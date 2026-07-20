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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దస్తావేజు లేఖరుల 'పెన్ డౌన్' - జీవో 396 రద్దు చేయాలని డిమాండ్​

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు పెన్‌ డౌన్‌ - దస్తావేజుల తయారీని రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగించే విధానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్‌

Document Writers"Pen-Down" Protest to Oppose GO 396
Document Writers"Pen-Down" Protest to Oppose GO 396 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:44 PM IST

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Document Writers"Pen-Down" Protest to Oppose GO 396: రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 396 జీవో కారణంగా తాము ఉపాధి కోల్పోయే అవకాశం ఉందంటూ దస్తావేజు లేఖరులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగారు. నేటి నుంచి ఈ నెల 31 వరకు పెన్​ డౌన్​ కార్యక్రమం చేపట్టారు. మొదటి రోజున సబ్​ రిజిష్ట్రర్​ కార్యాలయాల ముందు ధర్నా నిర్వహించారు. విజయవాడ పటమట సబ్​ రిజిష్ట్రర్​ కార్యాలయం ముందు జరిగిన ధర్నాలో రాష్ట్ర నాయకులు పాల్గొన్నారు. కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు డాక్యుమెంట్ రైటర్స్​ అసోషియేషన్​ ఆధ్వర్యంలో పెన్ డౌన్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. జీవో నెంబర్ 396ను రద్దు చేయాలని కర్నూలు జిల్లాలో దస్తావేజు లేఖరులు పెన్ డౌన్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. మైలవరం సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం ముందు దస్తావేజు లేఖరులు, లేఖరి సహాయకులు డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు నిరసన తెలియజేశారు.

జూలై 31 వరకు నిరవధిక నిరసన: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు పెన్‌ డౌన్‌ చేశారు. దస్తావేజుల తయారీని రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగించే విధానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల ఎదుట దస్తావేజు లేఖర్లు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్‌ వెండర్లు నిరసన తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖలో పీపీపీ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీలయితే రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవా కేంద్రాల్లో దస్తావేజు లేఖర్లను నియమంచి తమ జీవనోపాధిని కాపాడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దస్తావేజు లేఖర్ల ఆందోళనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దస్తావేజు లేఖరుల 'పెన్ డౌన్' - జీవో 396 రద్దు చేయాలని డిమాండ్​ (ETV Bharat)

పెన్‌డౌన్: బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో దస్తావేజుల లేఖరులు నిరసనకు దిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ దస్తావేజుల లేఖరుల రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు చీరాల సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట పెన్‌డౌన్ సమ్మె చేపట్టి, చీరాలలోని సబ్‌ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట దస్తావేజుల లేఖరులు ఆందోళన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జి.ఓ. ఎంఎస్. నెం.396ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

నల్ల బ్యాడ్జిలు ధరించి నిరసన: 396 జీవోను వ్యతిరేకిస్తూ ఏపీ దస్తావేజులు లేఖరుల సంక్షేమ సంఘం పిలుపుమేరకు ‘పెన్ డౌన్ ’ కార్యక్రమాన్ని వినుకొండ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించారు. సోమవారం వినుకొండ సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం ఎదుట దస్తావేజు లేఖరులు నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి కరపత్రాలు చేతబట్టి నిరసన తెలిపారు. అనంతరం దస్తావేజు లేఖరులు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జీఓ నెంబర్.396ను తక్షణమే రద్దు చేయాలని, పీపీపీ విధానంలో రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలు(ఆర్ఎస్‌కే ) ఏర్పాటును తక్షణమే ఉపసంహరించుకొని, దస్తావేజు లేఖరుల వృత్తికి భరోసా కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు

భూముల రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ప్రజా–ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఏలూరు జిల్లా భీమడోలులో దస్తావేజు లేఖర్లు సోమవారం నిరవధిక పెన్‌డౌన్ చేపట్టారు. భీమడోలు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన నిరసన శిబిరంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా లేఖర్లు నినాదాలు చేశారు. జీఓ నెం.396ను వెంటనే రద్దు చేయాలని, ప్రతిపాదిత రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటును నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

'రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రైవేట్ సంస్థల చేతుల్లోకి అప్పగించడం వల్ల ప్రజల వ్యక్తిగత, ఆస్తి సంబంధిత కీలక సమాచారం గోప్యతకు భంగం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా సమర్థవంతంగా సాగుతున్న రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థను ప్రైవేటీకరించడం సమంజసం కాదు, ఈ విధానంతో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో సేవలందిస్తున్న దస్తావేజు లేఖర్ల జీవనోపాధి దెబ్బతింటుంది, వేలాది మంది లేఖర్లు, వారి కుటుంబాలు ఈ వృత్తిపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఈనెల 31 వరకు నిరవధిక పెన్ డౌన్ కొనసాగుతుంది, జీఓ నెం.396ను ఉపసంహరించుకునే వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతాయి.' -డాక్యుమెంట్‌ రైటర్లు

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OPPOSE GO 396
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G O 396
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