వేసవిలో చికెన్ పాక్స్తో జాగ్రత్త - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే డాక్టర్ను కలవడం మేలు
వేసవిలో చికెన్ పాక్స్తో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న వైద్యులు - రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారిలో వేగంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని వెల్లడి - లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచన
Published : April 24, 2026 at 3:18 PM IST
Chickenpox Symptoms and Precautions : రాష్ట్రంలో గత కొద్ది రోజులుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చికెన్ పాక్స్ కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లలు, బాలింతలు, వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిలో వేగంగా వ్యాప్తిచెందేందుకు అవకాశం ఉందని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చికెన్ పాక్స్ రావడానికి కారణాలు, వ్యాధి లక్షణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వైద్యుల సూచనలు ఇవే.
మచ్చుకు కొన్ని : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల కుభీరు మండలం పార్డి(కె) గ్రామానికి చెందిన వివాహిత వారం క్రితం చికెన్ పాక్స్తో బాధపడ్డారు. దీంతో వైద్యం కోసం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో చేరగా తగ్గుముఖం పట్టినట్లు బాధితురాలు తెలిపారు. నెల వయసు ఉన్న ఆమె బిడ్డకు సైతం చికెన్ పాక్స్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని బాధితురాలి తల్లి వెల్లడించారు. ఇలా వేసవిలో ఎంతో మంది చికెన్ పాక్స్తో ఇబ్బంది పడుతుంటారు.
కారణాలు ఇవీ : వేసవి నేపథ్యంలో రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న ఎండలకు శరీర ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, చెమట పట్టడం, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత లోపించడం, కలుషిత వాతావరణం లాంటి కారణాలతో చికెన్ పాక్స్ బారిన పడేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒకరికి సోకితే దగ్గు, తుమ్ము, శ్వాస ద్వారా మరొకరికి వ్యాపిస్తుందని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు.
దద్దుర్లతో మొదలై : వైరస్ సోకిన అనంతరం శీరీరంపై పొట్ట, వీపు భాగంలో దద్దుర్లు మొదలై అంతా వ్యాపిస్తాయి. జ్వరం, తల, గొంతు, కడుపు నొప్పి ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇది చికెన్ పాక్స్ సోకిన వారికి 101-102 డిగ్రీల జ్వరం వస్తుంది. కొంతమందికి నోట్లో పుండ్లు ఏర్పడి తినడానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. బాధిత చిన్నారి తుమ్మినా, దగ్గినా నోటి తుంపర్ల ద్వారా ఇతర వ్యక్తులకు సోకుతుంది.
సొంత వైద్యం వద్దు : చర్మంపై దద్దుర్లు కారణంగా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. దురద, మంట అధికంగా ఉన్నప్పుడు వైద్యనిపుణుల సూచనలతో నొప్పి నివారణ క్రిములు వాడాల్సి ఉంటుంది. సొంత వైద్యం చేసుకోవడం తగదు. దురద కారణంగా పిల్లలు దద్దుర్లను గోకడం వల్ల పుండ్లుగా మారి మరింత ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
లక్షణాలు : మొదట జ్వరం, తలనొప్పి, శరీర నొప్పులు, అలసట కనిపిస్తాయి. తరువాత చేతులు, ముఖం, ఛాతి, వీపు భాగాల్లో ఎర్రటి మచ్చలు, బొబ్బలు లాంటివి ఏర్పడి చిన్న పుండ్లుగా మారుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో తీవ్రమైన దురద, మంట, నీరసం లాంటి లక్షణాలు కూడా కలుగుతాయి. చిన్న పిల్లల్లో తీవ్రమైన జ్వరం ఉంటుంది.
"చికెన్ పాక్స్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే తేలికగా తీసుకోవద్ధు వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది. ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స తీసుకున్నట్లయితే త్వరగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత తప్పనిసరిగా పాటించడం మంచిది" - డాక్టర్ యు.కాశీనాథ్, జిల్లా సామాజిక ఆస్పత్రుల పర్యవేక్షకుడు
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : జ్వరం, శరీరంపై దద్దుర్లు కనిపించినట్లయితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. బాధితులను ఓ ప్రత్యేక గదిలో ఉంచాలి. తరచూ చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి. దుస్తులు, పరుపులు లాంటివాటిని శుభ్రంగా ఉంచాలి. తగినంత నీరు, ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. బాధితులు చిన్నారులైనట్లయితే అవసరమైన పోషకాహారాన్ని అందించాలి. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పిల్లలపై ఎండ ప్రభావం - ఈ వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
వేడితో మహిళలకు మూత్రశయ సమస్యలు - ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త పడండి : డాక్టర్ సారికా పాండ్యా