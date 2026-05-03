వేసవిలో తగినంత నీరు తాగట్లేదా? - కిడ్నీలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటున్న వైద్యులు

ఎండలు మండుతున్న వేళ ప్రజలపై డీహైడ్రేషన్ ముప్పు - డీహైడ్రేషన్​కు గురికాకుండా తగుమొత్తంలో నీరు తాగాలంటున్న వైద్యులు - నిర్లక్ష్యం చేస్తే కిడ్నీలపై ప్రభావం - ఈ నేపథ్యంలో నిపుణుల సూచనలు ఇవే

Published : May 3, 2026 at 9:45 PM IST

Danger of dehydration in summer : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ ఎండల తీవ్రత క్రమంగా పెరుగతుండటంతో ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. చాలా మంది సక్రమంగా మంచినీళ్లు తాగకపోవడంతో మూత్రనాళ ఇన్​ఫెక్షన్​లు పెరుగుతున్నాయని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ కారణంగా ఈ సమస్య తలెత్తుతోందని వివరిస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల మూత్రపిండాలపై ప్రభావం పడుతుంది. కిడ్నీలో స్టోన్స్​ ఏర్పడటానికి ఇది కూడా ఒక కారణమే. వేసవి ప్రారంభమైన తర్వాత యూరాలజీ కేసులో పెరుగుదల కన్పిస్తోందని కేర్ ఆస్పత్రి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్టు, ఆండ్రాలజిస్టు డాక్టర్ నవీన్​కుమార్ తెలిపారు.

మూత్రనాళ్ల ఇన్​ఫెక్షన్లు, కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్య : వాటర్ తక్కువగా తీసుకోవడం. ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్, అధిక ఉప్పుతో కూడిన ఆహారం, సాఫ్ట్‌ డ్రింక్స్, బయటి ఫుడ్‌ అధికంగా తినడం.

దాహం వేసినప్పుడే తాగడం కాదు : అధికశాతం మంది దాహం వేసినప్పుడు మాత్రమే నీళ్లు తాగుతుంటారు. నీడలో ఉన్నప్పుడు అంతగా దాహం అనిపించదు. దాహం వేయడం అంటే అప్పటికే శరీరం డీహైడ్రేడ్‌లోకి వెళ్లిందనేది సంకేతంగా భావించాల్సి ఉంటుందని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. నీళ్లకు బదులుగా టీ, కాఫీ, కూల్‌డ్రింక్స్‌ తీసుకుంటే సరిపోతుందని అనుకోవడం సరికాదు. దాహం వేసినా వేయకున్నప్పటికీ ప్రతి గంటకు ఒక గ్లాసు నీళ్లను తీసుకుంటూ ఉండాలి. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన జబ్బులున్నవారు వైద్యుల సూచనలతో నీళ్లు తీసుకోవాలి.

కాఫీలు, కూల్‌ డ్రింక్స్‌ వద్దు : కూల్‌ డ్రింక్స్‌, కాఫీలు అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్‌ మరింత పెరుగుతుంది. దాహం వేసినప్పుడు మంచి నీళ్లను మాత్రమే తీసుకోవాలి. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మజ్జిగ, నిమ్మరసం, కొబ్బరినీళ్లను తాగడం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ శరీరానికి పుష్కలంగా అందుతాయి. ఇవి శరీరాన్ని హైడ్రేడ్‌గా ఉంచేడానికి దోహదపడతాయి. ఫలితంగా మూత్ర ఇన్‌ఫెక్షన్లు, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు, వడదెబ్బ సమస్యలు రావని వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ లక్షణాలు ఉంటే : యూరిన్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు, డీహైడ్రేషన్‌ ముప్పు కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్యకు దారి తీస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతి 100 మందిలో 12 మందికి జీవితంలో ఒకసారి కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా నడుం లేదా పక్క భాగంలో ఆకస్మికంగా తీవ్రంగా వచ్చే నొప్పి, మూత్రంలో మంట లేదా రక్తచారికలు కన్పించడం, రంగు మారడం, మూత్రం తగ్గిపోవడం, జ్వరం, వాంతులు, అలసట వంటి లక్షణాలు ఉంటే డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే : ఎండ అధికంగా ఉండే సమయం అంటే ఉదయం 10 నుంచి 4 గంటల మధ్య బయట తిరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వెళితే నీళ్ల సీసాలు వెంట తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఇతర జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.

