కాలి ఎముకతో దవడ పునర్నిర్మాణం - కామినేని హాస్పిటల్స్ అద్భుత శస్త్రచికిత్స
12 ఏళ్ల గుట్కా వ్యసనం కారణంగా ఏర్పడిన అల్సర్ - కనీసం నోరు కూడా తెరవలేని పరిస్థితిలో బాధితుడు - కాలి ఎముకతో దవడ పునర్నిర్మాణం చేసిన కామినేని హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
Published : June 9, 2026 at 5:13 PM IST
Kamineni Hospitals Miracle Surgery : సుదీర్ఘకాలం పాటు గుట్కా నమలడం, ధూమపానం వంటి వ్యసనాల వల్ల ఓ వ్యక్తికి ప్రాణాంతక వ్యాధి సోకింది. ఈ పరిణామాలను తిప్పికొడుతూ హైదరాబాద్లోని కామినేని హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అద్భుత విజయాన్ని సాధించారు. క్యాన్సర్ మహమ్మారితో దవడ ఎముక పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఒక 39 ఏళ్ల దినసరి కూలీకి, అతని కాలి ఎముకను (ఫిబులా) సేకరించి దవడను విజయవంతంగా పునర్నిర్మించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
వైద్యుల కథనం ప్రకారం, సదరు రోగి గత 12 ఏళ్లుగా గుట్కా నమలడంతో పాటు పొగతాగే అలవాటు కలిగి ఉన్నాడు. దీనివల్ల అతనికి కుడివైపు కింది దవడ లోపలి భాగంలో పుండు ఏర్పడింది. అది పూర్తిగా నయం కాని స్థితిలో ఒక తీవ్రమైన అల్సర్గా రూపాంతరం చెందింది. రోగి పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా మారిందంటే అతడు కనీసం నోరు కూడా సరిగ్గా తెరవలేని స్థితి ఏర్పడింది.
క్యాన్సర్గా గుర్తించిన వైద్యులు : ఈ క్రమంలోనే అతను స్నేహితుల సలహాతో కామినేని ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించారు. దీంతో ఇక్కడి వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా బయాప్సీ ద్వారా అది బుగ్గ లోపలి భాగంలో వచ్చిన క్యాన్సర్గా వైద్యులు నిర్ధారించారు. అప్పటికే ఆ క్యాన్సర్ కుడి దవడ ఎముకకు కూడా తీవ్రంగా పాకింది.
దవడ భాగాన్ని తొలగించాలని నిర్ణయం : రోగి ప్రాణాలను కాపాడటంతో పాటు అతని ముఖ రూపాన్ని కాపాడేందుకు కామినేని హాస్పిటల్స్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ డీ.వీ.వినీత్ నేతృత్వంలోని నిపుణుల బృందం ఈ క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్సను చేయాలని నిర్ణయించింది. క్యాన్సర్ సోకిన దవడ భాగాన్ని, మెడలోని ప్రభావిత గ్రంథులను తొలగించాలని నిర్ణయించుకుంది. దీనికోసం 'కాంపోజిట్ రిసెక్షన్', 'సెగ్మెంటల్ మాండిబ్యులెక్టమీ', 'మోడిఫైడ్ రాడికల్ నెక్ డిస్సెక్షన్' వంటి క్లిష్టమైన సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. నిజానికి ఈ దవడ ఎముకను తొలగిస్తే రోగి ముఖం వికృతంగా మారుతుంది.
యథాతథంగా దవడ పనితీరు : ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖం వికృతంగా మారకుండా ఉండేందుకు కామినేని ప్లాస్టిక్ అండ్ రికన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ డాక్టర్ బి.కృష్ణ చైతన్య సరికొత్త 'మైక్రోవాస్కులర్' (సూక్ష్మరక్తనాళాల) పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా రోగి కాలి నుంచి ఎముక, దానికి సంబంధించిన కణజాలాన్ని (ఫ్రీ ఫిబులా ఆస్టియోక్యుటేనియస్ ఫ్లాప్) సేకరించారు. దానిని దవడ ఆకారంలోకి మలచి ముఖానికి అమర్చారు. ఒకే విడతలో జరిగిన ఈ హై-స్టేక్స్ ఆపరేషన్ ద్వారా రోగి ముఖ రూపాన్ని, దవడ పనితీరును యథాతథంగా పునరుద్ధరించగలిగారు.
వైద్యులిచ్చే సలహాలివే : ప్రస్తుతం రోగి కోలుకుంటున్నాడని, ముఖం దవడ నిర్మాణం మునుపటిలా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. తంబాకు, గుట్కా అలవాట్ల వల్ల వచ్చే నోటి క్యాన్సర్లు తిరగి రాకుండా ఉండాలంటే త్వరితగతంగా వైద్యం చేయాల్సి ఉంటుందని డాక్టర్ వినీత్ పేర్కొన్నారు. ఆధునిక మైక్రోసర్జరీ ద్వారా క్యాన్సర్ రోగులు తిరిగి ఆత్మవిశ్వాసంతో సాధారణ జీవితాన్ని గడపవచ్చని డాక్టర్ కృష్ణ చైతన్య స్పష్టం చేశారు. గుట్కా వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని, నోటిలో ఏవైనా తేడాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని ఈ సందర్భంగా వైద్య బృందం హెచ్చరించింది.
"పొగాకు, గుట్కా అలవాట్ల వల్ల వచ్చే నోటి క్యాన్సర్లు తిరిగి రాకుండా ఉండాలంటే త్వరితగతంగా వైద్యం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆధునిక మైక్రోసర్జరీ ద్వారా క్యాన్సర్ రోగులు తిరిగి ఆత్మవిశ్వాసంతో సాధారణ జీవితాన్ని గడపవచ్చు. గుట్కా వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి, నోటిలో ఏవైనా తేడాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి" - వైద్య బృందం, కామినేని హాస్పిటల్స్
ఒక్క మిస్డ్ కాల్తో క్యాన్సర్ చికిత్స గురించి తెలుసుకోండి
అరచేతిలో తెగిన కత్తి - కామినేని ఆస్పత్రిలో 'ఛత్రపతి శివాజీ' పాట వినిపిస్తూ సర్జరీ!