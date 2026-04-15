వేసవిలో బయట జ్యూస్​లు తాగుతున్నారా? - ఇవి తెలుసుకోకుంటే రోగాలు కొని తెచ్చుకున్నట్లే

వేసవిలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్న జ్యూస్ సెంటర్​లు - పానియాల తయారీకి నాసిరకమైన ఐస్​ ముక్కలను వాడుతున్న విక్రేతలు - శుభ్రతలేని ఐస్​ముక్కలతో ఆరోగ్యానికి చేటు తప్పదంటున్న వైద్యులు

ILLNESS CAUSED BY POOR QUALITY ICE
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 1:21 PM IST

Updated : April 15, 2026 at 1:27 PM IST

Poor Quality Ice Cool Drinks impact on Health : రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు అంతకంతకూ అధికమవుతున్నాయి. జనం బయట శీతల పానియాలను తాగేందుకు ఉబలాటపడుతున్నారు. అయితే పండ్ల రసాలలో నాణ్యత లేని ఐస్​ ముక్కలను కలుపుతున్నారనే విషయాన్ని మాత్రం గుర్తించడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా పండ్ల రసాల దుకాణాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. అపరిశుభ్రమైన ఐస్​ ముక్కల వల్ల ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తయారీ కేంద్రాల్లో అపరిశుభ్రత : ఫ్రూట్​ జ్యూస్​లు, సోడా, ఇతర పానీయాల్లో ఐస్‌ముక్కలు కలిపి వాడుతుంటారు. దీన్ని శుద్ధిచేసిన నీటితోనే తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే చాలా ఐస్​ కంపెనీలు ఈ విషయాన్ని అంతగా పట్టించుకోవాలి. వారి వద్ద ఉన్న సంపుల్లో నీరు అపరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. తయారు చేసేటువంటి ఇనుప పెట్టెలు కూడా చిలుము పట్టి నాణ్యత లేకుండా ఉంటున్నాయి. ఐస్‌ తయారు చేసే ప్రదేశాల్లో సిబ్బంది నడిచేటువంటి ఆవరణలోనే ఐస్‌ముక్కలను వేస్తున్నారు. గోనె సంచులు, ఆటోలలో తీసుకెళ్లటంవల్ల అది మరింత అపరిశుభ్రంగా మారుతోంది. ఇక ఫ్రూట్​ జ్యూస్​ల దుకాణాల వద్ద ఐస్‌ను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా వేసేందుకు వాహనాల టైర్‌ ముక్కలను వాడుతున్నారు.

  • ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్​వో) ప్రమాణాల ప్రకారం ఎడిబుల్‌ (తినదగిన), నాన్‌ ఎడిబుల్‌ (తినకూడని) ఐస్‌ అని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఐస్‌క్రీంలు, సోడాలు, పండ్ల రసాలు తదితర శీతల పానీయాల్లో ఉపయోగించేందుకు ఎడిబుల్‌ ఐస్‌ రకాన్ని తయారు చేస్తారు. దీనికి శుద్ధి చేసిన నీటిని వాడాల్సి ఉంటుంది.
  • రెండో రకమైన నాన్‌ ఎడిబుల్‌ ఐస్‌ను ఆహారపదార్థాలు, కోల్డ్‌స్టోరేజీలు, జంతుమాంసాలు నిల్వచేసేందుకు ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని ఐస్‌ కేంద్రాలు అన్నీ నాన్‌ ఎడిబుల్‌ ఐస్‌ను తయారు చేస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

"యథేచ్ఛగా నాసిరకం ఐస్‌ తయారవుతున్నప్పటికీ ఆహార భద్రత అధికారులు(ఫుల్డ్​ సేఫిటీ) ఆయా పరిశ్రమలపై తనిఖీలు చేపట్టడం లేదు. నగరంలో ఉన్న ఐస్‌ పరిశ్రమలపై అధికారులు పర్యవేక్షణ అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. రోడ్ల పక్కన లభించే చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లు పలు వ్యాధులకు కారణమవుతాయి. నాణ్యత లేని ఐస్‌తోపాటు, శీతల పానియాలను విక్రయించేవారు సరైన శుభ్రత పాటించకపోవడం, రహదారులపై దుమ్ము, ధూళి వాటిపై పడటం చాలా ప్రమాదకరం. దీనివల్ల గొంతు నొప్పితో సమస్య ప్రారంభమై జలుబు, దగ్గుతో పాటు జ్వరం వస్తుంది"-డా.కుమార స్వామి, వైద్యనిుపుణులు

