యువకుడి శరీరంలో గర్భాశయం - సర్జరీ చేసి తొలగించిన వైద్యులు
Uterus in a Young Man Body : ఓ 17 ఏళ్ల యువకుడు కడుపునొప్పి తలెత్తింది. ఆసుపత్రిలో చేరగా వైద్యబృందం హెర్నియాగా భావించి శస్త్రచికిత్స చేయగా గర్భసంచి ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.
Published : November 27, 2026 at 9:20 AM IST
వైద్య శాస్త్రానికే సవాల్ విసిరే అరుదైన ఘటనలు అప్పుడప్పుడు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ప్రకృతి సిద్ధంగా కేవలం మహిళల్లో మాత్రమే ఉండే గర్భాశయం ఓ యువకుడి శరీరంలో బయటపడితే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికే వింతగా, నమ్మశక్యంగా లేని ఈ అసాధారణ ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ ఉదంతంపై డాక్టర్లు చెప్పే సైంటిఫిక్ సమాధానాలు వింటే మీకు కూడా అవునా? ఇది నిజమా? అనే సందేహం కూడా వస్తుంది. సాధారణ అనారోగ్య సమస్య అనుకుని ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ఆ యువకుడికి, చికిత్స సమయంలో బయటపడిన నిజం చూసి డాక్టర్లు సైతం విస్మయానికి గురయ్యారు. అసలు ఆ యువకుడి శరీరంలో ఏం జరిగింది? ఈ అరుదైన పరిణామం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వృషణ తిత్తిలో వాపు
సాధారణంగా మహిళల్లో ఉండే గర్భాశయం ఓ యువకుడి శరీరంలో బయటపడటం డాక్టర్లను విస్మయానికి గురిచేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో వెలుగు చూసిన ఉదంతమిది. ఆస్పత్రి తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం వికారాబాద్ పట్టణానికి చెందిన ఓ 17 ఏళ్ల యువకుడు కడుపునొప్పి, కుడివైపు వృషణ తిత్తిలో వాపుతో పది రోజుల కిందట స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు హస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు. డాక్టర్ రాజేందర్ ఆధ్వర్యంలో వైద్యబృందం హెర్నియాగా భావించి సర్జరీ చేశారు. ఆ సందర్భంలోనే గర్భసంచి ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. అనంతరం గర్భసంచిని యువకుడి శరీరం నుంచి విజయవంతంగా దాన్ని తొలగించారు.
అంతర్గత ప్రత్యత్పత్తి అవయవాలు
దాని నమూనాను హైదరాబాద్కు టెస్ట్ నిమిత్తం పంపించగా గురువారం దానికి సంబంధించిన నివేదికలో గర్భాశయం ఉన్నట్లు స్పష్టంగా వచ్చింది. బాలుడికి పదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు వృషణం కిందికి దిగకపోవడంతో అప్పట్లోనే సర్జరీ చేయించారు. జన్యుపరమైన, హార్మోన్ల సంబంధిత పరిణామాలతో పురుషుల్లోనూ గర్భాశయం వంటి అంతర్గత ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇలాంటి కేసులు అరుదుగా వస్తుంటాయని సర్జరీతో సమస్య పరిష్కరించవచ్చని తెలిపారు.
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