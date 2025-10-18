పిల్లలు తరచూ అలర్జీల బారినపడుతున్నారా? - అగరవత్తుల పొగ, బాత్రూం క్లీనర్లే కారణం కావొచ్చు!
పిల్లల్లో పెరుగుతున్న అలర్జీ కేసులు - 10 మంది పిల్లల్లో ఐదారుగురికి ఈ లక్షణాలు - ఎక్కువ మందిలో ఇబ్బంది పెడుతున్న అలర్జిక్ రైనైటిస్, బ్రాంకైటిస్లు
Allergy Cases on the Rise in Children in Hyderabad : పిల్లలు చూడటానికి చాలా మృదువుగా ఉంటారు. వారిని కాస్త ఎత్తుకుని ముద్దు పెట్టినా, గట్టిగా అదిమినా కొందరికి ఆ ప్రాంతంలో అలర్జీ వస్తుంది! ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు ఊరికే ఇన్స్పెక్షన్ల బారిన పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని డాక్టర్లు సూచిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం చాలా మంది పిల్లల్లో అలర్జీలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దవాఖానాకు వచ్చే ప్రతి 10 మంది పిల్లల్లో ఐదారుగురిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
అలర్జిక్ రైనైటిస్, బ్రాంకైటిస్లు ఎక్కువ మందిలో ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఇంటా బయటా వాతావరణం అందుకు కారణమని వివరించారు. ఇది చలికాలంలో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పెద్దల్లో కూడా అలర్జీలు అలజడి సృష్టిస్తున్నాయన్నారు. ఇందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తి గాలిలోని అలర్జీలకు అతిగా స్పందించడం ద్వారా సమస్యలు అనేవి ఉత్పన్నం అవుతున్నాయని అన్నారు.
లక్షణాలు :
- కళ్లు ఎర్రబడటం
- తుమ్ములు
- ముక్కు కారటం
- ముక్కులో వాపు
- ముక్కు దిబ్బడ
- కళ్లచుట్టూ వాపు
- కొన్నిసార్లు జ్వరం
- ఛాతీ బరువుగా ఉండటం
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- పిల్లికూతలు లాంటి లక్షణాలు
కారణాలు : (వీటివల్ల అలర్జీలు అనేవి పెరుగుతున్నాయి)
- ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే పిల్లలను వాటికి దూరంగా ఉంచాలి.
- పెంపుడు జంతువుల జుట్టు, చర్మం నుంచి రాలే తెల్లని పదార్థం
- పావురాలు
- ఇంట్లో వేసే అగరవత్తుల పొగ
- వంటల్లో వాడే ఘాటైన తాళింపులు
- బాత్రూం శుభ్రం చేసే రసాయనాలు
- కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు
- పుప్పొడి
- ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్లు
- ఇంట్లోకి గాలి, వెలుతురు రాకపోవడం
చిన్నారుల్లో అలర్జీల శాతం : అలర్జిక్ రైనైటిస్ 53.7 శాతం, అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ 62.9 శాతం, అలర్జీతో వచ్చే కండ్లకలక 5.5 శాతం, ఆహార అలర్జీలు 1.85 శాతం వస్తున్నాయి.
చలికాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్ చేయాలి
- రోగాల బారిన పడకుండా సీజనల్ పండ్లను తినాలి.
- చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండకూడదు.
- ఉదయం, రాత్రి పూట మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకూడదు.
- పిల్లలు వ్యాధి బారిన పడకుండా టీకా వేయించాలి.
- వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తే వెంటనే వైద్యలను సంప్రదించాలి.
- చలికాలంలో వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స తీసుకోవాలి.
- శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- చలికాలంలో మోకాళ్ల నొప్పుల నివారణకు ఎక్కువగా జిగురు పదార్థాలు తీసుకోవాలి.
చలికాలంలో వేడిని కోల్పోయే భాగాలకు రక్షణ : చలికాలంలో శరీరంలో వేడిని ఎక్కువగా కోల్పోయే ప్రాంతాల్లో చేతులు, కాళ్లు, చెవులు ఉంటాయి. దీనికి ఉన్ని టోపీలు, కాళ్లకు సాక్సులు, చేతి గ్లౌజులు ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తప్పకుండా ధరించాలి. ఏళ్లనాటి ఒంటి నొప్పులు అన్నీ శీతాకాలంలో మళ్లీ బయటకు వస్తుంటాయి. భుజం నొప్పి రాకుండా అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఉండాలి.
పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ముఖ్యం : ఇంట్లో శుభ్రమైన వాతావరణం ఉండేలా చూడాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి సీనియర్ పల్మనాలజిస్టు డాక్టర్ రమణప్రసాద్ తెలిపారు. అగరవత్తుల పొగ, రూం ప్రెషనర్లు, బాత్రూం క్లీనర్లు వంటి వాటిని విచ్చలవిడిగా వినియోగించకూడదని హెచ్చరించారు. పెట్స్కు పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు. దిండ్లు, బెడ్షీట్ కవర్లు వంటి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుతూ ఉండాలన్నారు. ఫ్రిజ్లోని చల్లటి పదార్థాలు, ఐస్క్రీమ్లకు దూరంగా ఉంచాలని తెలిపారు. కొందరు బాత్రూమ్లో సిగరెట్లు తాగుతారని, ఇది కూడా ప్రమాదమేనని ఆయన వివరించారు.
