రెండు నెలల శిశువుకు అరుదైన గుండె సమస్య - సర్జరీ చేసి కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు
రెండు నెలల శిశువుకు గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళంలో ఇబ్బంది - 'హుడ్ టెక్నాలజీ'తో సర్జరీ చేసిన కొండాపూర్ కిమ్స్ కార్డియాలజిస్ట్ వైద్యులు - క్షేమంగా ఉన్న శిశువు ఆరోగ్యం
Published : April 4, 2026 at 4:49 PM IST
Heart Surgery To Two Months Infant : నెలలు నిండిన శిశువులకు అరుదైన గుండె సమస్యలు రావడం, వైద్యులు గంటల తరబడి శస్త్ర చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడటం చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం. హైదరబాద్లోని కొండాపూర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ వైద్యులు కూడా ఓ అరుదైన గుండె సమస్య ఉన్న రెండు నెలల శిశువుకు సర్జరీ చేసి మళ్లీ ఊపిరి పోశారు. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన దంపతులు తమ బిడ్డ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుందని ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా, వైద్య పరీక్షల్లో హృదయానికి రంధ్రం పడిందని తేలడంతో, ఆ చిట్టి గుండెకు అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్స చేసి పాపను రక్షించారు.
సమస్య ఇదే : ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన దంపతులు తమ రెండు నెలలున్న పాప శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతుండటంతో వెంటనే హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడి వైద్యులు శిశువును చూసి గుండె వైఫల్య లక్షణాలతో ఉన్నట్లు గుర్తించి, వెంటనే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్లు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్ష(ఎకోకార్డియోగ్రామ్)లో "అనోమలస్ రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఫ్రమ్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ" (ఏఆర్సీఏపీఏ) అనే అరుదైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు తేలింది. అంటే, సాధారణంగా గుండెకు శుభ్రమైన రక్తాన్ని అందించే రక్తనాళం (కొరోనరీ ఆర్టరీ) ప్రత్యేక మార్గమైన మహా ధమని (అయోర్టా) నుంచి రావాలి. కానీ, ఈ చిన్నారిలో అందుకు భిన్నంగా ఊపిరితిత్తులకు వెళ్లే రక్తనాళం (పల్మనరీ ఆర్టరీ) నుంచి వస్తోంది.
పసి హృదయానికి ఏమీ కాకుండా : ఈ సమస్యకు చేసే శస్త్రచికిత్సలో భాగంగా, రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీని పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి వేరు చేసి, ప్రత్యేక 'హుడ్ టెక్నిక్' సహాయంతో మహా ధమనికి అనుసంధానం చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో గుండె నుంచి సరఫరా చేసే రక్తనాళానికి ఒక కొత్త నాళాన్ని అతికిస్తారు. దీని ద్వారా రక్త ప్రసరణలో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని డాక్టర్లు వివరించారు. సర్జరీ అనంతరం రక్తం గడ్డకట్టకుండా ఉండేందుకు కావాల్సిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత శిశువును నీయోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసీయూ)లో ఉంచి వెంటిలేటర్ సపోర్ట్, ఇనోట్రోప్స్ సహాయం, అవసరమైన చోట పెరిటోనియల్ డయాలిసిస్ వంటి చికిత్స అందించి చికిత్సను విజయవంతం చేశారు.
కష్టంతో కూడుకున్న పని : సాధారణంగా పెద్ద వారిలో అయితే, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆధారంగా అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసి వెంటనే సర్జరీ చేస్తారు. కానీ, ఇలాంటి శిశువులకు గుండెకు ఆపరేషన్ చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నదని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. వారి రక్తనాళాలు చాలా చిన్నగా ఉండటం, శరీర సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉండి, శస్త్రచికిత్స చేసే సమయంలో రక్త ప్రసరణ, శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే, అన్ని సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని, ప్రస్తుతం శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో నీయోనేటల్ ఐసీయూ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
చాలా అరుదైన కేసు : ఈ ఏఆర్సీఏపీఏ అనేది చాలా అరుదైన గుండె లోపమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి కేసులు సుమారు 0.25 శాతం మాత్రమే కనిపిస్తాయని వివరించారు. ఈ సమస్య తీవ్రమైన సందర్భాల్లో శిశువు ఆకస్మిక మరణానికి కూడా దారితీసే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు. కాగా, ఈ శస్త్రచికిత్సలో కిమ్స్ కార్డియాక్ వైద్య బృందం డా. సి.అపర్ణ నేతృత్వంలోని సీనియర్ పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జన్ డా.అనిల్, కార్డియాక్ అనస్థీషియాలజిస్ట్ డా. నాగరాజన్, నీయోనటాలజీ బృందం డా. విశ్వనాథ్, డా. అమిత్, డా. ఇషిత, డా. రాజశేఖర్ సర్జరీలో పాల్గొని శిశువును రక్షించారు.
ఈ ఘటన ద్వారా పుట్టుకతో వచ్చే గుండె లోపాలను త్వరగా గుర్తించడం, సరైన సమయంలో చికిత్స అందించడం ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఆధునిక నీయోనటల్ కార్డియాక్ కేర్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఇలాంటి ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో కూడా చిన్నారుల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని డాక్టర్లు తెలియజేశారు.
