"నియమాల దీక్ష ఆరోగ్య రక్ష!" - స్వాములూ వీటిని పాటించండి!

Health Guidelines for Those Who Have Taken the Ayyappa Swamy Vow : కార్తీకమాస ఆరంభంతోనే ఎటు చూసినా అయ్యప్ప స్వామి నామస్మరణ వినిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా నలుపు దుస్తులతో స్వాములు దర్శనమిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో వారు సాత్వికాహారం మాత్రమే తీసుకుంటారు. మాంసాహారంతోపాటు వెల్లుల్లి, ఉల్లి వంటి పదార్థాలు వారికి నిషిద్ధం. 41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష నిష్ఠగా పాటించే భక్తుల సంఖ్య ప్రతీ ఏడాది పెరుగుతోంది. 75 వేలకు పైగా దీక్షను ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల నుంచి భక్తులు చేపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం చలితీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. దీక్షాధారులు ధరించే నల్లటి దుస్తులు శరీరానికి వేడిని అందిస్తాయి. మెడలో వేసుకునే రుద్రాక్ష, తులసి మాలల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని భక్తులు భావిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చని గజ్వేల్ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షకురాలు డా. అన్నపూర్ణ సూచిస్తున్నారు.
ఆ సూచనలు ఇవీ :
పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండకుండా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పులు, మిల్లెట్లు తినాలి.
మధుమేహ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు భోజన వేళలను పాటించాలి.
రోజు సరిపడా నీరు తాగడానికి ప్రయత్నించాలి. డీహైడ్రేషన్కు గురైతే తలనొప్పి, అలసట బారిన పడాల్సి వస్తుంది.
తెల్లవారుజామునే చల్లనీటితో స్నానం చేసే ముందు శరీరాన్ని మర్దన చేసుకోవాలి. గుండెజబ్బులు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు చల్లటి నీటికి బదులు గోరు వెచ్చని నీరు వాడాలి.
వెన్నునొప్పులతో బాధపడుతున్న వారు కఠిన నేలపై నిద్రించకుండా పలుచని పరుపు లేదా చాప వాడడం మంచిది.
పాదరక్షలు లేకుండా నడిచే సమయంలో గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మధుమేహ రోగులు పాద సంరక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
షుగర్, ఆస్తమా, బీపీ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు మందులు మానకూడదు. వైద్యులిచ్చే సలహాలను పాటించాలి.
కనీసం రోజూ 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నిద్ర చాలా అవసరం. లేకపోతే నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడాల్సి వస్తుంది.
ధ్యానం, జపం చేయడం వల్ల ఒత్తిడి ఎక్కువైతే వెంటనే విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
అప్రమత్తంగా ఉండడం ముఖ్యం : శబరిమలకు వెళ్లే అయ్యప్ప స్వాములు వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే అంటువ్యాధుల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో స్వాములతో ఆలయమంతా నిండిపోతుంది. దీనివల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి జ్వరం, జలుబువచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. మందులను వెంట తీసుకుని వెళ్లడం ఉత్తమమని గుర్తు చేస్తున్నారు. షుగర్, గ్యాస్, రక్తపోటు సమస్యలున్న వారు మందులు వెంట తీసుకెళ్లాలి. దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో జనాభా వస్తుంటారు అందుకని మాస్కు ధరించడం, వెచ్చని నీటిని తాగాలని చెబుతున్నారు. సామూహిక స్నానాలు ఆచరించడంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు.
రైళ్లలో ప్రయాణించేవారు ఈ నంబర్ తెలుసుకోవాలి : శబరిమలకు దీక్షలో వెళ్లే స్వాములకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా, అత్యవసర వైద్యం అవసరమైన రైల్వే శాఖ టోల్ ఫ్రీ నంబరును అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నంబర్కు ఫోన్ చేసి, విషయాన్ని చెప్పినట్లయితే రైల్వే వైద్యులు అప్రమత్తమై సేవలందిస్తారు. స్వాములు 139 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే వైద్య సహాయం అందుతుంది. లేకపోతే టికెట్ కలెక్టర్, ఆర్పీఎఫ్, రైల్వే సిబ్బందికి తెలియజేసినా రైల్వే ఆసుపత్రి సిబ్బంది స్పందిస్తారు. సకాలంలో అవసరమైన వైద్య సదుపాయాలను అందిస్తారు.
