డెబిట్ కార్డుపై జీవిత బీమా వస్తుందని మీకు తెలుసా - ఇలా చేయండి!
బ్యాంకు డెబిట్ కార్డు జీవిత బీమా - ఖాతాదారులకు కాంప్లిమెంటరీ జీవిత బీమా రక్షణ అందించే బ్యాంకులు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం - ఈ బీమా పొందడానికి కొన్ని షరతులు
Published : February 12, 2026 at 5:19 PM IST
Insurance on ATM Debit Cards: ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు కలిగి ఉన్నారు. పొదుపు ఖాతా ఉన్న అందరికీ ఆయా బ్యాంకులు డెబిట్ కార్డును అందిస్తాయి. దీన్ని ఉపయోగించి ఏటీఎంలో డబ్బును విత్డ్రా చేయొచ్చు. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ చెల్లింపులకు కూడా ఈ కార్డును వాడొచ్చు. ఇందంతా మనందరికీ తెలిసినదే. కానీ ఈ డెబిట్ కార్డుతో జీవిత బీమా రక్షణను కూడా పొందొచ్చు అనే విషయం అందరికీ తెలియదు. డెబిట్ కార్డు ఉన్న ఖాతాదారులకు కాంప్లిమెంటరీ జీవిత బీమా రక్షణను అందించే ప్రముఖ బ్యాంకులు మన దేశంలో ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, ఈ బీమాను పొందడానికి కొన్ని షరతులు ఉంటాయి. డెబిట్ కార్డు ఉన్న ఖాతాదారుడు వాటిని అమలు చేస్తే తప్ప ఈ బీమా కవరేజ్ పని చేయదు. క్లెయిం సందర్భంలో డెబిట్ కార్డు ఉన్న వ్యక్తి నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో కనీసం కొన్ని సాధారణ లావాదేవీలు చేసి ఉండాలి. ఇంకా ఈ డెబిట్ కార్డు బీమాకు సంబంధించి మరిన్ని విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
డెబిట్ కార్డు ఇన్సూరెన్స్: డెబిట్ కార్డుని కవర్ చేసే పాలసీలు సాధారణంగా గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో ఉంటాయి. ఈ పాలసీలు వ్యక్తిగత ప్రమాదం, వస్తువుల కొనుగోలు రక్షణ, విమాన ప్రమాదం, కార్డు మోసం మొదలైన వాటికి కవరేజీని ఇస్తాయి. ఇవి గ్రూప్ పాలసీలు కాబట్టి డెబిట్ కార్డుదారుడికి విడిగా పాలసీ నంబర్లు ఉండవు. డెబిట్ కార్డులు ఆఫర్ చేస్తున్న అనేక బ్యాంకులు ఖాతాదారులను ఆకర్షించడానికి, నిలుపుకోవడానికి కాంప్లిమెంటరీ బీమా రక్షణతో సహా అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు, ఎస్బీఐ, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు, డీబీఎస్ (డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్) ఇండియా వంటి అనేక ప్రముఖ బ్యాంకులు డెబిట్ కార్డులపై కాంప్లిమెంటరీ జీవిత బీమా పాలసీని అందిస్తున్నాయి.
వ్యక్తిగత ప్రమాద కవర్: అనేక బ్యాంకుల డెబిట్ కార్డులు వ్యక్తిగత ప్రమాద రక్షణను అందిస్తున్నాయి. ఇవి, ప్రమాదవశాత్తు మరణం/వైకల్యం సంభవించినప్పుడు బీమాను అందిస్తాయి. బ్యాంకు, కార్డు రకాన్ని బట్టి క్లెయిం ప్రాసెస్/సమయం మారతాయి. ఖాతాదారులు/నామినీలు వ్యక్తిగత ప్రమాద కవర్లో రూ.50,000 నుంచి రూ.1 కోటి వరకు బీమా పొందే అవకాశం ఉంది. రోడ్డు/రైల్లోనే కాకుండా విమాన ప్రయాణికులకు కూడా ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. విమానం ప్రమాదానికి గురైన సందర్భంలో విమాన టిక్కెట్ను డెబిట్ కార్డు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేయడం వంటి షరతులకు లోబడి ఈ కవరేజ్ ఉంటుంది.
