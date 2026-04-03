ఆహారం కోసం డబ్బాలో తల పెట్టిన శునకం - ఇరుక్కుపోయి నానాతంటాలు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని బద్వేలులో తిండి కోసం డబ్బాలో మూతి పెట్టిన శునకం - బయటకు తీసేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నం - కష్టం గట్టెక్కించాలని రోడ్లపై తిరుగుతూ శునకం దీనచూపులు

Published : April 3, 2026 at 7:39 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 8:00 PM IST

Dog Head Got Stuck in Plastic Container at Badvel: ఆహారం కోసం శునకాలు నిరంతరం వెతుకులాటలో ఉంటాయి. ఆకలితో ఉన్నప్పుడు అవి చెత్తకుండీలను, వీధులను, పరిసరాలను గాలిస్తూ ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటాయి. ఈ ప్రక్రియలో శునకాలు ఒక్కోసారి విషపూరితమైన పదార్థాలను కూడా తినేస్తుంటాయి. ఒక్కోసారి మనం ఏమరపాటుతో చేసే పనులు కొన్ని మూగజీవాల ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంటాయి. అవి ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తల పెట్టి తినేస్తుంటాయి. ఇలా మనం వాడి పడేసిన ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ఆహారం ఉంటుందని శునకాలు ఆ డబ్బాలలో తల పెట్టి ఆహారం తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఆలా డబ్బాలో తల దూర్చిన ఓ శునకంకు ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. ఒక్కసారిగా అందులో తల ఇరుక్కుపోయి నానా యాతన పడింది.

సాధారణంగా రోడ్డుపై తిరిగే కుక్కలకు ఏవైనా డబ్బాలు కనిపిస్తే అందులో తినే పదార్థాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని వెంటనే వాటి దగ్గరకు వెళ్లి వాసన చూసి వాటిలో ఉన్న దాన్ని తింటుంటాయి. ఇదే విధంగా రోడ్డు పక్కన చెత్తలో ఉన్న ఓ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఉన్న ఆహారాన్ని తినేందుకు వెళ్లిన ఒక శునకానికి అనుకోని పరిస్థితి ఎదురైంది. ఆత్రంగా ఆ డబ్బలో తల పెట్టగానే అందులో తల ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో అది తన ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నంత పని అయింది.

వీధి అంతా తిరుగుతూ: అసలే కడుపు కాలుతోంది. పట్టెడన్నం దొరుకుతుందేమోనని అలా రోడ్డుపైకి వచ్చింది. ఇంతలో ఓ ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాలో ఏదో తినేది కనబడేసరికి ఆత్రంగా వెళ్లి మూతి పెట్టింది. ఇంకేముంది డబ్బాలో తల ఇరుక్కుపోయింది. ఎంత ప్రయత్నించినా రాలేదు. తనకు వచ్చిన ఇబ్బందిని తీరుస్తారేమోనని వీధి అంతా కలియతిరిగింది. మాటలు చెప్పేందుకు శునకానికి మాట లేకపోయినా తన హావభావాలతో కష్టాన్ని తొలగించమని చేసిన ప్రయత్నం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే జిల్లాలోని బద్వేలులోని విద్యానగర్‌లో తిండి కోసం చేసిన ప్రయత్నం ఓ శునకానికి కొత్త తంటాలు తెచ్చిపెట్టింది. డబ్బాలో ఇరుక్కుపోయిన తన తలను ఎవరైనా బయటకు బయటకు తీయకపోతారా అని వీధంతా తిరిగింది. దాని అగచాట్లు చూసిన కొంతమంది దానికి సాయం చేయాలని ఉన్నా అది ఎక్కడ కరుస్తుందోననే భయంతో ముందుకు రాలేదు. ఇంకొందరు ధైర్యం చేసి ప్రయత్నించినా బయటకు తీయలేకపోయారు. ఎవరో ఒకరు తనను ఈ కష్టం నుంచి గట్టెక్కించకపోతారా అనే ఆశతో ఆ శునకం రోడ్లపై తిరుగుతూ ఉంది. తిండి లేక, నీరు తాగే మార్గం లేక ఆ శునకం తల్లడిల్లిపోయింది.

