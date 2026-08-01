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రోబోతో గుండె మైట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి - గచ్చిబౌలి కిమ్స్ ఆసుపత్రి​లో అరుదైన సర్జరీ

37 ఏళ్ల యువకునికి దీర్ఘకాలిక రుమాటిక్ గుండె వ్యాధి కారణంగా తీవ్రమైన మైట్రల్ స్టెనోసిస్‌ - రోబో సహాయంతో గుండె మైట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి విజయవంతం - 5 గంటలకు పైగా సర్జరీ నిర్వహణ

Robotic Assisted Surgery Kims Gachibowli
Robotic Assisted Surgery Kims Gachibowli (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 6:22 PM IST

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Robotic Assisted Surgery Kims Gachibowli : కిమ్స్ హాస్పిటల్, గచ్చిబౌలి వైద్యులు రోబోటిక్ సహాయంతో మైట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఏపీలోని రాజమండ్రికి చెందిన 37 ఏళ్ల యువకుడికి చేసిన ఈ శస్త్రచికిత్స గచ్చిబౌలి కిమ్స్‌లో తొలిసారి నిర్వహించడమే కాకుండా, హైదరాబాద్‌లో అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ గుండె శస్త్రచికిత్సల్లో మరో మైలురాయిగా నిలిచింది.

దీర్ఘకాలిక రుమాటిక్ గుండె వ్యాధి : ఈ సర్జరీకి సంబంధించిన వివరాలను రోబోట్ సర్జరీ చేసిన చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్, రోబోటిక్ అండ్​ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జన్ డా. నిసర్గ శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాజమండ్రి ప్రాంతానికి చెందిన రొయ్యల ఎగుమతి సంస్థలో అకౌంటెంట్‌గా పనిచేస్తున్న 37 ఏళ్ల యువకుడు చాలా కాలంగా దీర్ఘకాలిక రుమాటిక్ గుండె వ్యాధి కారణంగా తీవ్రమైన మైట్రల్ స్టెనోసిస్‌తో బాధపడుతున్నాడు. అంటే గుండె ఎడమ భాగంలో వాల్వ్ ఎడమ ఎట్రియం నుంచి ఎడమ వెంట్రికల్‌కు రక్తం సులభంగా వెళ్లేలా తెరుచుకుంటుంది. కానీ వాల్వ్ మందపడి లేదా అతుక్కుపోయి ఇరుకుగా మారితే రక్త ప్రవాహం తగ్గిపోతుంది. దీనినే మైట్రల్ స్టెనోసిస్ అంటారు. దీని వల్ల తీవ్రమైన సమస్య ఏర్పడుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.

గుండె దడ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది : మూడేళ్ల క్రితం మోస్తరు మైట్రల్ స్టెనోసిస్‌గా నిర్ధారణ కావడంతో కిమ్స్ గచ్చిబౌలి కార్డియాలజీ విభాగం పర్యవేక్షణలో మందులతో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అయితే వ్యాధి తీవ్రత పెరగడంతో గుండె దడ, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు అధికమయ్యాయి. దీంతో శస్త్రచికిత్స అవసరమైంది. జులై 23న నిర్వహించిన ఈ క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స సుమారు ఐదు గంటలకు పైగా సాగింది. రోబోటిక్ ఇంట్రాకార్డియాక్ శస్త్రచికిత్సలు హైదరాబాద్‌లో ఇప్పటికీ చాలా అరుదుగా జరుగుతున్నాయన్నారు.

చిన్న రంధ్రాల ద్వారానే శస్త్రచికిత్స : సాధారణ ఓపెన్ హార్ట్ శస్త్రచికిత్సలో ఛాతీ ఎముకను కోయాల్సి వస్తుంది. కానీ రోబోటిక్ విధానంలో చిన్న రంధ్రాల ద్వారానే శస్త్రచికిత్స చేయడం వల్ల రక్తస్రావం తక్కువగా ఉండటం, ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదం తగ్గడం, నొప్పి తక్కువగా ఉండటం, త్వరగా కోలుకునే అవకాశం లభిస్తుందని వివరించారు. శస్త్రచికిత్స జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే వెంటిలేటర్ తొలగించగా, మరుసటి రోజే రోగి నడవగలిగాడని తెలిపారు.

"యువ రోగులకు ఓపెన్ హార్ట్ శస్త్రచికిత్స పెద్ద మానసిక, శారీరక భారం. రోబోటిక్ సాంకేతికతతో అత్యంత కచ్చితత్వంతో వాల్వ్ మార్పిడి చేసి శరీరంపై ఒత్తిడిని గణనీయంగా తగ్గించగలిగాం. రోగి మరుసటి రోజే నడవడం ఈ విధాన విజయానికి నిదర్శనం" - డా. నిసర్గ, చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్

రోగులకు ప్రపంచ స్థాయి చికిత్స : ఈ శస్త్రచికిత్స బృందంలో కార్డియాక్ సర్జన్ డా. వినీత్, కార్డియాక్ అనస్తీషియాలజిస్టులు డా. దివ్య, డా. గోరింత, డా. భవాని, సీనియర్ సర్జికల్ అసిస్టెంట్ మనోహ్, సీనియర్ క్లినికల్ పెర్ఫ్యూషనిస్టులు దయాకర్ స్వామి, జగన్మోహన్, జూనియర్ పెర్ఫ్యూషనిస్ట్ అభిషేక్ పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్‌లో అత్యాధునిక రోబోటిక్ గుండె శస్త్రచికిత్సలకు కిమ్స్ గచ్చిబౌలి కేంద్రంగా ఎదుగుతోందని, రోగులకు ప్రపంచ స్థాయి మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్సలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.

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