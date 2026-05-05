ETV Bharat / state

ప్రసవాల మధ్య మహిళలకు కనీసం 3 ఏళ్ల గ్యాప్ తప్పనిసరి - ఎందుకో తెలుసా?

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కాన్పులకు మధ్య వ్యవధిపై అవగాహనా లేమి - అలా లేని ఎడలా గర్భిణి లేదా తల్లి పౌష్టికాహార లోపం వచ్చే అవకాశం - రక్తహీనత వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణుల వెల్లడి

pregnancy interval for women
Pregnancy Interval for Women (Getty image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pregnancy Interval for Women : కుటుంబంలో మహిళల పాత్ర అత్యంత కీలకమైంది. ఆమె ఆరోగ్యమే కుటుంబం మొత్తానికి ఆరోగ్యమని చెబుతారు. పిల్లల్ని కనడం, పెంచడం లాంటి ముఖ్యమైన పనులను మహిళలే విజయవంతంగా చేయగలుగుతారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మూడేళ్ల లోపు మరో ప్రసవానికి 45 శాతం మంది ప్రస్తుతం సిద్ధమయ్యారు. భర్త సైతం భార్య ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రణాళిక వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రసవానికి, గర్భం దాల్చేందుకు ప్రణాళిక వేసుకునే వివాహితలకు, గర్భిణులకు సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి స్త్రీ వైద్య నిపుణురాలు డా.అరుణ పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

వెంటవెంటనే సర్జరీలు వద్దు

  • సహజంగా కాన్పుల మధ్య వ్యవధి 3 ఏళ్లు తప్పనిసరి. ఆ వ్యవధి 18 నెలలలోపు ఉంటే షార్ట్‌ ఇంటర్‌వెల్​గా భావించాల్సి ఉంటుంది.
  • అప్పుడు గర్భిణి లేదా తల్లి న్యూట్రిషన్ లోపంతో బాధపడే అవకాశం ఉంటుంది.
  • శిశువు నెలలు నిండకుండానే గర్బం నుంచి బయటకు రావచ్చు.
  • ఉమ్మనీరు క్రమంగా లీకవుతుంది.
  • గతంలో సర్జరీ జరిగితే కుట్లు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో మళ్లీ చేయాల్సి వస్తుంది.
  • రక్తహీనత, అధిక రక్తపోటు బారిన పడే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు.
  • 3 ఏళ్ల వ్యవధి కోసం డాక్టర్ల సూచన మేరకు గర్భనిరోధక మాత్రలు, కాపర్‌-టి, అంతర ఇంజక్షన్లు, ఇతరత్రా పద్ధతులను చేయాలి.

30 ఏళ్లలోపు కాన్పులే ఉత్తమం

  • 22 నుంచి 30 ఏళ్లలోపు మహిళలకు గర్భధారణ ఉత్తమం. 35 ఏళ్లు దాటితే లేటు వయసులో అని భావించవచ్చు.
  • జన్యువుల అసమతుల్యతను ఎదుర్కునే పరిస్థితి వస్తుంది. ప్రెగ్నేన్సీ నిలబెట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది.
  • మధుమేహం, రక్తపోటు, థైరాయిడ్‌ వంటి సమస్యలు సంభవిస్తాయి.
  • నెలల నిండకుండానే నొప్పులు, ఉమ్మనీరు లీకయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • ప్రసవం తరువాత తీవ్రమైన రక్తస్రావానికి కూడా దారి తీయొచ్చు.
  • గర్భధారణలో సమస్యలు ఎదురైతే వాయిదా వేయకుండా డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.
  • కెరీర్, ఉద్యోగం కోసం పెళ్లి, గర్భం వాయిదా వేసే ఆలోచనలు ఉంటే భవిష్యత్తు పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సరిగ్గా ఆలోచించి నిర్ణయించుకోవాలి.

పిల్లల కోసం సిద్ధమైనప్పుడు ఆరోగ్య పరమైన సూచనలు

1. పోషకాహారం: తల్లి శరీరంలో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ నిల్వలు పెరగడానికి ఆకుకూరలు, పండ్లు, మాంసం, పప్పు ధాన్యాలు తీసుకోవాలి. కాల్షియం కోసం పాలు, పెరుగు, రాగులు వంటివి ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.

2. రక్తహీనత నివారణ : డెలివరీ సమయంలో రక్తం కోల్పోవడం వల్ల చాలా మంది మహిళలు రక్తహీనతకు గురవుతారు. వైద్యుల సలహాతో ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్లు వాడటం అవసరమవుతుంది.

3. తల్లిపాలు : నవజాత శిశువుకు కనీసం 2 సంవత్సరాల వరకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల బిడ్డకు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది తల్లికి కూడా సహజమైన గర్భనిరోధకంగా కొంతవరకు పనిచేస్తుంది.

4. కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు : వెంటనే గర్భం రాకుండా ఉండేందుకు కాపర్-టి, పిల్స్ లేదా ఇతర సురక్షితమైన కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకోవడానికి డాక్టరును సంప్రదించి క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలి.

5. వ్యాయామం, విశ్రాంతి : ప్రసవం తర్వాత మహిళలు తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అదే సమయంలో శరీరం తిరిగి పూర్వ స్థితికి రావడానికి వైద్యులు సూచించిన చిన్నపాటి వ్యాయామాలు క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.

6. మానసిక ఆరోగ్యం : ప్రసవం తర్వాత వచ్చే డిప్రెషన్ పట్ల తప్పకుండా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఈ సమయంలో చాలా కీలకంగా మారుతుంది.

భార్యకు నార్మల్ డెలివరీ కావాలంటే - భర్త ఈ పనులు చేయాల్సిందే

ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కలెక్టర్ భార్య ప్రసవం - పండంటి మగశిశువు జననం

TAGGED:

INTERVAL BETWEEN CHILDBIRTH
PREGNANCY INTERVAL FOR WOMEN
కాన్పుకు మధ్య మహిళలకు విరామం
PREGNANCY INTERVAL FOR WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.