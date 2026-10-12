ఏఐతో గుండెపోటును ముందుగానే గుర్తించే ఛాన్స్! - ఈ సిగ్నల్స్ ద్వారా కార్డియాక్ అరెస్టును తెలుసుకోవచ్చు
Predicting Heart Attacks with AI : ఈసీజీని ఏఐతో విశ్లేషించడం ద్వారా సడన్ కార్డియాక్ అరెస్టును ముందస్తుగా గుర్తించగలిగే అవకాశం ఉందని గుండె శస్త్రచికిత్స వైద్యనిపుణులు డాక్టర్ దేవిశెట్టి స్పష్టం చేశారు.
Published : October 12, 2026 at 9:24 PM IST
Predicting Heart Attacks with AI : ఈసీజీని పరీక్షించి ఒక వ్యక్తి గుండె సామర్థ్యం ఎలా ఉందనేది ఏఐ సాయంతో 92-93 శాతం కచ్చితత్వంతో గుర్తించడం సాధ్యమవుతుందని నారాయణ హృదయాలయ ఛైర్మన్, ప్రముఖ గుండె శస్త్రచికిత్స వైద్యనిపుణులు డాక్టర్ దేవిశెట్టి స్పష్టం చేశారు. ఈసీజీని ఏఐతో విశ్లేషించడం ద్వారా సడన్ కార్డియాక్ అరెస్టును కూడా ముందస్తుగా గుర్తించగలిగే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం ద్వారా అతి వేగంగా సమాచార మార్పిడి జరుగుతుందని, ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించడం ద్వారా వేగం, కచ్చితత్వంతో చికిత్సను అందింవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. మరో పదేళ్లలో ఇది కీలకపాత్ర పోషిందని, చికిత్సలో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాల్సిన సందర్భాల్లో దాని నుంచి స్వీకరించే పరిస్థితి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఏఐ ఎంత స్మార్టైన దానికంటే స్మార్టర్ డాక్టరే అని అంతిమ నిర్ణయం వైద్యుడిదే అని డాక్టర్ దేవిశెట్టి స్పష్టం చేశారు. వైద్యరంగంలో ఏఐ పాత్రపై ఈటీవీ-భారత్, ఈనాడు ప్రత్యక ప్రతినిధిని ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పలు అంశాలను వెల్లడించారు.
మెడికల్ ఎర్రర్ను ఏఐతో తగ్గించడం సాధ్యమవుతుందా?
మనం ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా, ప్రతి ఒక్కటీ రికార్డవుతుంది. ఐసీయూలో కిడ్నీ సమస్య బార్డర్లైన్లో ఉన్నవారికి ''జెంటామైసిన్'' ఇంజెక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి. అది నెఫ్రోటాక్సిక్ ఇంజెక్షన్. కిడ్నీని దెబ్బతీస్తుంది. ఇప్పటివరకు డాక్టర్ పేపర్పైన రాస్తే నర్సు ఇచ్చేవారు. అదే ఏఐతో ఉన్న స్మార్ట్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలో అయితే మీరు ''జెంటామైసిన్'' అని రాయడం పూర్తి చేయగానే అది పేషెంట్ క్రియాటిన్ 2.5 ఉంది. ఇవ్వడానికి వీలు లేదని చెబుతుంది. అది ఏఐకి ఉన్న పవర్.
ఏఐ సూచించిందే అంతిమమా?
ఏఐ టూల్ మాత్రమే. అయితే వైద్యుడికి అన్నిసార్లు సరిపోను సమయం ఉండదు. ఉదాహరణకు యాంజియోగ్రామ్ చూసినప్పుడు హార్డ్సర్జన్గా నా కోణం అంతా బైపాస్ సర్జరీ వైపే ఉంటుంది. అదే యాంజియోగ్రామ్ను కార్డియాలజిస్ట్ చూస్తే యాంజియోప్లాస్టీ గురించి ఆలోచిస్తారు. వీలు కాదనుకుంటే బైపాస్కు పంపుతారు. అంతిమంగా ఏం చేయాలో నిర్ణయించే ఏజెంట్ ఏఐ కాదు. అదెప్పటికీ జరగదు. అన్ని వేళలా వైద్యుడు మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు.
వైద్య రంగంలో ఏఐ వినియోగం ఎలా ఉండాలి?
చాట్ జీపీటీని అడిగి రాస్తే అది దుర్వినియోగం చేయడమే. అలాగే కొందరు వైద్యులు వాళ్ల బ్రెయిన్ను వినియోగించకుండా ఏఐ ఏం చెబితే అది చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఏఐ విశ్లేషణను అర్థం చేసుకుని వాస్తవ పరిస్థితులకు అన్వయించుకొని వైద్యులు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
ఏఐ తప్పుడు వైద్యాన్ని సూచిస్తే ఎవరు బాధ్యులు?
వైద్యుడిదే బాధ్యత. గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏఐ వైద్యులకు సహాయపడే టూల్ మాత్రమే. వైద్యులు తప్పు చేయకుండా నివారిస్తుంది. మన బ్రెయిన్కు రాని ప్రత్యామ్నాయ ట్రీట్మెంట్ను సూచిస్తుంది. ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏఐ వల్ల పేషెంట్లకు సురక్షితమైన హెల్త్కేర్ అందుతుంది.
వైద్య చికిత్సలో ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డులు విధానానికి ఉన్న ప్రాధాన్యం ఏమిటి?
అమెరికన్ ఆసుపత్రుల్లో చేరడమంటేనే సురక్షితమైన ఆసుపత్రుల్లో చేరినట్లుగా పలువురు భావిస్తారు. అలాంటి చోట కూడా మెడికల్ ఎర్రర్కు ఆస్కారం ఉంటోంది. ఉదాహరణకు అక్కడ ఓ ఆసుపత్రిలో 200 మంది పేషెంట్లు ఒక రాత్రి ఉంటే అందులో ఒకరు మెడికల్ ఎర్రర్తో చనిపోతున్నారు. అమెరికాలో కూడా చాలా హాస్పిటల్స్లో అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఈఎంఆర్ వినియోగించడం లేదు. పేపర్లపై రాసిన డేటా ఆధారంగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఫలితంగా చికిత్సపై సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన వైద్యులు వద్దకు ఈ సమాచారం సకాలంలో చేరదు. ఫలితంగానే మెడికల్ ఎర్రర్స్ చోటుచేసుకుంటాయి.
గుండె సమస్యలకు కూడా ఏఐ ద్వారా ముందస్తుగా గుర్తించవచ్చా?
కార్డియాక్ అరెస్టుకు 6-8 గంటల ముందు కొన్ని సిగ్నల్స్ కనిపిస్తాయి. హార్డ్ రేట్ పెరుగుతుంది. బీపీ తగ్గుతుంటుంది. మూత్రం ఔట్పుట్ క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. కార్డియాక్ అరెస్టుకు ముందు 67 రకాల అంశాలకు సంబంధించి డేటా పాయింట్లను విశ్లేషించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏఐ కీలకంగా పని చేస్తుంది. మానవ మేదస్సు పనిచేసే దానికంటే భిన్నంగా పని చేస్తుంది.
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