రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు - వడదెబ్బకు గురికాకుండా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలన్న నిపుణులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలు - ఉదయం 10 గంటల నుంచే భానుడి ప్రతాపం - అధిక ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో వడదెబ్బకు గురికాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు
Published : May 22, 2026 at 8:54 PM IST
How To Avoid Sunstroke Telugu : రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచే వేడి గాలులు మొదలవుతున్నాయి. ఎండ ప్రభావంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భరించరాని ఉక్కపోతతో నిద్రకు దూరం అవుతున్నారు. వేడి సెగలతో వడ దెబ్బకు గురవుతున్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వడదెబ్బ కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ కిరణ్ కుమార్తో ఈటీవీ ప్రతినిధి రవిచంద్ర ముఖాముఖి.
ప్రశ్న : వడదెబ్బకు గురవ్వకుండా ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
జవాబు : గత 15 రోజులుగా వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. వడదెబ్బకు గురైనప్పుడు అప్రమత్తంగా లేకుంటే ప్రాణాంతకంగా కూడా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఉదయం 10 గంటల తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో బయట తిరిగితే అధిక వేడి కారణంగా మన శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరికొంతమంది షాక్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రాణాపాయ పరిస్థితి నెలకొనే అవకాశం ఉంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమయాల్లో పిల్లలను, వృద్ధులను బయటకు రాకుండా ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలి.
కేవలం అత్యవసర సమయాల్లో మాత్రమే వాహనాల్లోనే ప్రయాణించాలి. లేదా బయటకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో గుడ్డ, టవల్స్ను కప్పుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే రోజూ తగినంత నీటిని తాగాలి. బయటు వెళ్లే సందర్భాల్లో డీహైడ్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల రోజుకు 4 నుంచి 5 లీటర్ల వరకూ నీటిని తాగాలి. బయటకు వెళ్లిన ప్రతి సారి వాటర్ బాటిల్ను వెంట తీసుకు వెళ్లాలి. చల్లగా ఉంటుందని కూల్ డ్రింక్స్ను తీసుకోవద్దు. వీటితోపాటు ఆల్కాహాల్కూ దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ప్రశ్న : వడదెబ్బ బారిన పడే వారిలో జ్వరం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఏలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
జవాబు : ఎవరికైనా అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉందనే ఆలోచన రాగానే మొదట తడిగుడ్డతో ఒళ్లంతా శుభ్రంగా తుడవాలి. జ్వరం వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తే డోలో (పారాసిటమాల్) మాత్ర వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంట్లోనే నిమ్మరసాన్ని తయారు చేయాలి. దీనికోసం నీటిలో నిమ్మకాయ రసంలో వేసి, కాస్త చక్కెర, కొంచెం ఉప్పు వేసి ఈ జ్యూస్ను తాగాలి. దీని వల్ల డీహైడ్రేషన్ నుంచి బయటపడొచ్చు. అప్పటికీ పరిస్థితి విషమంగా ఉంటే దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి. బీపీ, పల్స్ చెక్ చేశాక అవసరమైతే సెలైన్ వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రశ్న : వృద్ధులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
జవాబు : వృద్ధుల్లో ఎక్కువ శాతం మంది డయాబెటిస్ వ్యాధి బారిన పడినవారే ఉంటున్నారు. అనేకమంది హైబీపీ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో సతమతమవుతున్న వారు ఉంటున్నారు. ఇలాంటి వారు సులభంగా వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వీరు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం వారు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల లోపు ఎట్టిపరిస్థితితుల్లోనూ బయటకు వెళ్లకూడదు. అధిక మోతాదులో నీటిని తీసుకోవాలి. మజ్జిగ, నిమ్మరసం లాంటి ద్రవాలు తీసుకోవాలి.
మాంసాహారానికి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఈ పదార్థాలు సులభంగా జీర్ణంకావు. దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. తర్వాత వాంతులు, విరేచనాలు వచ్చే ప్రమాదముంది. వీటితోపాటు అధిక మోతాదులో ఆయిల్, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తీసుకున్నా ఇవే పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆహార నియమాలను పాటిస్తే వేసవిలో ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు.
