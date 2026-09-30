పదేపదే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతున్నారా? - పార్కిన్సన్స్ వచ్చే ప్రమాదం!
ఇటీవల ప్రభావవంతమైన ఇన్ఫ్లుయెంజా, కొవిడ్-19 వైరస్లకు ఎక్కువ మంది గురవుతున్నారు. ఇలా పదేపదే వైరస్ల బారిన పడుతుండటంతో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి రావడానికి ప్రేరేపిస్తున్నట్లు హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
Published : September 30, 2026 at 2:21 PM IST
Hyderabad CCMB Scientists On Parkinson's : గతంతో పోలిస్తే ఇటీవల పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. దీనికి ఇన్ఫ్లుయెంజా, కొవిడ్-19తో పాటు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కారణమవుతున్నాయా అన్నదానిపై పలువురు వైద్య నిపుణులు పరిశోధనలు మొదలుపెట్టారు. తరచుగా వైరస్ల బారినపడుతుండటం తీవ్రమైన నాడీ సంబంధిత రుగ్మతలకు దారితీస్తాయా? ఇలా వైరస్లకు పదేపదే గురికావడం వల్ల పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందా? అన్న ప్రశ్నలను నివృత్తి చేసేందుకు హైదరాబాద్లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ (సీసీఎంబీ) శాస్త్రవేత్తలు చేసిన అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
అసలు మెదడులో ఏం జరుగుతోంది?
కొవిడ్-19, ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాధులు ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ల వల్ల వస్తాయి. సాధారణంగా పార్కిన్సన్స్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వ్యక్తుల మెదడులో ఆల్ఫా సిన్యూక్లిన్ అనే ప్రొటీన్ అసాధారణంగా ముద్దలుగా పేరుకుపోతుంది. ఇది నాడీకణాల మధ్య సమాచార మార్పిడికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ల్లో ఆర్జీ4ఎస్ అనే త్రిమితీయ నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ కొవిడ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్లు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే మెదడులోని ఆల్ఫా సిన్యూక్లిన్ ప్రొటీన్తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. ఫలితంగా అమిలాయిడ్ ముద్దలు వేగంగా ఏర్పడటానికి ప్రేరేపిస్తాయి. ఇది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
సహజ రక్షణ వ్యవస్థపై దాడి
ఏదైనా వైరస్ దాడి చేసే క్రమంలో కణాల్లో క్రియాశీలమయ్యే ఒక రక్షణ యంత్రాంగం పనిచేస్తున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. సాధారణంగా కణ కేంద్రకంలో ఉండే డీడీఎక్స్39ఏ అనే ప్రొటీన్, బయటకు వచ్చి వైరల్ ఆర్జీ4ఎస్, ఆల్ఫా సిన్యూక్లిన్తో బంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంటుంది. ఇది వైరస్ ఆర్జీ4 నిర్మాణాలను విచ్ఛిన్నం చేసి వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ వైరల్ లోడ్ను తగ్గించడమే కాకుండా ఆల్ఫా సిన్యూక్లిన్ అమిలాయిడ్ ముద్దలను ఏర్పరిచే వేగాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని ఈ అధ్యయనంలో కీలక పాత్ర వహించిన అంచల్ వివరించారు.
జీవరసాయన చర్యల్లో మార్పులు
ప్రతి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధికి దారితీయదని ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించిన డాక్టర్ స్వస్తి రాయ్ చౌధరి స్పష్టం చేశారు. అయితే పదేపదే ఇన్ఫెక్షన్లకు గురైతే మాత్రం ఈ ముప్పు గణనీయంగా పెరుగే అవకాశముందని వెల్లడించారు. కణాలకు రక్షణ యంత్రాంగాలు ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులను బట్టి జీవరసాయన చర్యలు మార్పులకు లోనవుతాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పరిశోధన వివరాలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ శాస్త్రీయ పత్రిక సెల్ రిపోర్ట్స్లో ప్రచురితమయ్యాయి. భవిష్యత్తులో సాధారణ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధికి ఎలా పునాది వేయగలవు అనే దానిపై ఈ బృందం ప్రస్తుతం మరింత లోతైన పరిశోధనలు చేస్తోంది.
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