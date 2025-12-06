అబ్బాయి కోసం ప్రాణాలు పణంగా పెట్టిన బాబాయ్! - కిడ్నీదానం చేయడంతో యువకుడి ప్రాణాలు సేఫ్
పాతికేళ్ల యువకుడికి దీర్ఘకాల కిడ్నీవ్యాధి - తల్లిదండ్రుల అనారోగ్యంతో కిడ్నీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి - ఏఐఎన్యూ ఆస్పత్రిలో విజయవంతంగా కిడ్నీమార్పిడి
Published : December 6, 2025 at 6:56 PM IST
Kidney Transplant Treatment at AINU : మూత్రపిండాల సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్న 25 ఏళ్ల యువకుడికి ఏఐఎన్యూ వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి కిడ్నీని విజయవంతంగా అమర్చి అతడి ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ ఘటనలో పేషెంట్కు తన బాబాయ్ కిడ్నీ దానం చేయడం విశేషం. యువకుడికి చికిత్సను అందించిన ఏఐఎన్యూ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్, ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గుండపల్లి ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
ఆస్పత్రి వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : కోనసీమ ప్రాంతానికి చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు బీటెక్ చదివి, హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ఉన్నట్టుండి అతడికి తలనొప్పి, వాంతులు తరచు అవ్వడం మొదలైంది. దీంతో కంగారుపడ్డ యువకుడు దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి వెళ్లి డాక్టర్ను సంప్రదించారు. ఈ క్రమంలోనే సీరం క్రియాటినైన్ స్థాయిలు భారీగా పెరిగినట్లు వైద్య పరీక్షల్లో గుర్తించారు. అతడికి దీర్ఘకాల కిడ్నీ వ్యాధి(సీకేడీ) ఉందని వైద్యుల పరిశీలనలో తేలింది. దాంతో హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ఆస్పత్రులలో ఒకటైన ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ) వైద్యులను సంప్రదించాడు.
దీంతో పలు పరీక్షలు నిర్వహించిన ఏఐఎన్యూ వైద్యసిబ్బంది పెషెంట్కు కిడ్నీ మార్పిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించారు. అతడి తల్లిదండ్రులు తమ కిడ్నీని దానం చేసేందుకు సిద్ధమైనప్పటికీ రక్తవర్గంతో సరిపోలకపోవడంతో అమర్చేందుకు వీలుపడలేదు. ఈ క్రమంలోనే అతడి చిన్నాన్న తన మూత్రపిండాన్ని దానం చేసేందుకు ముందుకు రావడంతో విజయవంతంగా కిడ్నీ మార్పిడి చేశారు.
"సాధారణంగా ఇంత చిన్న వయసులో ఎలాంటి దురలవాట్లు లేనివాళ్లకు ఇలాంటి సమస్యలు రావడం అరుదు. కానీ, రోగనిరోధక శక్తి కారణంగా కొన్నిసార్లు ఇలా జరగవచ్చు. ఈ యువకుడి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. దీర్ఘకాల కిడ్నీ వ్యాధి కారణంగా అతడికి కొన్నాళ్లు చికిత్స అందించినా, చివరకు కిడ్నీమార్పిడి తప్పదనే చెప్పాం. అయితే అతడి తల్లిదండ్రుల రక్తం గ్రూపులు ఆ యువకుడి గ్రూపుతో కలవలేదు. దానికితోడు తల్లికి గతంలో పక్షవాతం వచ్చింది. ఆమెకు అధిక రక్తపోటు ఉంది. తండ్రికి గుండెకు బైపాస్ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆయనకూ బీపీ ఉంది. అందువల్ల ఇద్దరూ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అతడి చిన్నాన్న కిడ్నీ దానం చేసేందుకు ముందుకు రావడంతో విజయవంతంగా కిడ్నీమార్పిడి చేశాం."- డాక్టర్.శ్రీకాంత్ గుండపల్లి, వైద్యుడు
పేషెంట్ సమీప బంధువులూ కిడ్నీ దానం చేయొచ్చు : కిడ్నీ దానానికి కేవలం రక్తసంబంధీకులు మాత్రమే కాకుండా ఇలా సమీప బంధువులు కూడా ముందుకు రావచ్చని డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గుండపల్లి తెలిపారు. అందుకు అవసరమైన ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటిస్తూ, ఆరోగ్యరీత్యా అన్నీ సరిపోతే వారి నుంచి కిడ్నీ తీసుకుని బాధితులకు అమర్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తిస్తే, కిడ్నీ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్న చాలామంది బాధితులకు సాంత్వన చేకూరుతుందని డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అన్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న బంధంతోనే : శస్త్రచికిత్స అనంతరం పేషెంట్ మాట్లాడుతూ 'మా కుటుంబంలో ఎవరికీ ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవు. అమ్మానాన్నల నుంచి కిడ్నీ సేకరించలేని పరిస్థితి ఉండడంతో మా చిన్నాన్న ముందుకొచ్చారు. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ల ఇంటిదగ్గరే ఉండేవాడిని. దాంతో నా పరిస్థితి చూసి చలించిపోయి ఆయన ఇస్తానన్నారు. మా పిన్ని, వాళ్ల పిల్లలు కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పలేదు. దాంతో విజయవంతంగా కిడ్నీ మార్పిడి చేశారు. బాబాయ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకుని ఆయన పని చేసుకుంటున్నారు. నాకు కూడా ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది' అని ఆ యువకుడు చెప్పారు.