క్లెయింకు అర్హత: డెబిట్ కార్డు బీమాకు అర్హత పొందాలంటే తప్పనిసరిగా నిర్దిష్ట రకమైన లావాదేవీని నిర్ణీత సమయంలోపు చేయాలి. ఉదాహరణకు కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకుకు చెందిన క్లాసిక్, గోల్డ్, ప్లాటినం డెబిట్ కార్డుదారులు క్లెయిం అర్హత పొందాలంటే గత 60 రోజుల్లో కనీసం 6 పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (పీఓఎస్) లావాదేవీలు లేదా ఒక్కొక్కటి కనీసం రూ.500 విలువ చేసే 6 ఇ-కామర్స్ లావాదేవీలు జరిపి ఉండాలి. డీబీఎస్ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డుదారులు అయితే గత 90 రోజుల్లో కనీసం ఒక పీఓఎస్/ఇ-కామర్స్ లావాదేవీని బ్యాంకు డెబిట్ కార్డుతో చేయాలి. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డు ఖాతాదారులకు గత 30 రోజుల్లో కనీసం ఒక పీఓఎస్/పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా ఒక ఆన్లైన్ లావాదేవీని చేసి ఉండాలి. క్లెయిం లావాదేవీల నిబంధనలు అన్నీ బ్యాంకుల్లో ఒకేలా ఉండవు.
మీకు డెబిట్ కార్డు ఉంటే, ఆ కార్డుకు జీవిత బీమా కవర్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. అలానే లావాదేవి కాలవ్యవధి/మొత్తం కూడా తెలుసుకోవాలి. ఈ బీమాను నిలుపుకోవాలంటే డెబిట్ కార్డును వినియోగించాలి. అంటే ప్రతి నెలా వస్తువుల కొనుగోలు/చెల్లింపులకు డెబిట్ కార్డును వాడటం మంచిది. ఉదాహరణకు, కిరాణా షాపులో కొనుగోలు బిల్లును చెల్లించడం, వాహన ఇంధనం కోసం బిల్లును చెల్లించడం, ఈ-కామర్స్ సైట్లలో వస్తువల కొనుగోలు బిల్లును చెల్లించడం వంటివి చేయొచ్చు.
క్లెయిం ఎలా: బ్యాంకు నిబంధనలు, షరతులకు అనుగుణంగా నామినీ/పాలసీదారుడు క్లెయింకు సంబంధించిన పత్రాలతో గడువులోగా బ్యాంకును సంప్రదించాలి. ఘటన జరిగిన 60 రోజుల్లోపు దరఖాస్తు చేస్తుకోవాలి. అయితే, ఈ నిబంధనలు ఒక్కొ బ్యాంకుకు ఒక్కోలా ఉంటాయి. కొన్ని బ్యాంకులు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో కూడా పత్రాలను సమర్పించే సదుపాయాన్ని కలిగించాయి. ప్రమాదంలో డెబిట్ కార్డుదారుడు మరణించిన సందర్భంలో బీమాను క్లెయిం చేయడానికి నామినీ క్లెయిం ఫారం, ఖాతాదారుని మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, ప్రమాదానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట పత్రాలు, నామినీ కేవైసీ వివరాలను సమర్పించాలి.
ఒకవేళ కార్డుదారుడు బీమా కోసం నామినీని చెప్పనట్లయితే, బ్యాంకుకు చట్టబద్ధమైన వారసుల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందించాలి. ఈ పత్రాలను బ్యాంకులో సమర్పించొచ్చు లేదా కాల్ సెంటర్కు సమాచారం అందించడం ద్వారా అవసరమైన పత్రాలను ఇ-మెయిల్ ద్వారా కూడా అందివ్వొచ్చు. మీ క్లెయిం ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఆమోదించడానికి పట్టే సమయం కార్డుకు సంబంధించిన బీమాను బట్టి మారుతుంది. క్లెయిం ఆమోదం జరిగితే మీ కవరేజ్కు సంబంధించిన నిబంధనలు, షరతుల ప్రకారం చెల్లింపులు ఉంటాయి. ఈ నగదు నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో పడొచ్చు లేదా చెక్కు రూపంలో అందిస్తారు.
