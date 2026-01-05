అరుదైన వస్తువుల సేకరణ హాబీ - ఇంటినే మ్యూజియంగా మార్చేసిన డాక్టర్లు
మొక్కలను పెంచడం సైతం హాబీగా మార్చుకున్న డాక్టర్లు - వివిధ దేశాల్లో ఉండే వైద్య విధానాలపై నేటి యువతకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటినే ఓ మ్యూజియంగా మార్చారు
Doctor Couples Habit To Collect Things : విశాఖకు చెందిన ఓ దంపతులు ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా దేశాల నుంచి సేకరించిన అరుదైన వస్తువులను కొన్ని ఏళ్లుగా భద్రపరుస్తున్నారు. అందుకోసం ఏకంగా వారి ఇంటిలోనే ఓ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా 15, 20 ఏళ్ల క్రితం నాటిన వందలాది రకాల మొక్కలను కూడా వారు మేడపై భద్రపరుస్తున్నారు. వీటిని చూసేందుకు పర్యటకులు, విద్యార్థులు, చరిత్రకారులు భారీగా వస్తున్నారు. వస్తువులను సేకరిస్తున్న వారు ఎవరూ? ఇంతకీ ఆ వస్తువుల మ్యూజియం ఎక్కడ ఉంది? అందులో ఏ కాలం నాటి వస్తువులు, మొక్కలు ఉన్నాయి? తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఒక మంచి హాబీ జీవిత ప్రయాణంలో కీలక భాగంగా మారిపోతుంది కదా? అలా వృత్తి రీత్యా ఆ భార్యభర్తలిద్దరూ వైద్యులు. పదేళ్ల పాటు కూడా విదేశాల్లోనే పని చేశారు. ప్రస్తుతం విశాఖ నగరంలోనే స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. వృత్తిలో భాగంగా ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా దేశాలను వారిద్దరూ చుట్టుముట్టారు. ఏ దేశానికెళ్లినా అక్కడ కనిపించే ఏదో ఒక వింత వస్తువును, అరుదైన వస్తువులను తీసుకొచ్చి వారు తమ ఇంట్లోనే భద్రపరిచారు. అలా అనేక దేశాల నుంచి సేకరించిన వస్తువులతో వారు ఉంటున్న ఇంటిని ఏకంగా ఓ మ్యూజియంగా మార్చేశారు. వారి జీవితంలో ఈ వస్తువుల సేకరణ ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
యువతకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో : ఈ దంపతులు అరుదైన వస్తువుల సేకరణతో పాటు మొక్కల పెంపకాన్ని కూడా హాబీగా పెట్టుకున్నారు. వీరి ఇంటికి వెళ్లగానే పచ్చని పూల మొక్కలు అందరినీ ఆహ్లాదంగా ఆహ్వానం పలుకుతుంటాయి. తక్కువ స్థలంలోనే గుబురుగా పెరిగే మొక్కలను వీరు ఎక్కువగా పెంచుతుంటారు. దాదాపు 15, 20 ఏళ్ల క్రితం నాటిన వందలాది రకాల మొక్కలు ప్రస్తుతం వీరి మేడపై కనువిందు చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు పూర్వం వివిధ దేశాల్లో ఉండే వైద్య విధానాలపై నేటి యువతకు అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటినే ఓ మ్యూజియంగా మార్చామని డాక్టర్లైన యశోదరరావు, విజయలక్ష్మి తెలిపారు.
ఆసక్తి మొదలైంది ఇలా : విశాఖపట్నంలో ఉన్న సీతమ్మధార ప్రాంతానికి చెందిన కన్నెగంటి యశోదరరావు (78) కంటి డాక్టర్ కాగా, విజయలక్ష్మి (73) గైనకాలజిస్ట్. 1975 నుంచి 1982 సంవత్సరం వరకు అల్జీరియా దేశంలో వీరిద్దరూ ఏడేళ్ల పాటు వైద్యులుగా తమ సేవలను అందించారు. ఆ సమయంలో అక్కడి వైద్యులతో మంచి స్నేహభావం పెరిగింది. యశోదరరావు పని చేసిన ఆస్పత్రిలోకి ఒకరోజు ఫ్రెంచ్ వైద్యుడు ఒకరు ఓ చెక్క టేబుల్ తీసుకొచ్చి ఇది ఎక్కడిదో చెప్పగలవా అని ఆయనను అడిగారు. ఆయన డిజైన్, టేబుల్ రంగు చూసి చైనా లేదా జపాన్ దేశానికి సంబంధించిందని యశోదరరావు సమాధానమిచ్చారు. ఇది మీ దేశమైన భారత్లో ఉన్న కశ్మీర్ నుంచి చాలా ఏళ్ల క్రితం తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికీ ఇది చెక్కు చెదరలేదని చెప్పారు. దీంతో అప్పటినుంచి యశోదరరావుకు పాత వస్తువుల సేకరణపై ప్రత్యేక ఆసక్తి మొదలైంది. ఆనాటి నుంచి వారు ఏ దేశం వెళ్లినా ఎంత ఖరీదైనా అక్కడ నుంచి ఒక వింతైన వస్తువును తీసుకొచ్చి తన ఇంట్లో ఉంచుతున్నారు. అలా ఏకంగా ఓ మ్యూజియం ఏర్పడింది.
