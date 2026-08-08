మీ అబ్బాయి టీవీకి దగ్గరగా కూర్చుంటున్నాడా? - 'మయోపియా' వల్లే కావొచ్చంటున్న వైద్యులు
నగర పిల్లల్లో పెరుగుతున్న కంటి సమస్యలు - అశ్రద్ధ చేస్తే తీవ్ర కంటి సమస్యలకు దారి తీస్తాయంటున్న వైద్యులు - మయోపియో లక్షణాలు, నివారణ మార్గాలపై వైద్యుల కీలక సూచనలు
Published : August 8, 2026 at 10:01 AM IST
Eye Problems in children : మీ అబ్బాయి టీవీకి దగ్గరగా కూర్చుని చూస్తున్నాడా? బడిలో వెనక బెంచీలో కూర్చుంటే బోర్డు కనిపించట్లేదని తరచూ ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడా? దూరంగా ఉన్న వస్తువును చూడలేకపోతున్నాడా? అయితే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని కంటి వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ నగరంలో ఇలాంటి కేసులు పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. దీనినే సైన్స్ పరిభాషలో మయోపియా(హ్రస్వదృష్టి) సమస్యగా వ్యవహరిస్తారు. నేత్ర సమస్యలతో హాస్పిటల్కు వచ్చే పిల్లల్లో 20 శాతం వరకు మయోపియో బాధితులు ఉంటున్నారని వారు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల కాలంలో డిజిటల్ స్క్రీన్ల వాడకం ఎక్కువగా ఉండటమే ఇలాంటి సమస్యలకు ప్రధాన కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్ అంచనాల ప్రకారం 2050 నాటికి 48-50 శాతం మంది పిల్లలు మయోపియా సమస్య బారిన పడే ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ముందు నుంచే జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా పిల్లలు మయోపియో బారిన పడకుండా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ప్రధాన కారణాలు : పిల్లల్లో కంటి సమస్యలకు పలు కారణాలున్నాయని ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రి వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆధునిక జీవనశైలి, స్మార్ట్ఫోన్లు, ట్యాబ్లు, కంప్యూటర్ల వినియోగం పెరగడం, నిరంతరం పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టడం, డిజిటల్ స్క్రీన్లు చూడటం, పిల్లలు బయట సహజమైన వెలుతురులో గడిపే సమయం తగ్గటం ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఈ సమస్య ఉన్నట్లయితే అనువంశికత కారణంగా పిల్లల్లో కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు వివరించారు.
ఇవీ లక్షణాలు :
- బోర్డ్పై రాసిన అక్షరాలు సరిగా కనిపించకపోవడం
- ముందు వరుసలోనే కూర్చుంటానని టీచర్లను అడగడం
- తరచూ పేరెంట్స్కు ఈ విషయమై ఫిర్యాదు చేయడం
- తరచూ కళ్లను నలపడం లేదా ఎక్కువసార్లు కనుబొమ్మలు కదపడం
- పుస్తకాలు, ట్యాబ్లు, స్మార్ట్ఫోన్ ముఖానికి చాలా దగ్గరగా ఉంచుకొని చూడటం
- చదువులో వెనకబడటం, దూరపు చూపు అవసరమయ్యే గేమ్స్ ఆడకుండా తప్పించుకోవడం.
నివారణ మార్గాలు ముఖ్యం : మయోపియా ఒకసారి వచ్చాక దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయలేమని ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రి, పరిశోధన సంస్థ (ఎల్వీపీఈఐ) వివరించింది. అది మరింత తీవ్రం కాకుండా నిరోధించవచ్చని డాక్టర్లు వివరించారు. సరైన సమయంలో స్పందించకపోతే భవిష్యత్తులో ఇది గ్లకోమా, క్యాటరాక్ట్, రెటీనా డిటాచ్మెంట్ తదితర కంటి సమస్యలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని వివరించారు. ఈ సమస్యలు చిన్నారుల అంధత్వానికి దారి తీస్తాయని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎల్వీపీఈఐ పలు కీలక సూచనలు చేసింది.
- 20-20-20 రూల్ను పాటించాలి. ప్రతి 20 నిమిషాల పాటు కంప్యూటర్, ట్యాబ్, బ్లాక్ బోర్డు చూసిన తర్వాత 20 సెకన్లు 20 అడుగుల దూరంలోని వస్తువును గమనించాలి.
- రోజులో కనీసం 2 గంటలు చిన్నారులు ఆరు బయట సహజ వెలుతురులో ఆడుకునే విధంగా ప్రోత్సహించాలి. కళ్లకు వెలుతురు తగలడం వల్ల మయోపియాను కొంత వరకు నియంత్రించొచ్చు.
- మయోపియా నియంత్రణకు సాధారణ అద్దాలు, సమస్య పెరిగే వేగాన్ని తగ్గించే ప్రత్యేక లెన్సెస్, డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో వాడే కంటి చుక్కల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- క్రమబద్ధమైన కంటి వైద్య పరీక్షలు కూడా తీవ్రమైన సమస్యలను ముందే తెలుసుకునేలా చేస్తాయి. స్కూళ్లకు పంపే ముందు ఏటా పిల్లలకు కంటి పరీక్షలు చేయించడం ఉత్తమం.
- ఆకు కూరలు, కూరగాయలు, గుడ్లు, చికెన్, తాజా పండ్లు, పప్పులు, తృణ ధాన్యాలు, నట్స్ లాంటివి పిల్లల ఆహారంలో భాగం చేస్తే కంటి సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చు.
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