SBI డెబిట్ కార్డ్ ఇన్సూరెన్స్ వివరాలు:
|కార్డ్ రకం
|బీమా కవరేజ్ (గాలి)
|బీమా కవరేజ్ (నాన్-ఎయిర్)
|SBI గోల్డ్ (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా)
|రూ.2 లక్షలు
|రూ.4 లక్షలు
|SBI ప్లాటినం (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా)
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.10 లక్షలు
|SBI ప్రైడ్ (బిజినెస్ డెబిట్) మాస్టర్ కార్డ్/వీసా)
|రూ.2 లక్షలు
|రూ.4 లక్షలు
|SBI ప్రీమియం (బిజినెస్ డెబిట్) మాస్టర్ కార్డ్/వీసా)
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.10 లక్షలు
|SBI వీసా సిగ్నేచర్/మాస్టర్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్
|రూ.10 లక్షలు
|రూ.20 లక్షలు
HDFC బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్:
|కార్డ్ రకం
|ఉచిత యాక్సిడెంటల్ బేస్ కవర్ (రైలు, రోడ్డు లేదా వాయుమార్గం)
|యాక్సిలరేటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ (ఎయిర్లైన్/రైల్/రోడ్డు)
|ప్రమాద విమాన బీమా కవర్ (అంతర్జాతీయ ప్రయాణం)
|ప్లాటినం డెబిట్ కార్డ్
|రూ.5 లక్షలు
|బేస్ కవర్ + యాక్సిలరేటెడ్ కవర్ రూ.5 లక్షల వరకు
|రూ.3 కోట్లు
|జెట్ ప్రివిలేజ్ HDFC బ్యాంక్ వరల్డ్ డెబిట్ కార్డ్
|రూ.5 లక్షలు
|బేస్ కవర్ + యాక్సిలరేటెడ్ కవర్ రూ.20 లక్షల వరకు
|రూ.1 కోటి
|టైమ్స్ పాయింట్స్ డెబిట్ కార్డ్ / మిలీనియా డెబిట్ కార్డ్ / రూపే ప్రీమియం
|రూ.5 లక్షలు
|బేస్ కవర్ + యాక్సిలరేటెడ్ కవర్ రూ.5 లక్షల వరకు
|రూ.1 కోటి
|బిజినెస్ డెబిట్ కార్డ్
|రూ.5 లక్షలు
|బేస్ కవర్ + యాక్సిలరేటెడ్ కవర్ రూ.5 లక్షల వరకు
|రూ.1 కోటి
|రివార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్ / గోల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ / ఉమెన్ డెబిట్ కార్డ్
|రూ.5 లక్షలు
|వర్తించదు
|రూ.25 కోట్లు
ICICI బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్ ఇన్సూరెన్స్
|ఖాతా రకం
|వ్యక్తిగత ప్రమాద మరణ బీమా (నాన్-ఎయిర్)
|వ్యక్తిగత ప్రమాద మరణ బీమా (గాలి)
|సాధారణ పొదుపు ఖాతా
|వర్తించదు
|రూ.50,000
|వెండి పొదుపు ఖాతా
|వర్తించదు
|రూ.50,000
|బంగారు పొదుపు ఖాతా
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.30 లక్షలు
|టైటానియం సేవింగ్స్ ఖాతా
|రూ.10 లక్షలు
|రూ.40 లక్షలు
|సంపద పొదుపు ఖాతా
|రూ.12 లక్షలు
|రూ.1 కోటి
|వెల్త్ సెలెక్ట్ సేవింగ్స్ ఖాతా
|రూ.14 లక్షలు
|రూ.2 కోట్లు
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ కార్డ్ ఇన్సూరెన్స్:
|కార్డ్ రకం
|విమాన ప్రమాదం
|వ్యక్తిగత ప్రమాద బేస్ కవర్
|వ్యక్తిగత ప్రమాద మెరుగుదల కవర్
|క్లాసిక్ / మాస్ట్రో కార్డులు
|వర్తించదు
|రూ.2 లక్షలు
|వర్తించదు
|గోల్డ్ / టైటానియం కార్డులు
|రూ.15 లక్షలు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|ప్లాటినం / నా ప్రపంచ కార్డులు
