వేసవిలో వడదెబ్బతో బీ కేర్ ఫుల్ - నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలకే ప్రమాదం : వైద్యులు
మెదడు, హృదయం, మూత్రపిండాలపై వడదెబ్బ ప్రభావం చూపుతుందంటున్న వైద్యులు - లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు - హీట్ స్ట్రోక్పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న ఏఐజీ వైద్యులు
Published : May 7, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : May 7, 2026 at 11:01 AM IST
Heat Stroke Symptoms and Treatment : చాలామంది హీట్ స్ట్రోక్ను(వడదెబ్బను) సాధారణ నీరసం, డీహైడ్రేషన్ అని అనుకుంటుంటారు. కానీ ఇది మెదడు, హృదయం, మూత్రపిండాలపై వేగంగా ప్రభావం చూపే అత్యవసర పరిస్థితి అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సంకేతాలను ముందే గుర్తించి, వెంటనే వైద్య చికిత్స ప్రారంభించాలి. లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ఏఐజీ హాస్పిటల్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరెడ్డి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఎండలు మండుతున్న వేళ ప్రజలకు వడదెబ్బ (హీట్ స్ట్రోక్)పై అవగాహన కల్పించేందుకు ఏఐజీ ఆసుపత్రి ‘బీట్ ది హీట్’ కార్యక్రమానికి బుధవారం నుంచి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగానే వైద్యులు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
చెమట పట్టకపోవడం ప్రమాదకర సంకేతం : మనకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ వ్యవస్థ అనేది పనిచేస్తుంది. చెమట పట్టి వెంటనే కొంతసేపటికి శరీరం చల్లబడుతుంది. హీట్ స్ట్రోక్లో(వడదెబ్బ) కారణంగా ఆ వ్యవస్థ మొత్తం విఫలమవుతుంది. ఎండలో ఉన్నప్పటికీ సరే చెమట పట్టదు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకర సంకేతమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తొలుత అలసట, తల తిరగడం, వికారం లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. తర్వాత మాట తడబడటం, గందరగోళం, ఫిట్స్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే పేషెంట్ను హాస్పిటల్కు తరలించాలి. వేడి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు ఛాతీలో అసౌకర్యం, ఆయాసం, స్పృహ కోల్పోవడం, తీవ్ర అలసట లక్షణాలు కనిపించినప్పటికీ వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
శరీరాన్ని కూలింగ్ చేయడమే కీలక ప్రక్రియ : హీట్ స్ట్రోక్లో తొలి 5 నిమిషాలు అత్యంత ముఖ్యమైన సమయం. అంబులెన్సు కోసం ఎదురుచూడకుండా బాధితుడిని వెంటనే నీడకు తరలించి గాలి తగిలేవిధంగా చేయాలి. తడి వస్త్రంతో శరీరంను తుడవాలి. మెడ, చంకలు, గడ్డల్లో ఐస్ ప్యాక్ పెట్టాలి. హీట్ స్ట్రోక్లో శరీరాన్ని కూలింగ్ చేయడమే వైద్యంలో ముఖ్యమైన ప్రక్రియ.
విపరీతమైన వేడి కారణంగా గుండెపై భారం పెరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. శరీరాన్ని చల్లబర్చేందుకు గుండె ఎక్కువ అధిక రక్తాన్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. మరోవైపు డీహైడ్రేషన్ కారణంగా శరీరంలో రక్త పరిమాణం మరింత తగ్గి అది కూడా గుండెపై ఒత్తిడి పెంచుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు, గర్భిణులు, ఎండలో పనిచేసే వారు, వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా మందులు మానేయడం అంత మంచిది కాదు.
తప్పక పాటించాల్సిన సూచనలు : -
- నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి: దాహం వేసేంతవరకు ఉండకుండా రోజుకు 7-8 గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకోవడం మంచిదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ లాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు.
- ఎండకి వెళ్లకపోవడమే మంచిది: ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఎండలోకి వెళ్లకపోవడమే మంచిది.
- లేత రంగు దుస్తులు: వేసవిలో వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి. ఇవి శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో తోడ్పడతాయి.
- ఆల్కహాల్ వద్దు: ఆల్కహాల్(మద్యం) శరీరాన్ని వేగంగా డీహైడ్రేట్ చేస్తుంది. మద్యంతో పాటు కెఫీన్ ఉండే పానీయాలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.
- పార్క్ చేసిన కార్లలో: ఇంటి వద్ద పార్క్ చేసిన కార్లలో పిల్లలను, పెంపుడు జంతువులను అసలు ఉంచకూడదు. అందులో వేడికి వడదెబ్బ తగిలేటువంటి ప్రమాదం ఉంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
