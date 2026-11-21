డెంగ్యూ వ్యాధికి స్వయంగా మందులు వాడడం ప్రమాదకరం : కామినేని వైద్యుల హెచ్చరిక
Doctors on Dengue Treatment : ఈ సీజన్లో డెంగీ తన సాధారణ లక్షణాలకు భిన్నంగా కనిపిస్తోందని, దీనిపట్ల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కామినేని హాస్పిటల్స్ వైద్యులు సూచించారు.
Published : November 21, 2026 at 5:58 PM IST
హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా వైరల్ జ్వరాల కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం వ్యాపిస్తున్న ఇన్ఫ్లూయెంజా (A/H3N2, B), డెంగీ ఈ రెండు వ్యాధుల కలయిక వల్ల జ్వరాలు తీవ్రమవుతున్నాయి. వ్యాధి ప్రారంభమైన మొదటి 48 నుంచి 72 గంటల వరకు ఈ రెండింటి లక్షణాలు ఒకేలా ఉండటంతో, రోగులు వైద్యులను సంప్రదించడంలో ఆలస్యం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా 4 లేదా 5వ రోజున ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్లేట్లెట్లు పడిపోవడం లేదా తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో ఆసుపత్రులకు వస్తున్న ధోరణి ఆందోళన కలిగిస్తోందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ సీజన్లో డెంగీ తన సాధారణ లక్షణాలకు భిన్నంగా (ఎటిపికల్ డెంగీ) కనిపిస్తోందని, దీనిపట్ల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కామినేని ఆసుపత్రి జనరల్ మెడిసిన్ విభాగం కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ రాఘవేంద్ర బొడ్డు (ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్) సూచించారు.
"డెంగీ ముప్పు ఇంకా తొలగిపోలేదు. పైగా ఇది పాత పద్ధతిలో, సాధారణ లక్షణాలతో రావడం లేదు. తీవ్రమైన జ్వరం, ఒంటిపై దద్దుర్లకు బదులుగా చాలామంది రోగులు స్వల్ప జ్వరం, దగ్గు, జలుబు లేదా కడుపు నొప్పితో వస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చిన సాధారణ ఫ్లూ అని భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈసారి 4 నుంచి 6వ రోజున కాకుండా, 2 లేదా 3వ రోజునే ప్లేట్లెట్లు వేగంగా పడిపోవడాన్ని మేము గమనిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా, జ్వరం తగ్గిన తర్వాత 3 నుంచి 7వ రోజుల మధ్య డెంగీలో అసలైన ప్రమాద దశ మొదలవుతుంది. ఈ సమయంలో రక్తనాళాల నుంచి ద్రవాలు లీక్ కావడం (ఫ్లూయిడ్ లీకేజీ), రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది" - డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ రాఘవేంద్ర, కామినేని ఆసుపత్రి జనరల్ మెడిసిన్ విభాగం కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్
రోగులు ఆసుపత్రులకు ఆలస్యంగా రావడానికి కారణాలు
లక్షణాలను కప్పిపుచ్చడం
వైద్యుల సలహా లేకుండా మందుల షాపుల్లో దొరికే జలుబు, జ్వరం కాంబినేషన్ మాత్రలు వాడటం వల్ల పైకి జ్వరం తగ్గినట్లు కనిపించినా, లోపల వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
ప్రమాదకర సొంత వైద్యం
ఐబుప్రోఫెన్, డైక్లోఫెనాక్, ఆస్పిరిన్ వంటి నొప్పి నివారణ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల డెంగీ బాధితుల్లో రక్తస్రావ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. వైరస్లపై యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయవు. వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వేయించుకునే స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు ఇన్ఫెక్షన్లను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.
తప్పుడు భరోసా
వ్యాధి ప్రారంభ దశలో తప్పుడు సమయాల్లో చేయించిన పరీక్షల్లో (ఉదాహరణకు త్వరగా చేసిన IgM పరీక్ష) నెగెటివ్ వచ్చిందని భరోసాగా ఉండటం, జ్వరం తగ్గగానే వైద్యులను సంప్రదించడం ఆపేయడం, లేదా వైద్య పర్యవేక్షణకు బదులుగా బొప్పాయి ఆకు రసం వంటి ఇంటి చిట్కాలపైనే ఆధారపడటం వల్ల ముప్పు పెరుగుతోంది.
ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, తగినంత విశ్రాంతి, ద్రవపదార్థాలు తీసుకోవడం, సకాలంలో వైద్యుల సలహా పాటించడం ద్వారా చాలా వరకు సీజనల్ వ్యాధులు సులభంగా నయమవుతాయని వైద్యులు తెలిపారు. సకాలంలో వైద్య చికిత్స తీసుకోవడం, సొంత వైద్యానికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఈ శీతాకాలపు మార్పుల నుంచి కుటుంబాలను సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చని సూచించారు.