చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

వాతావరణ మార్పులతో సంభవిస్తున్న వ్యాధులు - చిన్నపిల్లల్లో అధిక చర్మవ్యాధులు ఉంటున్నాయంటున్న పిల్లల వైద్యులు - జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచన

Be careful of Diseases Caused by Climate Change
Be careful of Diseases Caused by Climate Change (ETV Bharat)
Be careful of Diseases Caused by Climate Change : వాతావరణ మార్పులతో వ్యాధులు సంభవిస్తాయి. చాలా మంది ఫ్లూ ఇన్​ఫెక్షన్​ బారిన పడుతుంటారు. ముక్కు కారడం, జలుబు, తేలికపాటి జ్వరం, గొంతు నొప్పి, శ్వాస కోశ వ్యాధులు, వివిధ అలర్జీలు వస్తుంటాయి. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం పట్ల మరింత శ్రద్ధ వహించాలి. ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​ బృందం ఆసుపత్రులను సందర్శించగా, ఏఏ వ్యాధులతో రోగులు బాధపడున్నారో తెలిసింది.

చర్మవ్యాధులు అధికం : మెదక్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి నిత్యం 200-300 వరకు రోగులు వస్తున్నాయి. ఎక్కువగా వైరల్​ జ్వరాలు, దగ్గు, జలుబు, ఒళ్లు నొప్పులు, టైఫాయిడ్​, మలేరియా, డెంగీ కేసులు వస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లల్లోనూ ఈ రకమైన వ్యాధులు కనిపిస్తున్నాయి. వీరిలో అధికంగా చర్మవ్యాధులు ఉంటున్నాయని పిల్లల డాక్టర్​ తెలిపారు. ఇక్కడికి నిత్యం 30-50 మంది వస్తున్నారన్నారు.

''చలికాలం ఆరంభం కావడంతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జలుబు, దగ్గుతో పాటు జ్వరాలు సోకుతున్నాయి. ఐదేళ్ల లోపు ఉన్న చిన్నారులు శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. చల్లని ప్రదేశాల్లో తిప్పరాదు. వారికి గోరు వెచ్చని నీటిని తాగించాలి. చల్లని వస్తువులు ఇవ్వవద్దు. చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డీ హైడ్రేషన్​ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నీటిని తాగించాలి. చర్మం పొడి బారకుండా మాయిశ్చరైజ్​ క్రీమ్​లు రాయాలి.'' - సూరినేని చంద్రశేఖర్, పిల్లల వైద్య నిపుణులు, మెదక్‌

జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు :

  • చేగుంట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి రోగుల సంఖ్య పెరిగింది. గతంలో ప్రతిరోజు 60 మంది మాత్రమే వచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు వందమంది వరకు వస్తున్నారు.
  • వీరిలో ఎక్కువగా జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు.
  • పాపన్నపేట పీహెచ్​సీలో నిత్యం 80 ఓపీ నమోదవుతోంది. అందులో పది మంది వరకు జ్వరాల బారిన పడిన వారు ఉంటున్నారు. మిగతా వారు ఒళ్లు నొప్పులు, జలుబు, బీపీ, మధుమేహం పరీక్షలకు వస్తున్నాయి.
  • పొడ్చన్​పల్లి ఆరోగ్య కేంద్రంలో 70 ఓపీ నమోదవుతోంది. ఎక్కువగా వైరల్​ జ్వరాల కేసులు వస్తున్నాయి.
  • శివ్వంపేటలో గర్భిణులు, పిల్లల, మధుమేహం, రక్తపోటు సమస్యలు, శరీర నొప్పులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో దవాఖానాకు వస్తున్నారు.

జిల్లాలో ఆసుపత్రులు ఇలా :

  • ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు - 21
  • ఉప కేంద్రాలు - 59
  • పల్లె, బస్తీ దవాఖానాలు - 98, 2
  • సర్వజన, ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు - 1, 1
  • సామాజిక వైద్యశాల - 3
  • అక్టోబర్​ నెలలో చిక్సిలు పొందిన రోగులు - 32,390

ప్రస్తుతం చాలా మంది పిల్లల్లో అలర్జీలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రికి వచ్చే ప్రతి 10 మంది పిల్లల్లో ఐదు నుంచి ఆరుగురిలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. పిల్లలలో ఎక్కువగా అలర్టిక్​ రైనైటిస్​, బ్రాంకైటిస్​లు ఎక్కువ మందిలో ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనికి ముఖ్యంగా ఇంటా బయటా వాతావరణం అందుకు కారణమని వివరించారు. ఇది చలికాలంలో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

పిల్లలు తరచూ అలర్జీల బారినపడుతున్నారా? - అగరవత్తుల పొగ, బాత్​రూం క్లీనర్లే కారణం కావొచ్చు!

చిన్నపాటి ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు - ఈ చలికాలం ఎంతో వేడిగా!

