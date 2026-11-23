గాంధీ, నిమ్స్లో ఆపరేషన్ థియేటర్ల కొరత - టిమ్స్ ఏర్పాటుతో కాస్త ఊరట
Gandhi NIMS Hospitals To Use TIMS: హైదరాబాద్లోని గాంధీ, నిమ్స్ ఆస్పత్రుల్లో ఆపరేషన్ థియేటర్ల కొరతతో రోగులు నెలలు తరబడి వేచి చూస్తున్నరు. వీరికి టిమ్స్ ఆస్పత్రిలో సర్జరీలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 12:17 PM IST
వైద్యానికయ్యే ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీంతో పేదలు, మధ్య తరగతి ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులనే సందర్శిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గాంధీ, నిమ్స్ వంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో రోగుల తాకిడి పెరుగుతోంది. నిమ్స్లోని న్యూరో సర్జరీ, నెఫ్రాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్ ఇతర కీలక విభాగాలలో ఎక్కువ మంది చేరుతున్నారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులతో పోలిస్తే ఇక్కడ చికిత్స ఖర్చు తక్కువగా ఉండటం, ఆరోగ్యశ్రీ, సీఎంఆర్ఎఫ్ వంటి పథకాలు అందుబాటులో ఉండటం దీనికి కారణమని చెప్పవచ్చు.
ఆపరేషన్ థియేటర్ల కొరత
ఈ ఆస్పత్రుల్లో చేరే రోగుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ వీరికి సరిపడా ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులో లేవు. దీంతో న్యూరోసర్జరీ విభాగంలో కొన్ని ఎలెక్టివ్ సర్జరీల కోసం 2 నుంచి 3 నెలలు వరకూ వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. నిమ్స్లో 12కు పైగా ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నప్పటికీ అవి సరిపోవడం లేదు. గాంధీ ఆసుపత్రిలో కూడా ఆపరేషన్ థియేటర్ల కొరత ఉంది. ఉస్మానియాలోని పాత భవనం మూసివేసిన తర్వాత స్థలాభావం ఏర్పడింది.
రొటేషన్ పద్ధతిలో థియేటర్ల వినియోగం
రోగులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి గాంధీ, నిమ్స్కు వస్తుంటారు. ఇక్కడ శస్త్రచికిత్సలు ఆలస్యం అవుతుండటంతో నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు. సుమారు పది రోజుల్లో ఆపరేషన్ చేయాల్సిన వాటికీ వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వైద్యులు రొటేషన్ పద్ధతిలో థియేటర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో రోగులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయించింది. దీనిపై మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ ఇప్పటికే ఓ ప్రకటన జారీ చేశారు.
టిమ్స్లో 16 అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు
మరోవైపు సనత్నగర్లోని డాక్టర్ ఎంసీఆర్ టిమ్స్లో 16 వరకు అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గాంధీ, నిమ్స్ వైద్యులు వాటిని పూర్తిగా ఉపయోగించుకొనేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ముందుగా వాటిని వైరస్, బ్యాక్టీరియా రహితంగా శుభ్రం చేయాలి. ఆ దిశగా చర్యలు ప్రారంభించారు. కొన్ని థియేటర్లు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
రెండు చోట్లా వారే
నిమ్స్, గాంధీ, ఉస్మానియాలో వేచి ఉన్న రోగులను శస్త్రచికిత్స చికిత్స కోసం టిమ్స్కు తరలించనున్నారు. ప్రత్యేక థియేటర్లు కేటాయించనున్నారు. అవసరమైతే అదనపు పరికరాలు, సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. ముందుగా వైద్యులు, సిబ్బంది, నర్సుల కొరత దృష్ట్యా నిమ్స్, గాంధీలో తాత్కాలికంగా పనిచేస్తున్న వారే ఇక్కడ కూడా సేవలు అందించనున్నారు. నియామకాలు పూర్తయ్యే వరకు రెండు చోట్లా పనిచేయడానికి వీలుగా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.
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