక్కలో సంవత్సరానికి 92,710 చికిత్సలు చేయగలుగుతున్నారు. అయితే ఈలోపే మరో 2 లక్షల కుక్కలు పుడుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విలీనంతో అధ్వాన్నంగా మారిన పశువైద్య విభాగం : జీహెచ్ఎంసీలో మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలను విలీనం చేసిన తర్వాత పశు వైద్య విభాగం పనితీరు మరీ అధ్వాన్నంగా తయారైంది. పిల్లలు, పెద్దలు కుక్కల కాటుకు గురైతే చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఫిర్యాదులను పట్టించుకునే వారు లేరు. ఇప్పుడు ఐదు కేంద్రాల నిండుగా కుక్కలున్నాయి. ప్రస్తుతం పుడుతున్న కొత్త శునకాలను ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్లాలని సిబ్బంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. కమిషనర్లు ఈ సమస్యపై ఏ విధంగానూ దృష్టి సారించడం లేదు. ఏడాదిన్నర కిందట కమిషనర్ ఇలంబర్తి కుక్కల సంఖ్య పెరిగిపోవడాన్ని గ్రహించి, ప్రతి జోన్లో ఖాళీ స్థలాలను గుర్తించారు. అక్కడ వీధి కుక్కల సంరక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఆయన బదిలీ అయ్యాక ఆ ప్రణాళిక ఎటుపోయిందో ఎవరికీ తెలియదు.
|రోజులో జరిగే కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు
|కేంద్రం
|ఆపరేషన్లు
|ఫత్తుల్లాగూడ
|100
|చూడీబజార్
|50
|పటేల్నగర్
|27
|మహదేవ్పూర్
|44
|కేపీహెచ్బీ
|33
కుక్కలతో జాగ్రత్త మరి :
- వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలంతా కలిసి ఆడుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రలు పట్టించుకోరు. ఇలాంటప్పడు కుక్కులు దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి.
- పిల్లలు ఆడుకునేటపుడు అమ్మనాన్నలు ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి.
- ఎందుకంటే శునకాలు ఎండా కాలంలో చాలా ఉద్రేకంగా ఉంటాయి.
- పిల్లలను ఒంటరిగా ఆడుకోనివ్వద్దు.
- అధికారులు కుక్కలు నియంత్రణ కోసం చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వాటికి జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించాలి. టీకాలు వేయించాలి.
- ఆహారం, మాంసం వంటివి గ్రామాలు, పట్టణాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసే వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలి.
- కుక్కకాటు ఎవరికి కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. అలాగే అధికారుల చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రజలు భాగస్వామ్యం అవడం చాలా అవసరం.
- బహిరంగా ప్రదేశాల్లో చెత్తను వేయకూడదు. దీనివల్ల కుక్కలు అక్కడ నివసిస్తాయి.
- పెంపుడు కుక్కలకు యజమానులు రేబిస్ టీకాలను విధించాలి.
- పిల్లలు శునకాల జోలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- వీధుల్లో కుక్కల సంఖ్య పెరిగితే మున్సిపల్, పంచాయతీ అధికారులకు తెలియజేయడం చాలా ముఖ్యం.
- కుక్కలపైన రాళ్లు వేయడం, వాటి వైపు తదేకంగా చూడటం వంటివి చేయవద్దు. పిల్లలు అలా చేస్తే చేయకూడదని చెప్పాలి.
