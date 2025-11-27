ETV Bharat / state

శారీరక ఆరోగ్యానికి 'జిమ్​' మంత్రం - చెమట చిందిస్తున్న యువత

యువతలోనూ ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి ఊబకాయం - ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరని సూచిస్తున్న వైద్యులు - జిమ్ బాట పడుతున్న యువత

GYM HABIT IN SIDDIPET
GYM HABIT IN SIDDIPET (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gym Habit In Telangana : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దల మాట. ఉరుకులు పరుగుల ఆధునిక జీవనంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ చూపలేకపోతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం విద్యార్థి దశలో చదువులోనే, ఉద్యోగాగస్తులలో పనిలోనే ఆధిక సమయం గడిచిపోవడంతో కుటుంబము, ఆరోగ్యం అనే విషయాలపై దృష్టిసారించటానికి సమయం కేటాయించలేకపోతున్నారు.

కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు చాలా వరకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కంప్యూటర్ల ముందు కూర్చోవడంతో శరీరానికి పూర్తిగా వ్యాయామం లేకుండా పోతోంది. దీంతో శరీరం ఊబకాయానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆరోగ్యకర జీవితం కోసం ప్రతిఒక్కరూ వ్యాయామాన్ని జీవితంలో అలవాటుగా మలుచుకోవాలని నిపుణుల సూచన. వివరాల్లోకి వెళితే

ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ వ్యాయామం : మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి తదితర అంశాల కారణాలతో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, మధుమేహం తదితర రుగ్మతలు అధికమవుతున్నాయి. యువతలోనూ ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

రూ.500 నుంచి : సిద్దిపేట పట్టణంలో అత్యాధునిక పరికరాలతో 10 జిమ్​, ఫిట్​నెస్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. తెల్లవారుజాము 5 గంటలకే కేంద్రాలు తెరుస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటల వరకు కసరత్తులతో చెమటోడుస్తున్నారు. తిరిగి సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 9 వరకు చేస్తున్నారు. కాగా మరికొందరు తమకు వీలున్న సమయంలో ఒక్కపూట వ్యాయామం చేస్తున్నారు. జిమ్​ కేంద్రాల నిర్వాహకులు పరికరాల ఆధారంగా నెలకు రూ.500 నుంచి రూ.1500 వరకు తీసుకుంటున్నారు.

ప్రత్యేకంగా శిక్షకుడు : వ్యక్తిగత సాధన కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షకుడిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వ్యాయామంతో పాటు పౌష్టికాహారం తీసుకోవడంపై సూచనలు ఇస్తున్నారు. శిక్షణకు నెలకు సుమారు రూ.6 వేల వరకు తీసుకుంటున్నారు. అధికంగా వ్యాయామం చేసేవారిలో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ, పీజీ, సాఫ్ట్​వేర్, ఇతర ఉద్యోగాలు చేసేవారు పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారు సైతం జిమ్​కు వెళ్తున్నారు. మహిళల కోసం పట్టణంలో ఫిట్​నెస్​ కేంద్రాలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు సంఘాలుగా ఏర్పడి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానం, కోమటిచెరువు, నెక్లెస్ రోడ్డుపై నడక, పరుగు సాధన చేస్తున్నారు.

నాలుగేళ్లుగా సాధన చేస్తున్నా : నాలుగేళ్లుగా సాధన చేస్తూ శరీర సౌష్టవాన్ని కాపాడుకుంటున్నారని ఓ వ్యాయామకుడు అంటున్నారు. జిమ్​లో ప్రతీరోజూ సాయంత్రం గంటన్నర పాటు జిమ్​ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఎన్ని పనులు ఉన్నా వాటిని పక్కన పెట్టిమరీ జిమ్​కు వెళతానని చెప్పారు. రోజూ శరీరానికి వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని ఆయన అన్నారు. దీంతో పాటు శరీరసౌష్టవం, కండరాలు పటుత్వం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. నిద్ర కూడా బాగాపడుతుందని చెప్పారు.

"నాలుగేళ్లుగా సాధన చేస్తూ శరీర సౌష్టవాన్ని కాపాడుకుంటున్నా. జిమ్​లో ప్రతీరోజూ సాయంత్రం గంటన్నర పాటు చేస్తున్నా. ఎన్ని పనులు ఉన్నా వెళతాను. రోజూ శరీరానికి వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీంతో పాటు శరీరసౌష్టవం, కండరాలు పటుత్వం అవుతున్నాయి. నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది." - పూర్ణచంద్, సిద్దిపేట

వ్యాయామమే శరీరానికి మంచి ఔషధం - ప్రతిరోజు అరగంట చాలు ఆరోగ్యమైన జీవితానికి!!

ఎక్సర్​సైజ్ మానేశారు, జంక్​ఫుడ్ తింటున్నారు - ఫలితంగా పదేళ్లకే మధుమేహం!

TAGGED:

PHYSICAL FITNESS TIPS TELUGU
GYM HABIT IN TELANGANA
HEALTH TIPS IN TELUGU
వ్యాయామానికి చిట్కాలు
GYM HABIT IN SIDDIPET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.