|రూ.50 లక్షలు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|బిజినెస్ గోల్డ్ కార్డులు
|రూ.20 లక్షలు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|ప్రివీ ప్లాటినం / వరల్డ్ / వరల్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్
|రూ.50 లక్షలు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|సంతకం కార్డులు
|రూ.1 కోటి
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|అనంతమైన కార్డులు
|రూ.5 కోట్లు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
|బిజినెస్ ప్లాటినం
|రూ.50 లక్షలు
|రూ.5 లక్షలు
|రూ.15 లక్షలు
కోటక్ మహీంద్రా బీమా కవరేజీలు: కార్డు రకాన్ని బట్టి కవరేజ్ రూ.2.5 లక్షల నుండి రూ.6 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇంక అన్ని రకాల కార్డులకు రూ.1 లక్ష లాస్ట్ బ్యాగేజ్ కవరేజ్ ఉంటుంది. కొనుగోలు, రక్షణ, అగ్నిప్రమాదం, దోపిడీని కవర్ చేస్తుంది. అదే విధంగా కార్డు రకాన్ని బట్టి రూ. 50,000 నుండి రూ. 1.5 లక్షల వరకు అందిస్తుంది.
డెబిట్ కార్డ్ బీమా క్లెయింల ప్రక్రియ:
- ICICI బ్యాంక్ కస్టమర్ అయితే కార్డుదారుడు మరణించిన సందర్భంలో 15 రోజుల్లోపు 1800 2666 నంబర్కు ICICI లాంబార్డ్ కాల్ సెంటర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా మీరు బీమా కవరేజీని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
- SBI కస్టమర్ అయితే 1800 2666 5844 నంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు. పాలసీ నంబర్ 4112-400401-23-7001805-00-000, దీనిని బీమా కంపెనీని సంప్రదించేటప్పుడు పేర్కొనాలి. ప్రమాదం జరిగిన 90 రోజుల్లోపు క్లెయిం ప్రారంభించబడాలి.
- యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ కస్టమర్ అయితే, అవసరమైన పత్రాలతో సమీపంలోని బ్యాంక్ శాఖను సందర్శించాలి.
సమర్పించాల్సిన పత్రాలు: బీమా క్లెయింకు పత్రాలు కీలకం. వీటిని సరైన సమయంలో సమర్పించాలి. డెబిట్ కార్డుదారుడు మరణం చెందిన సందర్భంలో క్లెయిం చేయడానికి నామినీ ఎలాంటి పత్రాలు సమర్పించాలో ఇక్కడ చూద్దాం. సక్రమంగా పూర్తి చేసిన బీమా క్లెయిం ఫారం, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందితో పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఎఫ్ఐఆర్/ పంచనామా (ప్రమాద కేసులకు), ఇంకా ప్రమాద సందర్భాల్లో ప్రమాద స్థలం, ప్రమేయం ఉన్న వాహనం ఫొటో, ప్రదేశం పంచనామా కూడా అవసరం.
ఈ ఘటన స్థానిక మీడియాకు చేరినట్లయితే దానికి సంబంధించిన వార్తాపత్రికలు ఇవ్వాలి. ఘటన జరిగిన తర్వాత చికిత్స తీసుకుంటూ కార్డుదారుడు మృతి చెందితే ఆసుపత్రిలో చేరిన పత్రాలు, అడ్మిషన్ రిపోర్ట్ తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. మరణించిన వ్యక్తి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నట్లయితే అతని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా క్లెయింలో సమర్పించాలి.
