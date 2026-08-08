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మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం - ఆప్నియా టెస్ట్​కు సహకరించని శరీరం

బ్రెయిన్‌ డెడ్‌ అయిన మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమం - ప్రియాంక ఆరోగ్యంపై కుటుంబసభ్యులతో చర్చించిన కిమ్స్ వైద్యులు - కుమార్తె పరిస్థితిపై ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్‌ తీవ్ర ఆవేదన

Doctors On Medico Priyanka Health Condition
Doctors On Medico Priyanka Health Condition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:48 PM IST

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Doctors On Medico Priyanka Health Condition : రాజమహేంద్రవరంలో యువకులు కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో బ్రెయిన్‌ డెడ్‌ అయిన మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. సికింద్రాబాద్‌ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంకకు చికిత్స కొనసాగుతోంది. ప్రియాంకకు ఆప్నియా టెస్ట్ (తీవ్రమైన గాయాలు లేదా కోమాలో ఉన్న రోగికి మెదడు పూర్తిగా పనిచేయడం ఆగిపోయిందో లేదో నిర్ధారించడానికి చేసే పరీక్ష) చేయడానికి వైద్యులు యత్నించినా శరీరం సహకరించకపోవడంతో టెస్ట్‌ను విరమించారు. కిమ్స్ వైద్యులు ప్రియాంక ఆరోగ్యంపై కుటుంబసభ్యులతో చర్చించారు. ఈనెల 3న రాజమహేంద్రవరంలో ప్రియాంకతో పాటు మరో విద్యార్థి ఉన్న బైకును యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. అనంతరం కారుతో ఎక్కించడంతో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంక తలకు తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి.

మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం - ఆప్నియా టెస్ట్​కు సహకరించని శరీరం (ETV)

కుమార్తె పరిస్థితిపై ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్‌ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "మా కుమార్తె బతకాలని అన్ని ప్రయత్నాలూ చేస్తున్నాం. ఆప్నియా టెస్టుకు సోడియం లెవెల్స్‌ తక్కువగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సోడియం లెవెల్స్‌ 160కి పైగా ఉన్నాయి. కంట్రోల్‌ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అవయవ దానానికి సంబంధించి మమ్మల్ని ఎవరూ సంప్రదించలేదు. దీనిపై ఇంకా మేం నిర్ణయం తీసుకోలేదు. రాజమహేంద్రవరం ఎమ్మెల్యే ఫోన్‌ చేసి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. నా కుమార్తెకు ఇలాంటి గతి పట్టించిన వాళ్లని నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి. కొద్ది రోజులైతే వైద్యురాలిగా సేవలందించేది. ఐసీయూలో ఇలా ఉండటం మా కుటుంబాన్ని కలిచివేస్తోంది. మా కుటుంబానికి తనే పెద్ద దిక్కుగా ఉండి అన్నీ చూసుకోవాలనుకుంది" అని కంటతడి పెట్టుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?: రాజమహేంద్రవరంలో మద్యం మత్తులో ర్యాష్​గా కారు నడుపుతూ ఇద్దరు పీజీ వైద్య విద్యార్థులను ఇద్దరు యువకులు ఢీకొట్టిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈనెల 3న నిందితులు ఇద్దరు మద్యం సేవించి ఏవీ రోడ్డులో ఉన్న ప్రసాదిత్యా మాల్​లో సినిమా చూసేందుకు వెళ్లారు. మద్యం సేవించినందున మాల్ సిబ్బంది వీరిని లోనికి అనుమతించలేదు. ఆ తర్వాత వేగంగా కారులో బయటకు వెళ్తూ గేటు వద్ద స్కూటిని ఢీకొట్టారు. ఆపై రోడ్డుపైకి వెళ్లే క్రమంలో మరోసారి బలంగా ఢీకొట్టి వారి మీద నుంచి కారును పోనిచ్చారు.

ఈ ఘటనలో స్కూటీపై వెళ్తున్న ఇద్దరు వైద్య విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో స్కూటర్ వెనుక భాగంలో కూర్చున్న ప్రియాంక అనే విద్యార్థిని తలకు తీవ్ర గాయలయ్యాయి. దీంతో ఆమెను బ్రెయిన్​ డెడ్​గా వైద్యులు ప్రకటించారు. నిందితులు సురావరపు దస్వంత్ ఏ1గా, ఆండ్రూ జోసఫ్ అడ్వర్డ్స్ ఏ2గా చేర్చి కేసు నమోదు చేశారు. మాల్ సిబ్బంది పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించినందుకు మరో కేసు నమోదు చేసి, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించారు.

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