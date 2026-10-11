చల్లగాలిలో తిరగొద్దు, ఐస్క్రీమ్ తినొద్దు - శీతాకాలంలో వైద్యుల ఆరోగ్య సూచనలివే!
Winter Health Tips in Telugu : శీతాకాలంలో చలి తీవ్రత కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని నివారించేందుకు నిపుణులు ఇచ్చే సూచనలిలా ఉన్నాయి.
Published : October 11, 2026 at 3:18 PM IST
Winter Health Tips in Telugu : శీతాకాలం మొదలవుతోందంటే చాలు అనారోగ్య సమస్యలు రావడం సహజం. అయితే వీటిని నివారించేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమా, సైనస్ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వృద్ధులకు గుండె సంబంధ సమస్యలు రావచ్చు.
చలికాలంలో ముఖ పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సీజన్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయట పడవచ్చని చౌటుప్పల్ ప్రభుత్వ యునాని వైద్య నిపుణులు డా.రోజ్మేరీ అన్నారు. ఈ విషయంపై ఆమె పలు సూచనలు చేశారు.
ఇవి తీసుకుంటే సమస్య పెరుగుతుంది
ఆస్తమా, సైనస్తో బాధపడే వారు ఐస్క్రీమ్లు, శీతల పానీయాలు సరదా కోసమంటూ తీసుకుంటారు. సాధారణంగా వీటిని తాగడంతో శీతాకాలంలో వీరి సమస్య మరింతగా పెరుగుతుంది. సైనస్ వ్యాధితో బాధపడే వారి కళ్ల కింది భాగంలో, నుదురు భాగంలో నొప్పి వస్తుంది. వీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చల్లని నీరు, కూల్ డ్రింకులు తాగకూడదు. ఐస్క్రీమ్ల జోలికి వెళ్లకూడదు.
ఆహారాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే తినాలి. గోరు వెచ్చటి నీళ్లు తాగాలి. ఫ్రిజ్లో నుంచి తీసిన ఆహారాన్ని వెంటనే తినకూడదు. దాన్ని కొంచెం వేడి చేసుకుని తినాలి. చెవులకు చల్లగాలి తగలకుండా చూసుకోవాలి. దీనికోసం మప్లర్ లాంటివి వినియోగించుకోవచ్చు. వీటితో పాటు ముక్కులోకి దుమ్ము చేరకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి.
ఈ తప్పులు చేస్తే పక్షవాతానికి గురయ్యే అవకాశం
వీటితో పాటు ఈ కాలంలో చిన్న వయసున్న వారికి కూడా పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదముంది. ఈ విషయాలను తల్లిదండ్రులు గమనించి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిన్నారులు ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోన్ వినియోగించడం, చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేయడం, చల్లటి గాలిలో తిరగడం, పలుచని దుస్తులు ధరించడం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశముంది. చెవుల్లోంచి చల్లని గాలి ఛాతీలోనికి చేరి, ఒత్తిడికి గురి చేస్తుంది. దీని వల్ల ముఖంలోని కొంత భాగం పక్షవాతానికి గురయ్యే ప్రమాదముంది.
వెచ్చటి దుస్తులు ధరించాలి
గుండెకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు చలిగా ఉంటున్న సమయాల్లో ఆరుబయట తిరగకపోవడమే ఉత్తమం. ఆరు బయట వ్యాయామం చేయొద్దు. చల్లదనంతో గుండె రక్తాన్ని పంపింగ్ చేయడంతో సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదముంది. గుండెపోటు కూడా వచ్చే ప్రమాదముంటుంది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాళ్లు తెల్లవారుజామునే చలికాలంలో నడకకు వెళ్లొద్దు. వెచ్చటి దుస్తులు వేసుకుని ఎండ వచ్చాక నడవాలి. ధ్యానం, యోగా లాంటివి చేయాలి.
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